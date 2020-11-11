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Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ

Два члени Кабінету Міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і запровадження "карантину вихідного дня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Аваков і Ткаченко виступали проти посилення карантину, а саме - локдауна вихідного дня. Перед початком офіційного засідання Кабміну серед членів уряду була палка дискусія щодо основного рішення. І саме Аваков з Ткаченком виступали проти", - сказано в повідомленні телеграм-каналу "Швидкі новини".

Водночас, позиція двох міністрів не вплинула на ухвалення рішення: "як бачимо, їхні аргументи не подіяли на інших учасників засідання, які підтримали посилення карантинних заходів", - підкреслюється в публікації.

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Топ коментарі
+3
Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8133
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11.11.2020 23:23
+3
Карантин выходного дня - полумера, не имеющая здравого смысла в нынешней эпидобстановке. После весеннего лохдауна, "красных" и "чёрных" зон, адаптативных карантинов, придумали новый "креатив". Нужно быть в тренде, ведь, со слов Шмыгаля, "европейцы изучают наш опыт" и даже "берут пример".
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11.11.2020 23:25
+2
Адекватність до них прийшла під час неконтрольованого сечовипускання.
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11.11.2020 23:31
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Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8133
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11.11.2020 23:23 Відповісти
Карантин выходного дня - полумера, не имеющая здравого смысла в нынешней эпидобстановке. После весеннего лохдауна, "красных" и "чёрных" зон, адаптативных карантинов, придумали новый "креатив". Нужно быть в тренде, ведь, со слов Шмыгаля, "европейцы изучают наш опыт" и даже "берут пример".
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11.11.2020 23:25 Відповісти
Блин да это и не отрицают что полумера!но полный на три недели локдаун звиздец экономике,нифига не делать звиздец медицине...вот и выбирай!
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11.11.2020 23:33 Відповісти
Медицине нашей давно звиздец. Здесь не помогут ни повышения окладов, ни 300% надбавки. Это деградировавшая закоснелая структура, никакими ресурсами невозможно придать ей способность работать эффективно в условиях подобной пандемии.
Интересно, что же будет у нас через пару недель? Сериал продолжается!
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11.11.2020 23:40 Відповісти
Медицине гаплык и поэтому да здравствует пир во время чумы? Даёшь кабаки и деффки!?
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11.11.2020 23:47 Відповісти
Да!Да!Да!Да!Да!Да!Да!Да!Да!
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11.11.2020 23:50 Відповісти
Ещё бы напечатали гривны и роздали, чтобы их сразу "инвестировать" в кабаки и на бл@#ей!
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12.11.2020 00:00 Відповісти
Ну да, европейцы изучают наш опыт, как не творить такой фигни как у нас...
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11.11.2020 23:52 Відповісти
есть еще адекватные министры
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11.11.2020 23:26 Відповісти
Адекватність до них прийшла під час неконтрольованого сечовипускання.
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11.11.2020 23:31 Відповісти
Особенно Сабаков,который держит невинных людей за решеткой.
А именно Антоненко,Яна Дугарь и Юлия Кузьменко!
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12.11.2020 21:13 Відповісти
Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ- речь об этой адекватности
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12.11.2020 22:15 Відповісти
Почему кроме воплей о охренненном ущербе от карантина выходного дня для страны нигде нет ни одной цифири? У нас много работающих..мы платим туеву хучу налогов...Сколько?Сколько налогов в год платят в бюджет эти страдальцы?! Сколько там занято и получает зарплату людей? Потому как без циферку все эти стоны это забота о своем кармане и не более.
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11.11.2020 23:27 Відповісти
Сначала полицаи бегали за всеми по улицам и штрафовали за неношение маски. Потом сказали, что на улице можно не носить. Потом вырубили наземный/подземный общественный транспорт, закрыли общепит и развлекуху. Потом опять все пустили и открыли. Теперь транспорт ходит, но в наземном пускают только по десять человек. Теперь ходят устроить карантин выходного дня. То есть в субботу и воскресенье тупо ВСЕ будет закрыто. И так до победного конца.
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11.11.2020 23:53 Відповісти
Ну да, по статистике пик посещения публичных, то есть, более опасных для заражения мест - ресторанов, спортзалов, кинотеатров и т. д., приходится на выходные.

И логика тупых подсказывает, что если перекрыть всё на эти два дня, то эпидемия отступит.
А логика умных подсказывает, что люди просто перенесут свои походы в публичные места на будни, и общее количество контактов (и заражаемости!) особо не уменьшится.
А вот логика мудрых говорит о том, карантин выходного дня - это жалкая попытка уменьшить нагрузку на нашу больную медицину, на недостающие койко-места. Но куда эффективнее уменьшить эту нагрузку за счет увеличения количества этих самых койко-мест !!! (с)
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12.11.2020 00:11 Відповісти
Койки не решают нихрена!Врачей нет! И становится все меньше!Простой пример Одесская инфекционка.60коек и по норме три анестезиолога,посменно. Расширили до 240коек..а врачи остались те же...Врач за смену и один раз всех просто обойти не успевает!
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12.11.2020 00:20 Відповісти
медперсонал это отдельная тема !!! у жесткого карантина только одна задача - ОТСРОЧИТЬ аншлаг в больницах чтобы ВСЕ структуры связанные с лечением короны были готовы !!! но эти упыри сумели это золотое время которое было у Украины - просрать !!! зато дороги построили поцы !!!
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12.11.2020 00:28 Відповісти
Аваков і Ткаченко шукають лехшої роботи, щоб робити і нічого не робити! Необхідно їх відправити в Росію для них там лехше буде дурника валяти! Чим скоріше тим краще, а людей необхідно спасати від covid-19 !
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12.11.2020 06:09 Відповісти
Аваков i Ткаченко шукають лехшої роботи

Вони пiаряться,що тут незрозумiлого?
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12.11.2020 21:22 Відповісти
 
 