Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента
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На сайте главы государства зарегистрирована петиция с требованием не вводить карантин выходного дня. Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса, но будет иметь катастрофические последствия для экономической и социокультурной жизни общества.
Петиция опубликована на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
В качестве ее автора указана Екатерина Егорова.
"Такие ограничения никоим образом не влияют на динамику распространения болезни. Введение карантина выходного дня, в случае утверждения Правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", - сказано в тексте петиции.
Автор петиции считает, что введение карантина выходного дня приведет к увольнению десятков тысяч сотрудников, уменьшению налоговых поступлений и обострению социального кризиса.
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"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют:
- Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!
- Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - сказано в тексте петиции.
По состоянию на 00:30 12 ноября петиция набрала 4 831 подпись из 25 000 необходимых.
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Проект «Зеленский» - это концентрированный поток агрессивного и беспринципного вранья, которым нас пичкают, как индейку.
Причём враньё такое наглое, не имеющее никаких границ и ничего святого, что люди не всегда даже могут поверить, что о таком можно врать. Мол, должны же быть границы.
Вот только местные выборы показали, что украинцы уже не верят Зеленскому. От слова «вообще».
И со стороны потуги Банковой продолжать врать выглядят откровенно смешно. И похожи на истерику.
Ребята, сейчас уже не 2019 год. Ваше шоу вызывает только омерзение…
Пановe Myko цитирует политолога Корнейчуку,который поддерживает Ю.Тимошенко,а так же приводите ссылку с ресурса «Экономика от пророка»,который ее поддерживает аналогично и негативно относится к Порошенко,за которого вы тут как раз постоянно поёте хвалебные оды.
В ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Не будем перечислять все случаи, но приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».
Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.
Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.
А потом этого спеца - публично расстрелять !?
Нет, это слишком гуманно. Надо обеспечить пожизненное (недолгое, то есть) лечение их и их родственников в той медицине, которую они для нас нареформировали.(с)
Ловить их за сраку и отправлять санитарами в ковидные отделения. Они ж в него не верят - значит не заболеют
А квартальные идиоты занимаются банальной имитацией работы. У них было 9 мес, чтобы не допустить осеннего роста больных! Теперь позно пить боржоми! Надо было думать в мае 2019-го.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
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деньги ..деньги..они читают что ковид 19 многие переносят легко..а мозг не включается что он то как раз может и не перенести легко...а потом будет поздно...я переболела...3 нед..3 нед.ковидного треша.
и не забывайте больницы переполнены...
Да ну?Вы лично объездили с инспекцией все больницы и убедились в этом,или почерпнули это все из СМИ?
Вы вообще в курсе как власти любят манипулировать через СМИ сознанием граждан?
Вы даже не замечаете,как власть прокалывается на вранье по короне,а значит аналитические способности у вас в зародышном состоянии.