На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Общее управление оккупационными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют 2100 военнослужащих вооруженных сил РФ.
Об этом иностранным дипломатам сообщила делегация Украины в ОБСЕ во время заседания Форума безопасности сотрудничества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Согласно имеющейся информации, на данный момент на временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы находятся 2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ.
Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.
Также на Цензор.НЕТ: За время "перемирия" с конца июля на Донбассе погибли 3 и были ранены 10 воинов, - Украина в ОБСЕ
Таким образом Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в Заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.
Пожалуйста, подождите...
- а остальные танки и боеприпасы выросли в шахтах?!
Цікаво було б дізнатися у циї "українських представників" звідки така інформація та чим воюють терористи, якщо всього 40 одиниць воєнної техніки, звідки взялось все інше? Ті ж квадрокоптери, яких у терористів, як лайна.
Така незначна кількість кацапських воєнних і озброєння свідчить про те, що війна "громадянська" а значить зеленськой може спокійно провести вибори в ордло і просити зняти санкції з парашки?