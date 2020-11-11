Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ
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Два члени Кабінету Міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і запровадження "карантину вихідного дня".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Аваков і Ткаченко виступали проти посилення карантину, а саме - локдауна вихідного дня. Перед початком офіційного засідання Кабміну серед членів уряду була палка дискусія щодо основного рішення. І саме Аваков з Ткаченком виступали проти", - сказано в повідомленні телеграм-каналу "Швидкі новини".
Водночас, позиція двох міністрів не вплинула на ухвалення рішення: "як бачимо, їхні аргументи не подіяли на інших учасників засідання, які підтримали посилення карантинних заходів", - підкреслюється в публікації.
Топ коментарі
+3 YU ST
показати весь коментар11.11.2020 23:23
+3 Dracosha Skuns
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+2 Ольга Княжицкая
показати весь коментар11.11.2020 23:31
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Будь ласка, зачекайте...
Интересно, что же будет у нас через пару недель? Сериал продолжается!
А именно Антоненко,Яна Дугарь и Юлия Кузьменко!
И логика тупых подсказывает, что если перекрыть всё на эти два дня, то эпидемия отступит.
А логика умных подсказывает, что люди просто перенесут свои походы в публичные места на будни, и общее количество контактов (и заражаемости!) особо не уменьшится.
А вот логика мудрых говорит о том, карантин выходного дня - это жалкая попытка уменьшить нагрузку на нашу больную медицину, на недостающие койко-места. Но куда эффективнее уменьшить эту нагрузку за счет увеличения количества этих самых койко-мест !!! (с)
Вони пiаряться,що тут незрозумiлого?