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Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку

Опозиції Вірменії не вдалося відправити у відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через відсутність кворуму для голосування в парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє News.am.

Зокрема, засідання парламенту не відбулося, тому що не було забезпечено кворум. Як заявив секретар партії "Процвітаюча Вірменія" Арман Абовян під час мітингу, який пройшов перед будівлею парламенту, для проведення засідання Національних зборів Вірменії потрібно ще три голоси депутатів.

"Ми з колегами повертаємося до Національних зборів. Ми будемо робити все, що можливо в межах наших повноважень", - сказав Абовян.

Читайте також: Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту
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Топ коментарі
+7
Та успокойтесь уже, вояки, кто не согласен автомат в руки и на фронт
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11.11.2020 22:46
+5
Ну тогда улица его повесит. Капитуляцию ему точно не простят, даже армяне. Зеленскому наука будет, что его ждет если он будет и дальше подмахивать врагам.
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11.11.2020 22:37
+5
Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 7357
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11.11.2020 23:07
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Ну тогда улица его повесит. Капитуляцию ему точно не простят, даже армяне. Зеленскому наука будет, что его ждет если он будет и дальше подмахивать врагам.
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11.11.2020 22:37 Відповісти
чувачок получил дополнительный шанс спасти не найденные грабителями духи и ноуты так любимой им своей тёщи)
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11.11.2020 22:39 Відповісти
Ох, не завидую я Пашиняну.
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11.11.2020 22:43 Відповісти
та ничего с ним не будет. разберут его на шаурму и продадут базарные ары.
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11.11.2020 23:10 Відповісти
нехера было с ****** по деснам лупить
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12.11.2020 00:31 Відповісти
Та успокойтесь уже, вояки, кто не согласен автомат в руки и на фронт
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11.11.2020 22:46 Відповісти
Предлагаешь и Украине подписать капитуляцию и подарить пол Украины России ну или хотя бы Крым и Донбасс? Сам скажешь воинам которые воевали что воевали они зря?
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11.11.2020 23:13 Відповісти
Предлагаю и Украине воевать за Донбасс как Азербайджан воевал за Карабах.
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12.11.2020 00:32 Відповісти
на фронты арам низя там турецкие башибузуки байрактары.
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11.11.2020 23:34 Відповісти
Интересно если б оппозиция своего премьера быстро поставили чтоб он запел? Сказал бы Армения выходит из позорного соглашения и начинает вести военные действия по возврату нашей земли!(Пашиняна в розыск)
Или сказал - Пашинян конечно негодяй и преступник, но на момент подписания представлял официальную власть и теперь мы временно должны этот договор выполнять но будем бороться, верить и надеться что эти территории вернутся в состав Армении рано или поздно!
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11.11.2020 22:47 Відповісти
В любом случае Пашиняну нужно делать ноги из Армении.
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11.11.2020 22:55 Відповісти
Он и так сейчас в Сочи. На Ростов рукой подать Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2502
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11.11.2020 22:59 Відповісти
Говорят он в посольстве США бухает, как обычно.
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11.11.2020 23:01 Відповісти
Это российская утка, не ведись. Еще и Сороса приплели. Он и так сейчас в Сочи.
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11.11.2020 23:03 Відповісти
Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 181
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11.11.2020 23:03 Відповісти
Запость еще фотку Януковича в Киеве Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 5695
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11.11.2020 23:07 Відповісти
А кто его в РФ то пустит, прозападная прокладка Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 3783
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12.11.2020 05:46 Відповісти
О, то ты у нас сраная портянка!😜
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12.11.2020 15:35 Відповісти
к витьку легитимному, не ростов?
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11.11.2020 23:01 Відповісти
В Сочи ему тоже неплохо, там армян каждый первый. Краснодарская Армянская Республика со столицей в Сочах Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2590
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11.11.2020 23:05 Відповісти
если честно то нам насрать где он прячется. вообще то его нужно было отдать арам на улице иривани.
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11.11.2020 23:07 Відповісти
Думаю он уже не вернется живым в Армению Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 965
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11.11.2020 23:11 Відповісти
ну так вернется в виде шаурмы или люля кебаба.
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11.11.2020 23:12 Відповісти
Хотя Кремль его может силой удержать как Лукашенка хоть он и не нравится путлеру. Будет сидеть на российских штыках.
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11.11.2020 23:16 Відповісти
Во-во, я бы тоже хотел на это посмотреть
Щаз там хоть Пашиняна поставь - хоть Навуходоноссора. Раньше думать надо было
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11.11.2020 22:58 Відповісти
Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 7357
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11.11.2020 23:07 Відповісти
Правда он давно на вилле под Москвой живет но то таке Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 4846
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11.11.2020 23:09 Відповісти
Сосед ваш? И частенько вы с ним общаетесь, по-соседски?
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12.11.2020 01:11 Відповісти
хитрожопые ары решили продинамить своих хитрожопых ар. прелестно.
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11.11.2020 23:00 Відповісти
Армяне рассматривали вариант стереть Шушу, чтобы выбить зашедшие азербайджанские отряды. Но благоразумно передумали.

В сеть слили разговор секретаря безопасности с президентом "Арцаха". Там много, может потом цензор найдет, статью забахает
... Двадцатью, тридцатью залпами "Смерча" накрываем Шуши (примечание - площадь всего города 5 кв.км), всех там уничтожаем. Забираем город обратно. Дальше что? ...
... Не можем мы сражаться с армией НАТО, с наемникам, войсками полностью укомплектованными...
... Армия деморализована это факт... все погибают от беспилотников, снарядов...

