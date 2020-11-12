РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13862 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
6 139 23
война (46763) ОБСЕ (4790) Россия (91262) Донбасс (26945)

На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ

Общее управление оккупационными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют 2100 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Об этом иностранным дипломатам сообщила делегация Украины в ОБСЕ во время заседания Форума безопасности сотрудничества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно имеющейся информации, на данный момент на временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы находятся 2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ.

Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

Также на Цензор.НЕТ: За время "перемирия" с конца июля на Донбассе погибли 3 и были ранены 10 воинов, - Украина в ОБСЕ

Таким образом Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в Заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Слепоглухонемое ОБСЕ
показать весь комментарий
12.11.2020 02:05
+5
смотрите Портникова на УКРЛАЙФ . слушайте умных людей! не повторяйте ошибки Армении в борьбе за Карабах потерявшей себя !
показать весь комментарий
12.11.2020 05:20
+3
"а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России",-

- а остальные танки и боеприпасы выросли в шахтах?! На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1514
показать весь комментарий
12.11.2020 02:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слепоглухонемое ОБСЕ
показать весь комментарий
12.11.2020 02:05 Ответить
2.100x200=420.000
показать весь комментарий
12.11.2020 02:22 Ответить
"а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России",-

- а остальные танки и боеприпасы выросли в шахтах?! На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1514
показать весь комментарий
12.11.2020 02:27 Ответить
"Стихийно образовались"...
показать весь комментарий
12.11.2020 02:43 Ответить
я так понимаю. что это те. которые на балансе рф. "краснухи" всякие.
показать весь комментарий
12.11.2020 05:14 Ответить
так какого хрена нужна эта имитация работы ТСК с дедами, журналистами и прочей интеллигенцией - когда там 2100 убийц из рашистской империи! дайте им статус миротворцев как в Карабахе - и уХйло всех сделал !
показать весь комментарий
12.11.2020 05:18 Ответить
смотрите Портникова на УКРЛАЙФ . слушайте умных людей! не повторяйте ошибки Армении в борьбе за Карабах потерявшей себя !
показать весь комментарий
12.11.2020 05:20 Ответить
вже 30 років слухаємо портнікових і гордонів і вважаємо себе "умними"...)))
показать весь комментарий
12.11.2020 10:31 Ответить
Президент - с коронкой, иммитатор президентства сцарь Вова с коронкой, Министр Обороны - с коронкой, иммитатор второй главной ветви власти - руководитель парламента- с коронкой, а тот, хто в рашистской ненасытной власти в бункере! имитирует болезнь паркенсона - на боевом коне . Вот бы в глазки его заглянуть , А ВОВКА?
показать весь комментарий
12.11.2020 05:34 Ответить
все слуги 🤢🤡💩🎪быстренько угадились , с одной стороны ***** неадекват , с другой Байден
показать весь комментарий
12.11.2020 06:47 Ответить
В Карабахе когда то находились 2100 кадровых военных. Азербайджан,Байрактар ТВ2.
показать весь комментарий
12.11.2020 06:18 Ответить
2100 ! це, коли у другу мирову один німець тримав у жаху велике село?
показать весь комментарий
12.11.2020 06:53 Ответить
Генерал Рустам Мурадов назначен командующим миротворческим контингентом России в зоне Карабахского конфликта. В 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Это к тому я , что российские военные в т.ч. были на Донбассе по приглашению, внезапно, Украины. Да, в СЦКК. Да, очень-очень незаконно, поэтому это были только устные соглашения.
показать весь комментарий
12.11.2020 06:55 Ответить
Кожен українець знає, що за останні півтора роки влада України стала сліпіша за сліпу ОБСЄ. А взагалі- то, ватний, а що в ордло робять 2 тисячі кадрових кацапів, заблукали?
показать весь комментарий
12.11.2020 09:55 Ответить
Все РАБссиянские части участвовавшие в войне против Украины и с местами прежней дислокации на РАБссии, поименно сдал Украине Борис Немцов...,за что видимо и застрелили ...
показать весь комментарий
12.11.2020 07:46 Ответить
потому что нужно контролировать долю энергетики росс. владельцев
показать весь комментарий
12.11.2020 08:13 Ответить
"2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ."

Цікаво було б дізнатися у циї "українських представників" звідки така інформація та чим воюють терористи, якщо всього 40 одиниць воєнної техніки, звідки взялось все інше? Ті ж квадрокоптери, яких у терористів, як лайна.
Така незначна кількість кацапських воєнних і озброєння свідчить про те, що війна "громадянська" а значить зеленськой може спокійно провести вибори в ордло і просити зняти санкції з парашки?
показать весь комментарий
12.11.2020 10:10 Ответить
сюр...але комусь пре кишеню добре від цієї ситуації...
показать весь комментарий
12.11.2020 10:33 Ответить
кравчук и нелох смотрит им в глаза
показать весь комментарий
12.11.2020 11:30 Ответить
а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России"... а ті тисячі танків, що кацапи раніше туди загнали вже не "штатні"?
показать весь комментарий
12.11.2020 12:01 Ответить
Тоже не сильно знаю международное право конечно. И всё что связано с подобными конфликтами. НО! Но если и правда столько военных третей стороны и даже не столь важно сколько техники---это абсолютно другая конфигурация момента. Это война двух стран по общей границе между ними. Захват части страны другой страной вооружённым путём! Если и звать миротворцев, то и близко не должно быть там представителей воюющих сторон стран. А бред по кличке ордло ---это общественная организация с оружием в руках, в условиях войны подобное вне закона и подлежит по закону войны немедленному уничтожению! Либо мы сами ломаем комедуху оперетку для всех сторон---но для себя особо. Зачем?
показать весь комментарий
12.11.2020 18:22 Ответить
 
 