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Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус. Прийнято постанову МОЗ.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Забороняють масові заходи за участю більш як 20 осіб, заповненість понад 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

При цьому повністю забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля - ресторанів, кафе, барів, закусочних.

Також читайте: Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Заборонено роботу після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки та замовлення на винос.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.

Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Також вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

В Україні також ввели карантин вихідного дня. Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожен уїк-енд.

Також читайте: Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Мы не в красной зоне,мы в зеленой сраке
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11.11.2020 16:13
+16
смешались кони люди тараканы в голове у Шмыгаля Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет - Цензор.НЕТ 2947
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11.11.2020 15:54
+15
Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.Источник: https://censor.net/ru/n3230436 уявляю гвалт в АТБ, якщо якусь бабцю не пустять після 12))))))))
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11.11.2020 15:49
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Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.Источник: https://censor.net/ru/n3230436 уявляю гвалт в АТБ, якщо якусь бабцю не пустять після 12))))))))
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11.11.2020 15:49 Відповісти
Це буде повний піпець. Будуть штурмувати як у времена перестройкі за ковбасою та цукром Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет - Цензор.НЕТ 8113
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11.11.2020 15:57 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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11.11.2020 17:39 Відповісти
Мне больше интересует, что будет с рынками.
Основное время работы рынков, всегда было именно суббота и воскресенье, кода люди не на работе! На эти же дни как правило приезжают из сел и фермерских хозяйств для реализации своей продукции. Теперь им очевидно придется все сдавать перекупщикам, которые там торгуют постоянно. Все это неизбежно приведет к росту цен и большей толкучке в утренние часы
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11.11.2020 16:16 Відповісти
а рабочие пенсионеры ? ЗЕБИЛЫ-вы ДЯТЛЫ !!!!!
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11.11.2020 16:20 Відповісти
Просто будут обслуживать только пенсионеров.Остальных не будут.После 12 кроме пенсионеров будут обслуживать и остальных .Надеюсь я Вам внятно объяснил.
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11.11.2020 16:31 Відповісти
скорее будет наоборот, не будут пускать без пенсионного с 10 до 12. А в другое время - всех подряд, в том числе и ту бабку
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11.11.2020 16:33 Відповісти
Пенсіонерів, після 12.00, в аптеки теж не пускатимуть?
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11.11.2020 17:19 Відповісти
Скорее всего пенсионеров будут пускать всегда, когда работает объект торговли, куда относится и аптека. А вот без пенсионного с 10 до 12 пускать не будут
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12.11.2020 11:07 Відповісти
Время пенсионеров означает, что с 10:00 до 12:00 в магазин пускают только пенсионеров!
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12.11.2020 09:40 Відповісти
Мені здаєтся що влада змучилась керувати країною і почала бикувати! Загальний карантин наносить економічну шкоду там де він абсолютно непотрібен! Тому від ідеї загального карантину потрібно відмовитись раз і назавжди! Шкода що уряд не зробив висновків зі своїх минулих помилок! Шмигаля потрібно знімати з посади, в нього закінчились ідеї і почалось повторення минулого ідіотизму!
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11.11.2020 15:50 Відповісти
идиотизм у него врожденный
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11.11.2020 15:53 Відповісти
На счет того, что зеленые полные дебилы и враги страны, вот тут с тобой спорить не буду. А на счет карантина, сори, ты не прав. Тот факт, что зеленые утырки руководят страной как макаки, не делает карантин лишним или не обходимым. Другое дело, что нет нормальных механизмов работы в таких условиях для небольшого и среднего бизнеса, так как все заточено на сетевые конторы и олигархов. Нет компенсаций за потери нанесенные карантинными мероприятиями. В Европе был локдаун, а мы думаем что умнее.
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11.11.2020 17:10 Відповісти
как то все в кучу и ничего не понятно...
ведь карантин выходного-это те же меры ,что и общенациональный получается? Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет - Цензор.НЕТ 1162
