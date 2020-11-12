Состав ТИК в Черновцах изменили, комиссия работает круглосуточно, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской ТИК Черновицкой области.

Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Соответствующее решение принято сегодня на очередном заседании Центральной избирательной комиссии.

Теперь Черновицкая ТИК продолжает работу практически в круглосуточном режиме.

В ЦИК напомнили, что во время приема избирательных документов от участковых избирательных комиссий Черновицкая городская ТИК решила провести повторный подсчет голосов избирателей, в частности, на 20 избирательных участках по выборам депутатов Черновицкого областного совета, Черновицкого районного совета, Черновицкого городского совета, а также Черновицкого городского головы.

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"До 3 ноября 2020 года эта ТИК не установила итоги голосования и результаты выборов и голосования по соответствующим видам местных выборов", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 10 ноября эта ТИК провела повторный подсчет голосов на 13 участках по выборам городского головы, на 11 - по выборам депутатов районного совета и депутатов городского совета, 13 - по выборам депутатов областного совета.

Сегодня указанная комиссия осуществила повторный подсчет голосов еще на двух участках по выборам депутатов городского совета и одном участке по выборам депутатов областного совета.

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"На смену своего решения о повторном подсчете голосов ТИК решила учесть сведения протоколов о подсчете голосов избирателей на остальных из 20 избирательных участков по выборам депутатов районного совета, городского совета и выборов городского головы, что позволило установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого райсовета, результаты голосования и выборов соответственно по выборам Черновицкого городского головы и депутатов Черновицкого горсовета", - отметили в ЦИК.