Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет
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Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Принято постановление Минздрава.
Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек, заведений питания с организацией досуга, работу после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.
Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.
Запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказ на вынос.
Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно только на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.
Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.
В Украине также ввели карантин выходного дня. Вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.
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Основное время работы рынков, всегда было именно суббота и воскресенье, кода люди не на работе! На эти же дни как правило приезжают из сел и фермерских хозяйств для реализации своей продукции. Теперь им очевидно придется все сдавать перекупщикам, которые там торгуют постоянно. Все это неизбежно приведет к росту цен и большей толкучке в утренние часы
ведь карантин выходного-это те же меры ,что и общенациональный получается?
это-ж риторический вопрос,в русле диспута.
А в школе по 30 человек впритык сидят - это нормально. Один пришел чихнул - вечером 30 человек заразу по своим семьям разнесут.... В первую очередь школы нужно закрывать!
Удивление клас. руководителя было не описать. Она как узнала - за голову схватилась. Ибо директор вполне себе работала и вот она от буквально с ней минут 5 как разговаривала на совещании перед очередным днем))
Хотя я конечно допускаю, что может быть и как у тебя. Ты винишь школу... но не больных родителей. Ясно.
Такого рода карантинные меры вводят большинство цивилизованных стран, ну естественно их правительство глупее местных карифеев!
Запретить присутствие зрителей на концертах и спортивных мероприятиях. А тем, кто кричит, что потеряет работу, предложить переобучение в медсестры и медбратья.
Ну и глупо закрывать пром магазины на выходные дни, просто безусловный масочный режим и ограничение покупателей в торговом зале, в зависимости от его размера.