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11.11.2020 15:51 Відповісти
смешались кони люди тараканы в голове у Шмыгаля Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет - Цензор.НЕТ 2947
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11.11.2020 15:54 Відповісти
значит, мы все уже в красной зоне Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет - Цензор.НЕТ 6810
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11.11.2020 15:54 Відповісти
...под красным флагом...
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11.11.2020 16:03 Відповісти
Мы не в красной зоне,мы в зеленой сраке
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11.11.2020 16:13 Відповісти
Все було, все бачив і всяку жопу, але ЗЕЛЕНОЇ ЖОПИ ще не бачив!! Оце дожився!
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11.11.2020 17:24 Відповісти
Треба мати довідку, що ти не пенсіонер?
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11.11.2020 15:55 Відповісти
Якщо йдете не опираючись на ціпок, то Ви не пенсіонер
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11.11.2020 17:09 Відповісти
чтобы не стать основными посетителями моргов и кладбищ, лучше посидеть дома...
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11.11.2020 15:58 Відповісти
Ты думаешь они туда от нефиг делать ходят или все таки из за нужды?
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11.11.2020 16:02 Відповісти
Жить вообще вредно - вероятность умереть 100%
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11.11.2020 16:11 Відповісти
народ....вы не быкуйте сами!!!! где взялся этот только долбанный вирус.....? ни конца ни края не видно по миру.... вам жрать нечего без работы... так лучше голодному и живому чем сытому и в гробу в сырой земле....((а что поделать если нет выбора.... будете ныть и бастовать животные будет вам ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ НОМЕР 2! штабелями семьями помирать будете и верещать дайте кислород....памагите!!!! умираю!!!! мой товарищ с женой лежат 10 дней уже на кислороде,у товарища плохо.... а он к стати зав. отделением паталогоанатом судмедэксперт...а жена терапевт зам глав врача больницы! молятся выжить....(( доскакались мрази по дискотекам и ресторанам да метро...а теперь до скорой встречи в реанимации.. Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет - Цензор.НЕТ 9921
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11.11.2020 15:58 Відповісти
Та понятно это,только почему наши долбодятлы так напишут шо вопросов больше чем ответов? Почему ПЕНСИОНЕРОВ? А если у чела льготная и только 50 ему ?А если мне 60 но я не оформил ее ещё?А если моему соседу 63а стажа нат и ещё работать надо? Почему не указать млин возраст кому сидеть дома?!?
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11.11.2020 16:13 Відповісти
ну да ...это уже другая история, мне самому вот 63 будет и я официально выхожу на пенсию... а 3 года сидел на социальной пенсии...3 дня не хватило до выхода в 60 на пенсию... указ вышел на 3 дня раньше моего 60 летия...вот так я пролетел в 60...теперь вот в 63... дожил...дотянул как бы....(( а что осталось...непонятно с болячками....((
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11.11.2020 16:30 Відповісти
а мусорам и воякам в 43 года как быть?
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11.11.2020 17:17 Відповісти
А хрен его знает, не у тех спросил...у Шмыргаля надо бы🤔
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11.11.2020 17:19 Відповісти
вы у меня спрашиваете....? удивительно! я не мусор и не вояка и мне 63....я сам постраждавший так сказать...яже не министр труда и не премьер...да и не могу знать про милицию и военных. а там напишут мне а как быть шахтёрам...медикам....? третьи напишут учителям и так далее я то что....у каждого свои проблемы и их много....а что при ком их не было....? не загружайте меня тем на что я не могу дать ответ кому как быть из тысяч профессий в быту...?((
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11.11.2020 18:02 Відповісти
да не волнуйтесь вы!
это-ж риторический вопрос,в русле диспута.
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11.11.2020 19:02 Відповісти
Так я вам больше скажу- вся эта афера пенсионная реформа была задумана чтоб обнулить счётчик. Первобытно общинный совковый строй- система сама толкает чесных умных людей которые работали на благо уходить в сторону. В такойже ситуации как вы оказались родители моего коллеги во Франции... Работали чесно и платили налоги - а к 70 на них просто нет средств у государства которое потратило все на мигрантов...Но там они платили 40 % с прибыли . И таких примеров тысячи. Поэтому весь бизнес и так далее понимает - платить или не платить - всеравно уйдёт на мигрантов( социализм в его плохом состоянии) Социальная схемамработает только тогда, когда все платят и работают( как муравьи или термиты) А в данном случае это утопия - на эту «шару» налетели обизяны.... На фоне этого автоматически вырастают недовольства граждан и рейтинг «левых сил".. Что мы видим в Европе.... Ковид это просто биологический фактор показавший несовершенность нашей цивилизации. Но проблема в другом- маятник фуко уже с огромной силой летит назад ( кто понимает о чем я полностью меня поддержит)
