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Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ

Два члена Кабинета Министров выступали против отмены адаптивного карантина и введения "карантина выходного дня".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Аваков и Ткаченко выступали против усиления карантина, а именно — локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против", - говорится в сообщении Телеграм-канал "Швидкі новини".

Вместе с тем, позиция двух министров не повлияла на принятие решения: "как видим, их аргументы не подействовали на других участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер", — подчеркивается в публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье". ВИДЕО

Напоминаем, Кабинет Министров 11 ноября принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8133
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11.11.2020 23:23
+3
Карантин выходного дня - полумера, не имеющая здравого смысла в нынешней эпидобстановке. После весеннего лохдауна, "красных" и "чёрных" зон, адаптативных карантинов, придумали новый "креатив". Нужно быть в тренде, ведь, со слов Шмыгаля, "европейцы изучают наш опыт" и даже "берут пример".
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11.11.2020 23:25
+2
Адекватність до них прийшла під час неконтрольованого сечовипускання.
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11.11.2020 23:31
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Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8133
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11.11.2020 23:23 Ответить
Карантин выходного дня - полумера, не имеющая здравого смысла в нынешней эпидобстановке. После весеннего лохдауна, "красных" и "чёрных" зон, адаптативных карантинов, придумали новый "креатив". Нужно быть в тренде, ведь, со слов Шмыгаля, "европейцы изучают наш опыт" и даже "берут пример".
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11.11.2020 23:25 Ответить
Блин да это и не отрицают что полумера!но полный на три недели локдаун звиздец экономике,нифига не делать звиздец медицине...вот и выбирай!
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11.11.2020 23:33 Ответить
Медицине нашей давно звиздец. Здесь не помогут ни повышения окладов, ни 300% надбавки. Это деградировавшая закоснелая структура, никакими ресурсами невозможно придать ей способность работать эффективно в условиях подобной пандемии.
Интересно, что же будет у нас через пару недель? Сериал продолжается!
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11.11.2020 23:40 Ответить
Медицине гаплык и поэтому да здравствует пир во время чумы? Даёшь кабаки и деффки!?
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11.11.2020 23:47 Ответить
Да!Да!Да!Да!Да!Да!Да!Да!Да!
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11.11.2020 23:50 Ответить
Ещё бы напечатали гривны и роздали, чтобы их сразу "инвестировать" в кабаки и на бл@#ей!
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12.11.2020 00:00 Ответить
Ну да, европейцы изучают наш опыт, как не творить такой фигни как у нас...
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11.11.2020 23:52 Ответить
есть еще адекватные министры
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11.11.2020 23:26 Ответить
Адекватність до них прийшла під час неконтрольованого сечовипускання.
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11.11.2020 23:31 Ответить
Особенно Сабаков,который держит невинных людей за решеткой.
А именно Антоненко,Яна Дугарь и Юлия Кузьменко!
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12.11.2020 21:13 Ответить
Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ- речь об этой адекватности
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12.11.2020 22:15 Ответить
Почему кроме воплей о охренненном ущербе от карантина выходного дня для страны нигде нет ни одной цифири? У нас много работающих..мы платим туеву хучу налогов...Сколько?Сколько налогов в год платят в бюджет эти страдальцы?! Сколько там занято и получает зарплату людей? Потому как без циферку все эти стоны это забота о своем кармане и не более.
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11.11.2020 23:27 Ответить
Сначала полицаи бегали за всеми по улицам и штрафовали за неношение маски. Потом сказали, что на улице можно не носить. Потом вырубили наземный/подземный общественный транспорт, закрыли общепит и развлекуху. Потом опять все пустили и открыли. Теперь транспорт ходит, но в наземном пускают только по десять человек. Теперь ходят устроить карантин выходного дня. То есть в субботу и воскресенье тупо ВСЕ будет закрыто. И так до победного конца.
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11.11.2020 23:53 Ответить
Ну да, по статистике пик посещения публичных, то есть, более опасных для заражения мест - ресторанов, спортзалов, кинотеатров и т. д., приходится на выходные.

И логика тупых подсказывает, что если перекрыть всё на эти два дня, то эпидемия отступит.
А логика умных подсказывает, что люди просто перенесут свои походы в публичные места на будни, и общее количество контактов (и заражаемости!) особо не уменьшится.
А вот логика мудрых говорит о том, карантин выходного дня - это жалкая попытка уменьшить нагрузку на нашу больную медицину, на недостающие койко-места. Но куда эффективнее уменьшить эту нагрузку за счет увеличения количества этих самых койко-мест !!! (с)
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12.11.2020 00:11 Ответить
Койки не решают нихрена!Врачей нет! И становится все меньше!Простой пример Одесская инфекционка.60коек и по норме три анестезиолога,посменно. Расширили до 240коек..а врачи остались те же...Врач за смену и один раз всех просто обойти не успевает!
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12.11.2020 00:20 Ответить
медперсонал это отдельная тема !!! у жесткого карантина только одна задача - ОТСРОЧИТЬ аншлаг в больницах чтобы ВСЕ структуры связанные с лечением короны были готовы !!! но эти упыри сумели это золотое время которое было у Украины - просрать !!! зато дороги построили поцы !!!
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12.11.2020 00:28 Ответить
Аваков і Ткаченко шукають лехшої роботи, щоб робити і нічого не робити! Необхідно їх відправити в Росію для них там лехше буде дурника валяти! Чим скоріше тим краще, а людей необхідно спасати від covid-19 !
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12.11.2020 06:09 Ответить
Аваков i Ткаченко шукають лехшої роботи

Вони пiаряться,що тут незрозумiлого?
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12.11.2020 21:22 Ответить
 
 