... Даже если завтра нам дадут сто градов, у нас нет специалистов...
... Мы сегодня должны окончательно переговорить с Россией, что эти территории сдаем и выходим. Или они нам помогают...
... Поймем точку зрения России, чтобы понять в каком направлении нам двигаться...

... Нужно говорить с русскими. Если они имеют желание перебросить вооружения, боекомплекты, создать новое окно боевых возможностей для нас, мы в состоянии изменить ход войны с их помощью. Если они не готовы делать это, то не стоит подвергать население и армию избиению и уничтожению...
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11.11.2020 23:14 Відповісти
дело в том что никакого "арцаха" и тем более армянии не существует. Это все захваченные в разное время у Азербайджана земли. арм дал территорию мордовский тсарь после захвата чужих земель. и для того чтобы заселить захваченные земли ириваньского ханства он пособирал всех беглых ар из персии и турции. у ар никогда не было своей земли.
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11.11.2020 23:25 Відповісти
Планували примінити тактику кацапів в Чечні - рівняти з землею населенні пункти, але кишка виявилася тонка.
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12.11.2020 06:59 Відповісти
PS Забавный момент. Россияне назначили главным по Карабаху ... мусульманина Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 4061Российскую группировку возглавил генерал Рустам Мурадов родом из Дагестана.
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11.11.2020 23:22 Відповісти
так ары не христиане. они все адепты древней секты.
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11.11.2020 23:26 Відповісти
все таки ары христиане, правда не православные, не католики, не ариане даже, а еще более ранние - первоапостольские 2-х апостолов Христа
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12.11.2020 07:55 Відповісти
Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 3960
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11.11.2020 23:26 Відповісти
С каждым разом победы Турции над Россией становятся всё более разгромными и убедительными.


Путин сдал Кавказ, который Россия, тяжело и трудно делала зоной своих интересов более двухсот лет. Хватило двадцати лет и ничтожества, чтобы спустить два века сложной политики в отхожее место.

Пашинян будет козлом отпущения - сомнений нет. Но вообще-то говоря, обанкротилась вся армянская элита. И простое решение - выгнать одного конкретного политика - ничего Армении не даст. Армянам нужно учиться прятать своё национальное чванство и соразмерять его с возможностями. И, конечно, активно создавать новый баланс интересов. С нынешней Россией никаких балансов Армения выстроить не сможет - это факт.

И дело даже не в неадекватности кремлевских, а в том, что объективно сегодня Россия - страна третьего эшелона. Уже ниже по рангу, чем Турция - что и было продемонстрировано. А какой смысл союзничать с Зимбабве? Пусть и с большим.

Главным же победителем войны стала, конечно, Турция. С каждым разом ее победы над Россией становятся всё более разгромными и убедительными. Впрочем, это не только искусство Эрдогана, это еще и неизбежное следствие распада России как внешнеполитического субъекта.
Путинская Россия настолько деградировала, настолько дезорганизована и отстала, что со временем не только Турция будет безо всякой опаски вытирать ноги о кремлевский режим.

А.Несмиян
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12.11.2020 00:46 Відповісти
Этот многовекторный Пашинян просрал Карабах. Ну за кого голосовали того и получили, как в Украине в своё время.
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12.11.2020 05:44 Відповісти
Влада - розбещує, а велика влада розбещує остаточно і без тормозів. Коли Пашинян і його любі друзі прийшли у владу вони зайнялись не реформами, не обороною, а тупим розграбовуванням країни, і за цім нехитрим ділом їх життя якось не замітили , що Азербайджан зумів зробити і зброю і чудову армію, тому і профукали, понадіявшись на договір про оборону з гопниками Кремля, які їх кинули при першому ж шухері, як завжди вони всіх кидають борсаптись в лайні. Тому і програли війну. Якби Азербайджан пішов шляхом колаборанта недотьопи Зленського, то возив би воду в Крабах ще років зі 100 під велику стурбованість Заходу.
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12.11.2020 06:25 Відповісти
Частина кворуму мабуть вирішила працювати дистанціонно за межами Вірменії.
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12.11.2020 07:02 Відповісти
а где сам Падишах Пашинян.. его нашли хоть?
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12.11.2020 07:52 Відповісти
Нужно ли отправлять Пашиняна в отставку? политика больше недовльного кремлем в армении не найдешь... вместо него может прийти только прокремлевский премьер.... Исходя из этого(в случае сохранения Пашиняном поста) можно несмело предполагать дрейф армении в западном направлении и ее взоры в сторону НАТО.
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12.11.2020 09:40 Відповісти
Пашинян сделал максимум возможного для него в тех обстоятельствах в которых оказалась Армения. Мы ж понимаем что при дальнейшем ведении боевых действий вопрос стоял не о капитуляции Армении, а о сдаче всего незаконно образованного анклава Нагорного Карабаха в обмен на сохранение жизни тех ублюдков которые с пеной у рта орали под парламентом... но воевать хотели чужими руками. В результате продолжения боевых действий Армения лишилась бы всего вооружения, всех боеспособных резервов и все равно потеряла бы оккупированные территории в обмен на получение тысяч мужских трупов и десятки тысяч вдов, сирот и беженцев. И кто бы их кормил и обеспечивыал? Дело не в трусости а в технологической и ментальной отсталости Армении в совокупности с малочисленным населением - армян в Армении по факту 1 млн. (остальные на заработках), а азербайджанцев 10 млн.. У армян нет человеческих и технических ресурсов. И они бы это уже давно осознали если бы не игрались в "Великую Армению" и не балдели от кацапских гарантий.
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12.11.2020 09:52 Відповісти
 
 