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12.11.2020 13:41 Відповісти
Ситуація в країні катастрофічна: пройдіться по лікарнях. Людям відмовляють у госпіталізації із сатурацією 85 та діагнозом ковід, бо місць нема - помирайте вдома та не псувайте статистику. Чому працюють школи, в класах нема третини учнів, хворіють та помирають вчителі, діти переносять вірус додому. Всі сусіди організували онлайн навчання вдома, лише наші неспроможні ! Сором, Степанов та уряд. Балаболи ви! А ще не підійшли тарифи взимку на газ та тепло... Дивіться на Вірменію та прогнозуйте те саме !
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11.11.2020 17:39 Відповісти
я не понял к чему весь этот понос мне написан???я при чём? я весь в политике и новостях не поверишь.... я профессионал в политике....)) чем вы недовольны в моём посте не пойму? странный вы какойто.... Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде - Цензор.НЕТ 7725
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11.11.2020 17:57 Відповісти
Все логично- дебилы не понимают и не соблюдают правил- взять к примеру термитов или муравьёв. Эти особи выживают в колониях исключительно благодаря четкой иерархической организации. Вот и китайцы как солдаты- больничка за 10 дней и тотальный карантин за счёт государства с мобилизацией всех резервов( не будем обсуждать политический строй так как это уже другой вопрос) А что с обизянами тупыми? Да передохнём из-за дебилов- жаль что Ковид не газет по уровню серого вещества.У летучих мышей организация выше.... Итальянцы живут как правило большими семьями очень плотное заселение территории и социально активны - поэтому они получили по полной. Сейчас Британия и Франция выгребают- там мигрантов и прочей швали. Социальных ресурсов не хватает ибо идёт все на всех а не на тех кто платил все это время налоги.
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12.11.2020 13:32 Відповісти
Мля,мне больше всего понравилось ограничения пенсам по времени в органах власти! Это им теперь в пенсионный фонд и соцзахист вообще не попасть? Или как? Ведь они как раз основные посетители этих контор!
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11.11.2020 15:59 Відповісти
Це не обмеження, а навпаки - перевага. В цей час будуть обслуговувати тільки пенсіонерів. А в конкретно цих конторах нічого не зміниться, оскільки там і так одні пенсіонери.
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11.11.2020 20:11 Відповісти
Такое ощущение, что наши власти живут в другой стране.
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11.11.2020 16:03 Відповісти
-- в другой локальной зоне страны они живут.
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11.11.2020 16:05 Відповісти
Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек...
А в школе по 30 человек впритык сидят - это нормально. Один пришел чихнул - вечером 30 человек заразу по своим семьям разнесут.... В первую очередь школы нужно закрывать!
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11.11.2020 16:12 Відповісти
Да не сидят, блджад. Есть приказ МОН, что не более 20 чел. И если в классе 30 чел., то он делится на группы. неделю ходит одна, неделю другая.
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11.11.2020 16:14 Відповісти
Сказки не рассказывай! Ребенок сегодня пришел из школы (27 человек в классе) и рассказывает, что у двоих мальчиков и одной девочки из их класса (они ходят в школу как и все) родители дома болеют коронавирусом... В школе все без масок.. Ну а что? Все нормально... Школа - главный источник распространения..
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11.11.2020 18:43 Відповісти
Ой, у нас тоже похожее было, у дочери. Одна мамаша узнала от ребенка, что директор слегла с короной. Кипеш был неимоверный. Полкласса не пришло на следующий день в школу.
Удивление клас. руководителя было не описать. Она как узнала - за голову схватилась. Ибо директор вполне себе работала и вот она от буквально с ней минут 5 как разговаривала на совещании перед очередным днем))
Хотя я конечно допускаю, что может быть и как у тебя. Ты винишь школу... но не больных родителей. Ясно.
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12.11.2020 10:04 Відповісти
Із таким навчанням не знаєш що краще для твоєї дитини: чи бути дебілом решту життя, чи два тижні покашляти ковідом.
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11.11.2020 17:22 Відповісти
То есть тем кто на сегодня был в красной зоне, а это больше половины обласных центров ******** карантин? Весело.
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11.11.2020 16:16 Відповісти
Такое впечатление, что местные идиоты считают идиотами весь мир!
Такого рода карантинные меры вводят большинство цивилизованных стран, ну естественно их правительство глупее местных карифеев!
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11.11.2020 16:16 Відповісти
