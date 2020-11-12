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На Донбасі перебувають 2100 кадрових військових РФ, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі перебувають 2100 кадрових військових РФ, - Україна в ОБСЄ

Загальне управління окупаційними збройними формуваннями на Донбасі здійснюють 2100 військовослужбовців збройних сил РФ.

Про це поінформувала іноземних дипломатів делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Відповідно до наявної інформації, на цей момент у тимчасово окупованих районах Донбасу, у підрозділах тилу та бойового забезпечення, як військові радники та інструктори перебувають 2100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння та військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії", - йдеться у заяві місії України при ОБСЄ.

Зазначається, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час "перемир'я" з кінця липня на Донбасі загинуло 3 і було поранено 10 воїнів, - Україна в ОБСЄ

Таким чином Росія порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені у Заключному Гельсінському акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти та дати свою неупереджену оцінку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Слепоглухонемое ОБСЕ
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12.11.2020 02:05
+5
смотрите Портникова на УКРЛАЙФ . слушайте умных людей! не повторяйте ошибки Армении в борьбе за Карабах потерявшей себя !
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12.11.2020 05:20
+3
"а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России",-

- а остальные танки и боеприпасы выросли в шахтах?! На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1514
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12.11.2020 02:27
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Слепоглухонемое ОБСЕ
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12.11.2020 02:05 Відповісти
2.100x200=420.000
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12.11.2020 02:22 Відповісти
"а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России",-

- а остальные танки и боеприпасы выросли в шахтах?! На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1514
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12.11.2020 02:27 Відповісти
"Стихийно образовались"...
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12.11.2020 02:43 Відповісти
я так понимаю. что это те. которые на балансе рф. "краснухи" всякие.
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12.11.2020 05:14 Відповісти
так какого хрена нужна эта имитация работы ТСК с дедами, журналистами и прочей интеллигенцией - когда там 2100 убийц из рашистской империи! дайте им статус миротворцев как в Карабахе - и уХйло всех сделал !
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12.11.2020 05:18 Відповісти
смотрите Портникова на УКРЛАЙФ . слушайте умных людей! не повторяйте ошибки Армении в борьбе за Карабах потерявшей себя !
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12.11.2020 05:20 Відповісти
вже 30 років слухаємо портнікових і гордонів і вважаємо себе "умними"...)))
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12.11.2020 10:31 Відповісти
Президент - с коронкой, иммитатор президентства сцарь Вова с коронкой, Министр Обороны - с коронкой, иммитатор второй главной ветви власти - руководитель парламента- с коронкой, а тот, хто в рашистской ненасытной власти в бункере! имитирует болезнь паркенсона - на боевом коне . Вот бы в глазки его заглянуть , А ВОВКА?
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12.11.2020 05:34 Відповісти
все слуги 🤢🤡💩🎪быстренько угадились , с одной стороны ***** неадекват , с другой Байден
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12.11.2020 06:47 Відповісти
В Карабахе когда то находились 2100 кадровых военных. Азербайджан,Байрактар ТВ2.
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12.11.2020 06:18 Відповісти
2100 ! це, коли у другу мирову один німець тримав у жаху велике село?
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12.11.2020 06:53 Відповісти
Генерал Рустам Мурадов назначен командующим миротворческим контингентом России в зоне Карабахского конфликта. В 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Это к тому я , что российские военные в т.ч. были на Донбассе по приглашению, внезапно, Украины. Да, в СЦКК. Да, очень-очень незаконно, поэтому это были только устные соглашения.
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12.11.2020 06:55 Відповісти
Кожен українець знає, що за останні півтора роки влада України стала сліпіша за сліпу ОБСЄ. А взагалі- то, ватний, а що в ордло робять 2 тисячі кадрових кацапів, заблукали?
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12.11.2020 09:55 Відповісти
Все РАБссиянские части участвовавшие в войне против Украины и с местами прежней дислокации на РАБссии, поименно сдал Украине Борис Немцов...,за что видимо и застрелили ...
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12.11.2020 07:46 Відповісти
потому что нужно контролировать долю энергетики росс. владельцев
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12.11.2020 08:13 Відповісти
"2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ."

Цікаво було б дізнатися у циї "українських представників" звідки така інформація та чим воюють терористи, якщо всього 40 одиниць воєнної техніки, звідки взялось все інше? Ті ж квадрокоптери, яких у терористів, як лайна.
Така незначна кількість кацапських воєнних і озброєння свідчить про те, що війна "громадянська" а значить зеленськой може спокійно провести вибори в ордло і просити зняти санкції з парашки?
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12.11.2020 10:10 Відповісти
сюр...але комусь пре кишеню добре від цієї ситуації...
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12.11.2020 10:33 Відповісти
кравчук и нелох смотрит им в глаза
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12.11.2020 11:30 Відповісти
а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России"... а ті тисячі танків, що кацапи раніше туди загнали вже не "штатні"?
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12.11.2020 12:01 Відповісти
Тоже не сильно знаю международное право конечно. И всё что связано с подобными конфликтами. НО! Но если и правда столько военных третей стороны и даже не столь важно сколько техники---это абсолютно другая конфигурация момента. Это война двух стран по общей границе между ними. Захват части страны другой страной вооружённым путём! Если и звать миротворцев, то и близко не должно быть там представителей воюющих сторон стран. А бред по кличке ордло ---это общественная организация с оружием в руках, в условиях войны подобное вне закона и подлежит по закону войны немедленному уничтожению! Либо мы сами ломаем комедуху оперетку для всех сторон---но для себя особо. Зачем?
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12.11.2020 18:22 Відповісти
 
 