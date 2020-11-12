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У Рівному поки не запроваджуватимуть карантин вихідного дня, - мер Хомко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У Рівному поки не запроваджуватимуть карантин вихідного дня, - мер Хомко

Кабінет Міністрів погодив запровадження карантину вихідного дня вже з 14 листопада. У Рівному рішення про посилення карантину ухвалять тільки 16 листопада.

Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз чекають селекторну нараду в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна.

"Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже ухвалимо рішення щодо цього", - зазначив він.

Таким чином, в найближчу суботу-неділю, 14-15 листопада, карантин вихідного дня в Рівному не будуть вводити.

Також читайте: Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками"

Зазначимо, за рішенням уряду, в найближчі вихідні і протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе та ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, здебільшого, продуктові та побутові магазини, АЗС та аптеки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Здравый смысл побеждает. В том что, ничто не надо делать для нас без нас.
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12.11.2020 11:44
+3
Хахаха сказал вирус рабочего дня.

Так надо было с весны готовить больницы и тогда бы они были готовы, а не надеяться, что какоето там непосещение кинца остановит двукратное увеличение больных в день за каждый месяц.
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12.11.2020 11:40
+2
мери і далі шлють клоуна на йух
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12.11.2020 12:15
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РІВНЕ, ...ять...
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12.11.2020 11:29 Відповісти
еще один дебил!как там у тебя с медработниками?больницы готовы принимать больных с ковид 19? к моей знакомой скорая ехала сутки..сатурация 50..2 нед в больнице..4кап каждый Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали»
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12.11.2020 11:33 Відповісти
Хахаха сказал вирус рабочего дня.

Так надо было с весны готовить больницы и тогда бы они были готовы, а не надеяться, что какоето там непосещение кинца остановит двукратное увеличение больных в день за каждый месяц.
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12.11.2020 11:40 Відповісти
При том,что метро не закрывают,вряд ли.Сравни,сколько людей в нем,и сколько в кабаках...да и плотность рассадки.
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12.11.2020 12:02 Відповісти
Хотя в Ровно метро нет....ну так маршрутки переполнены.
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12.11.2020 12:03 Відповісти
играйте в рулетку..я смотрю вам понравилось....
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12.11.2020 11:35 Відповісти
Давай, степашко, досвиданья.
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12.11.2020 11:38 Відповісти
Здравый смысл побеждает. В том что, ничто не надо делать для нас без нас.
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12.11.2020 11:44 Відповісти
...Ривном...
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12.11.2020 12:05 Відповісти
в ровном - все криво )))
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12.11.2020 12:11 Відповісти
Не в РОВНО(як) а в Рівне(яке). Пора уже перестати перекладати назви міст на російський погляд, тим більше не вірно. Бо імена не бувають прислівниками. Або -хто, що, або -
яке...Чому це не бачать і не реагують на це мешканці міста?
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12.11.2020 12:15 Відповісти
мери і далі шлють клоуна на йух
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12.11.2020 12:15 Відповісти
Нехай вводять карантин з 23:00 до 7:00 ранку, поки я сплю.
Як вже так їм треба...
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12.11.2020 12:39 Відповісти
 
 