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Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента

Новости Цензор.НЕТ Общество

Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента

На сайте главы государства зарегистрирована петиция с требованием не вводить карантин выходного дня. Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса, но будет иметь катастрофические последствия для экономической и социокультурной жизни общества.

Петиция опубликована на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве ее автора указана Екатерина Егорова.

"Такие ограничения никоим образом не влияют на динамику распространения болезни. Введение карантина выходного дня, в случае утверждения Правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", - сказано в тексте петиции.

Автор петиции считает, что введение карантина выходного дня приведет к увольнению десятков тысяч сотрудников, уменьшению налоговых поступлений и обострению социального кризиса.

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"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют:

  1. Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!
  2. Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - сказано в тексте петиции.

По состоянию на 00:30 12 ноября петиция набрала 4 831 подпись из 25 000 необходимых.

Также на Цензор.НЕТ: Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня

Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Такого циничного лжеца как Зеленский в украинской политике ещё не было - политолог Дмитрий Корнейчук.

Проект «Зеленский» - это концентрированный поток агрессивного и беспринципного вранья, которым нас пичкают, как индейку.
Причём враньё такое наглое, не имеющее никаких границ и ничего святого, что люди не всегда даже могут поверить, что о таком можно врать. Мол, должны же быть границы.
Вот только местные выборы показали, что украинцы уже не верят Зеленскому. От слова «вообще».
И со стороны потуги Банковой продолжать врать выглядят откровенно смешно. И похожи на истерику.
Ребята, сейчас уже не 2019 год. Ваше шоу вызывает только омерзение…
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12.11.2020 00:38
+5
Млин, когда я читаю дебилоидных,что корона это выдумки - то у меня возникает предложение.
Ловить их за сраку и отправлять санитарами в ковидные отделения. Они ж в него не верят - значит не заболеют
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12.11.2020 01:05
+4
надо еще петицию об отмене лечения больных от КОВИДА и апарата вентиляции .... давайте дружно положим хер ...ведь КОВИД придумали что бы заработать на продаже масок .... лол.
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12.11.2020 00:42
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Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента - Цензор.НЕТ 4026
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12.11.2020 00:38 Ответить
Такого циничного лжеца как Зеленский в украинской политике ещё не было - политолог Дмитрий Корнейчук.

Проект «Зеленский» - это концентрированный поток агрессивного и беспринципного вранья, которым нас пичкают, как индейку.
Причём враньё такое наглое, не имеющее никаких границ и ничего святого, что люди не всегда даже могут поверить, что о таком можно врать. Мол, должны же быть границы.
Вот только местные выборы показали, что украинцы уже не верят Зеленскому. От слова «вообще».
И со стороны потуги Банковой продолжать врать выглядят откровенно смешно. И похожи на истерику.
Ребята, сейчас уже не 2019 год. Ваше шоу вызывает только омерзение…
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12.11.2020 00:38 Ответить
Во как...
Пановe Myko цитирует политолога Корнейчуку,который поддерживает Ю.Тимошенко,а так же приводите ссылку с ресурса «Экономика от пророка»,который ее поддерживает аналогично и негативно относится к Порошенко,за которого вы тут как раз постоянно поёте хвалебные оды. Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента - Цензор.НЕТ 7678
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12.11.2020 20:52 Ответить
Мабуть вже не підтримує, бо "Юлия Тимошенко, "уже отдала свою «Батьківщину» во франшизу Банковой - именно для создания коалиций в местных советах.

В ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Не будем перечислять все случаи, но приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».
Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.
Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.
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12.11.2020 21:55 Ответить
Хотелось бы узнать ФИО и должность того специалиста, который смог договориться с коронавирусом о перемирии на выходные - чтоб этот вирус лютовал только в рабочие дни, а в субботу-воскресенье отправлялся куда-то на природу или впадал в спячку…

А потом этого спеца - публично расстрелять !?
Нет, это слишком гуманно. Надо обеспечить пожизненное (недолгое, то есть) лечение их и их родственников в той медицине, которую они для нас нареформировали.(с)
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12.11.2020 00:42 Ответить
Это "ФИО" - можешь применить к любому своему знакомому который ходит без маски и ему пох. на всех ..... понятно что одна суббота всех не вылечит ... это сделанно что бы долбайопы не тусовались вместе по ресторанах и прочих местах ... а после чего - больица- кладбище (а перед этим голосование за ЗЕ в 2019 - тот же электорат даю 73%) - без обид ...просто дауны - это большинство.
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12.11.2020 00:46 Ответить
надо еще петицию об отмене лечения больных от КОВИДА и апарата вентиляции .... давайте дружно положим хер ...ведь КОВИД придумали что бы заработать на продаже масок .... лол.
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12.11.2020 00:42 Ответить
Какой вам карантин, какая война. Народ хочет веселицца и зрелищ. Как в анекдоте когда алкаши пьют стекломой и по очереди отбрасывают коньки, а последний видя все ето подбирает у мертвого бутылку кричит *спасите*, и допивает остальное
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12.11.2020 00:55 Ответить
Млин, когда я читаю дебилоидных,что корона это выдумки - то у меня возникает предложение.
Ловить их за сраку и отправлять санитарами в ковидные отделения. Они ж в него не верят - значит не заболеют
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12.11.2020 01:05 Ответить
Украинская певица Ольга Полякова выступила на фестивале в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым, чем вызвала бурное недовольство у своих соотечественников.Отмечается, что Киркоров на этом мероприятии назвал встречу с артисткой из Незалежной "воссоединением" РФ и Украины в российский День народного единства.
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12.11.2020 01:21 Ответить
Екатерина Егорова.видно содержит сеть аптек !!! Потому что другой причины сделать такую петицию Я не вижу !!! Реально вирус есть и Мы заболели а друг наш в реанимации на аппарате - поэтому говорить о крушение экономики и за за ограничений в выходные может только ДОЛБОДЯТЕЛ (КА) Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента - Цензор.НЕТ 2087
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12.11.2020 06:38 Ответить
Зеля в реанімації?
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12.11.2020 07:10 Ответить
Зеленый дурантин абсолютно не уменьшит и точно не остановит распространение ковида. Покатайтесь в час пик в киевской маршрутке и поймете о чем речь. На субботу и вск припадает 60-70% недельной выручки на рынках, в тц, кинотеатрах, театрах и тд. Дурантин просто оставит людей из этих сфер без куска хлеба.
А квартальные идиоты занимаются банальной имитацией работы. У них было 9 мес, чтобы не допустить осеннего роста больных! Теперь позно пить боржоми! Надо было думать в мае 2019-го.
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12.11.2020 08:32 Ответить
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
ОтветитьБольше не нравится 1
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12.11.2020 09:07 Ответить
когда люди будут задыхаться и умирать на улицах..тогда дойдет!
деньги ..деньги..они читают что ковид 19 многие переносят легко..а мозг не включается что он то как раз может и не перенести легко...а потом будет поздно...я переболела...3 нед..3 нед.ковидного треша.
и не забывайте больницы переполнены...
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12.11.2020 09:18 Ответить
и не забывайте больницы переполнены
Да ну?Вы лично объездили с инспекцией все больницы и убедились в этом,или почерпнули это все из СМИ?

Вы вообще в курсе как власти любят манипулировать через СМИ сознанием граждан?

Вы даже не замечаете,как власть прокалывается на вранье по короне,а значит аналитические способности у вас в зародышном состоянии.
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12.11.2020 21:07 Ответить
 
 