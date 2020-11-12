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В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня, - мэр Хомко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня, - мэр Хомко

Кабинет Министров согласовал введение карантина выходного дня уже с 14 ноября. В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

Об этом заявил городской глава Владимир Хомко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас ждут селекторное совещание в ОГА под председательством первого заместителя главы Сергея Подолина.

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"После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", - отметил он.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно не будут вводить.

Отметим, по решению правительства, в ближайшие выходные и в течение минимум трех недель будет ограничена деятельность кафе и ресторанов (работа на вынос) и других развлекательных заведений. Работать будут, в основном, продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.
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Топ комментарии
+4
Здравый смысл побеждает. В том что, ничто не надо делать для нас без нас.
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12.11.2020 11:44
+3
Хахаха сказал вирус рабочего дня.

Так надо было с весны готовить больницы и тогда бы они были готовы, а не надеяться, что какоето там непосещение кинца остановит двукратное увеличение больных в день за каждый месяц.
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12.11.2020 11:40
+2
мери і далі шлють клоуна на йух
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12.11.2020 12:15
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РІВНЕ, ...ять...
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12.11.2020 11:29 Ответить
еще один дебил!как там у тебя с медработниками?больницы готовы принимать больных с ковид 19? к моей знакомой скорая ехала сутки..сатурация 50..2 нед в больнице..4кап каждый Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали»
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12.11.2020 11:33 Ответить
Хахаха сказал вирус рабочего дня.

Так надо было с весны готовить больницы и тогда бы они были готовы, а не надеяться, что какоето там непосещение кинца остановит двукратное увеличение больных в день за каждый месяц.
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12.11.2020 11:40 Ответить
При том,что метро не закрывают,вряд ли.Сравни,сколько людей в нем,и сколько в кабаках...да и плотность рассадки.
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12.11.2020 12:02 Ответить
Хотя в Ровно метро нет....ну так маршрутки переполнены.
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12.11.2020 12:03 Ответить
играйте в рулетку..я смотрю вам понравилось....
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12.11.2020 11:35 Ответить
Давай, степашко, досвиданья.
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12.11.2020 11:38 Ответить
Здравый смысл побеждает. В том что, ничто не надо делать для нас без нас.
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12.11.2020 11:44 Ответить
...Ривном...
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12.11.2020 12:05 Ответить
в ровном - все криво )))
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12.11.2020 12:11 Ответить
Не в РОВНО(як) а в Рівне(яке). Пора уже перестати перекладати назви міст на російський погляд, тим більше не вірно. Бо імена не бувають прислівниками. Або -хто, що, або -
яке...Чому це не бачать і не реагують на це мешканці міста?
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12.11.2020 12:15 Ответить
мери і далі шлють клоуна на йух
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12.11.2020 12:15 Ответить
Нехай вводять карантин з 23:00 до 7:00 ранку, поки я сплю.
Як вже так їм треба...
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12.11.2020 12:39 Ответить
 
 