Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ

Два члена Кабинета Министров выступали против отмены адаптивного карантина и введения "карантина выходного дня".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Аваков и Ткаченко выступали против усиления карантина, а именно — локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против", - говорится в сообщении Телеграм-канал "Швидкі новини".

Вместе с тем, позиция двух министров не повлияла на принятие решения: "как видим, их аргументы не подействовали на других участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер", — подчеркивается в публикации.

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Напоминаем, Кабинет Министров 11 ноября принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине.