На Донбасі перебувають 2100 кадрових військових РФ, - Україна в ОБСЄ
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Загальне управління окупаційними збройними формуваннями на Донбасі здійснюють 2100 військовослужбовців збройних сил РФ.
Про це поінформувала іноземних дипломатів делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Відповідно до наявної інформації, на цей момент у тимчасово окупованих районах Донбасу, у підрозділах тилу та бойового забезпечення, як військові радники та інструктори перебувають 2100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння та військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії", - йдеться у заяві місії України при ОБСЄ.
Зазначається, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.
Таким чином Росія порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені у Заключному Гельсінському акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти та дати свою неупереджену оцінку.
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- а остальные танки и боеприпасы выросли в шахтах?!
Цікаво було б дізнатися у циї "українських представників" звідки така інформація та чим воюють терористи, якщо всього 40 одиниць воєнної техніки, звідки взялось все інше? Ті ж квадрокоптери, яких у терористів, як лайна.
Така незначна кількість кацапських воєнних і озброєння свідчить про те, що війна "громадянська" а значить зеленськой може спокійно провести вибори в ордло і просити зняти санкції з парашки?