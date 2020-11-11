Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус. Прийнято постанову МОЗ.
Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Забороняють масові заходи за участю більш як 20 осіб, заповненість понад 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.
При цьому повністю забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля - ресторанів, кафе, барів, закусочних.
Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.
Заборонено роботу після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки та замовлення на винос.
Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.
Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.
Також вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.
В Україні також ввели карантин вихідного дня. Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожен уїк-енд.
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Основное время работы рынков, всегда было именно суббота и воскресенье, кода люди не на работе! На эти же дни как правило приезжают из сел и фермерских хозяйств для реализации своей продукции. Теперь им очевидно придется все сдавать перекупщикам, которые там торгуют постоянно. Все это неизбежно приведет к росту цен и большей толкучке в утренние часы
ведь карантин выходного-это те же меры ,что и общенациональный получается?
это-ж риторический вопрос,в русле диспута.
А в школе по 30 человек впритык сидят - это нормально. Один пришел чихнул - вечером 30 человек заразу по своим семьям разнесут.... В первую очередь школы нужно закрывать!
Удивление клас. руководителя было не описать. Она как узнала - за голову схватилась. Ибо директор вполне себе работала и вот она от буквально с ней минут 5 как разговаривала на совещании перед очередным днем))
Хотя я конечно допускаю, что может быть и как у тебя. Ты винишь школу... но не больных родителей. Ясно.
Такого рода карантинные меры вводят большинство цивилизованных стран, ну естественно их правительство глупее местных карифеев!
Запретить присутствие зрителей на концертах и спортивных мероприятиях. А тем, кто кричит, что потеряет работу, предложить переобучение в медсестры и медбратья.
Ну и глупо закрывать пром магазины на выходные дни, просто безусловный масочный режим и ограничение покупателей в торговом зале, в зависимости от его размера.