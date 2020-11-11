Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку

Опозиції Вірменії не вдалося відправити у відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через відсутність кворуму для голосування в парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє News.am.

Зокрема, засідання парламенту не відбулося, тому що не було забезпечено кворум. Як заявив секретар партії "Процвітаюча Вірменія" Арман Абовян під час мітингу, який пройшов перед будівлею парламенту, для проведення засідання Національних зборів Вірменії потрібно ще три голоси депутатів.

"Ми з колегами повертаємося до Національних зборів. Ми будемо робити все, що можливо в межах наших повноважень", - сказав Абовян.

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