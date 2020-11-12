У Рівному поки не запроваджуватимуть карантин вихідного дня, - мер Хомко
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Кабінет Міністрів погодив запровадження карантину вихідного дня вже з 14 листопада. У Рівному рішення про посилення карантину ухвалять тільки 16 листопада.
Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зараз чекають селекторну нараду в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна.
"Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже ухвалимо рішення щодо цього", - зазначив він.
Таким чином, в найближчу суботу-неділю, 14-15 листопада, карантин вихідного дня в Рівному не будуть вводити.
Зазначимо, за рішенням уряду, в найближчі вихідні і протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе та ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, здебільшого, продуктові та побутові магазини, АЗС та аптеки.
Будь ласка, зачекайте...
Так надо было с весны готовить больницы и тогда бы они были готовы, а не надеяться, что какоето там непосещение кинца остановит двукратное увеличение больных в день за каждый месяц.
яке...Чому це не бачать і не реагують на це мешканці міста?
Як вже так їм треба...