там у людей есть деньги заказывать пищу на дом, пенсионеры без кариеса, и людям раздают наличку, раз уж пришел коронавирус. У нас - наоборот, под предлогом коронавируса разворовывают бюджет, гробят бизнес, и делают так, что люди выбрасываются из окон больниц. и не говорите, что вы об этом не слышали
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11.11.2020 16:42 Відповісти
За кого голосував?
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11.11.2020 17:01 Відповісти
за Пороха, звісно. а ти за кого?
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11.11.2020 17:22 Відповісти
Это за Пороха, который разворовывал бюджет и грабил бизнес?
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11.11.2020 17:28 Відповісти
Что украл Порох?
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11.11.2020 17:53 Відповісти
Поки Порох "крав та грабував" Україна повільно піднімалась, а зараз з'їзджає в турборежимі на третє дно.
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11.11.2020 17:54 Відповісти
Да, єто за Пороха, которий саділ тєбя на бутьілку
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11.11.2020 21:15 Відповісти
Врождённный нигилизм приводит к шакаладному диабету.
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11.11.2020 16:33 Відповісти
зеленая власть сделает так, что живые позавидуют мертвым
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11.11.2020 16:38 Відповісти
Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде - Цензор.НЕТ 7834
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11.11.2020 16:52 Відповісти
Тю, так у нас чверть пенсіонерів віком до 50 років. Якщо навесні трамваї возили лише мєнтов та якихось злиднів, то тепер ще й до крамниць їх одних пускатимуть!? Враховуючи попередні закони боротьби із зеленим ковідом, потрібно розуміти що з 22:00 до 12:00 наступного дня людям похмелитися вже не вдасться? )))
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11.11.2020 17:18 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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11.11.2020 17:38 Відповісти
Насчёт школ, то это полный дурдом. Почему-то считается, что месяц-два закрытых школ - это непоправимый урон знаниям. Кто хочет, научится дистанционно или самостоятельно. Кто не хочет, тому ежедневные походы в школу не помогут. Младшие ученики учатся в игровой форме. Месяц нагрузки на родителей, но при этом тысячи сохранённых жизней и время для стабилизации ситуации. Есть много стуктур и организаций, которые могли бы работать по домам безущербно для экономики некоторое время. Ну и компенсации минимальные предусмотреть.
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11.11.2020 20:20 Відповісти
Дорулились критиноиды.
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11.11.2020 18:51 Відповісти
А в інших країнах якось не так?
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11.11.2020 20:16 Відповісти
зеленый дурантин! у квартальных долбодятлов было 9 месяцев, чтобы недопустить и/или остановить заразу, но они все это время просто писдили наши деньги.
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11.11.2020 18:57 Відповісти
Кабінетному міну - За чий рахунокт гулятимемо Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде - Цензор.НЕТ 7259 Безвідповідальні,несповнарозумніи Бевзі...
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11.11.2020 19:01 Відповісти
Шмыгаль пошел дебил ***** со своим ************ и со своим рыжим тупорылое чмо Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде - Цензор.НЕТ 6311
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11.11.2020 19:38 Відповісти
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
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11.11.2020 21:19 Відповісти
Ресторанно-кафешному бизнесу звиздец настал...
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12.11.2020 07:58 Відповісти
Нет, не всем. Часть сильнейших выживет. На всех безусловно, у народа денег просто не хватит.
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12.11.2020 13:45 Відповісти
і де ж той карантин для перевізників? В автобусах народу як шпротів у банці.. Навіть вірусу ніде розміститись вже ))
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12.11.2020 13:02 Відповісти
Сволочи, полностью запретите работу кинотеатров, ведь молодежь не понимает степени опасности. А Бубочка пусть не получает доходы от кинопроката.

Запретить присутствие зрителей на концертах и спортивных мероприятиях. А тем, кто кричит, что потеряет работу, предложить переобучение в медсестры и медбратья.

Ну и глупо закрывать пром магазины на выходные дни, просто безусловный масочный режим и ограничение покупателей в торговом зале, в зависимости от его размера.
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12.11.2020 13:44 Відповісти
Зона це тюрма,кабмін своєї помилки не визнав,але все відмінив.Такий смішний другий зелений кабмін. Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде - Цензор.НЕТ 9346
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12.11.2020 14:00 Відповісти
 
 