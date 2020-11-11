Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Два члена Кабинета Министров выступали против отмены адаптивного карантина и введения "карантина выходного дня".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Аваков и Ткаченко выступали против усиления карантина, а именно — локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против", - говорится в сообщении Телеграм-канал "Швидкі новини".
Вместе с тем, позиция двух министров не повлияла на принятие решения: "как видим, их аргументы не подействовали на других участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер", — подчеркивается в публикации.
Напоминаем, Кабинет Министров 11 ноября принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Интересно, что же будет у нас через пару недель? Сериал продолжается!
А именно Антоненко,Яна Дугарь и Юлия Кузьменко!
И логика тупых подсказывает, что если перекрыть всё на эти два дня, то эпидемия отступит.
А логика умных подсказывает, что люди просто перенесут свои походы в публичные места на будни, и общее количество контактов (и заражаемости!) особо не уменьшится.
А вот логика мудрых говорит о том, карантин выходного дня - это жалкая попытка уменьшить нагрузку на нашу больную медицину, на недостающие койко-места. Но куда эффективнее уменьшить эту нагрузку за счет увеличения количества этих самых койко-мест !!! (с)
Вони пiаряться,що тут незрозумiлого?