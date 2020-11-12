Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента

На сайте главы государства зарегистрирована петиция с требованием не вводить карантин выходного дня. Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса, но будет иметь катастрофические последствия для экономической и социокультурной жизни общества.

Петиция опубликована на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве ее автора указана Екатерина Егорова.

"Такие ограничения никоим образом не влияют на динамику распространения болезни. Введение карантина выходного дня, в случае утверждения Правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", - сказано в тексте петиции.

Автор петиции считает, что введение карантина выходного дня приведет к увольнению десятков тысяч сотрудников, уменьшению налоговых поступлений и обострению социального кризиса.

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"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют:

Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить! Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - сказано в тексте петиции.

По состоянию на 00:30 12 ноября петиция набрала 4 831 подпись из 25 000 необходимых.

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