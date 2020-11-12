В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что благодаря "карантину выходного дня" по субботам и воскресеньям украинцы будут лишь сидеть дома или гулять на свежем воздухе.
Об этом Степанов сообщил на утреннем брифинге 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что карантин выходного дня будет действовать с ноля часов субботы до нуля часов понедельника.
"Будет работать транспорт, будут работать все магазины, которые торгуют исключительно продуктами питания, кормами, медицинскими изделиями, будут работать аптеки, будут работать обменные пункты, инкассация, все, что касается финансовых услуг, будут работать автозаправочные станции - за исключением зон питания. Все остальное: спортивные залы, фитнес-центры, рестораны, учреждения культуры, кинотеатры, театры, магазины, которые не торгуют (продуктами), торгово-развлекательные центры, магазины, торгующие одеждой, какими-то другими товарами, строительными материалами, все остальные - они на эти два дня будут закрыты", - отметил Степанов.
По его словам, это делают, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса.
"Когда мы закрываем все это, человек в субботу и воскресенье может максимум - это выйти погулять по улице, подышать воздухом. Все остальное просто закрыто, он либо будет дома, либо будет гулять по улице. Потому что нет ресторана, куда можно будет пойти, потому что закрыты другие учреждения, куда можно пойти. И таким образом, мы уверены, что будет уменьшено количество контактов - и как следствие, будет останавливаться распространение болезни", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Там просто православные, кх-кх, им, кхе-кхе, вирус не .... не огорчит путешествие... блин, где мой молитовник, тааак хфЛПЗЗРХъфкррфрео
Ну что за бред то?
По т.н. "конституции" вы просто должны раздавать средства инд. защиты, если не введено ЧП.
Поэтому, имею право(я дед, 90 лет) посылать тя на Путина, а также твоих ермаков и прочую кодлу.
Офигевшие, мне 15 питбулей выгуливать можно только возле дома, а кушать они где будут то? В парке как раз немного есть еды, но появился ТЫ!
(был бы "кавказцем" то сказал бы немало про твою т.н. маму)
И уже детали ЧС регламентируются не Конституцией а соотв. законом. А там написано "... и за счет внебюджетных средств". То есть твоих).
Но мудаки - я не спорю)
Ибо это даже логично - гос-во не имеет права огр. т.н. "свободы" т.н. "граждан" без объявления ЧС, или(нну вроде) , - ЧП.
Все там ясно написано. Поэтому судьи и отклоняют 95% штрафов, бо "подсулимый" взял адвоката и то судье сунул тупо Конституцию.
Вы понял, нет?
Может еще, извиняюсь, я не кацап, но может еще ж*пу показывать мусору, на предмет - "А может у вас там вирус?"
И вот че нас не принимают в ЕС и прочее - рабы должны стоять в стойле, раз им даже конституция не помеха ставать раком перед ублюдками, то есть перед уважаемой властью.
1) Допустим, у нас карантин введен по законной последовательности: Есть приказ Президента, утвержденный ВР и объявлено дополнительное условие ЧС - введение карантина (согласно закона о ЧС - такое можно делать).
2) Карантин - это совокупность противоэпидемических мер, которые определяются уже соотв. законом, равно как источники их финансирования.
3) А в соотв. законе написано:
ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється коштом державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
... а також позабюджетних коштів. - про "не должны" это вот тут. В вышеозначенных бюджетах средств нету, так что дорогие сограждане... открываем кошельки и обеспечиваем себя за счет внебюджетных средств, то есть своих собственных.
"Все там ясно написано. Поэтому судьи и отклоняют 95% штрафов, бо "подсулимый" взял адвоката и то судье сунул тупо Конституцию."
А с этим еще веселее. Пока карантин регламентировался Постановой кабмина... то так и было. Но теперь... штраф в админкодексе. То есть, чтобы ты его оспорил, нужна процедура конституционной жалобы:
1) Закон принимается (уже) и подписывается Президентом (вроде еще нет... в теории он может его ветировать - т.е. если ты попал в промежуток когда он принят но еще не подписан - то судья может отклонить на этом основании)
2) Тебя на основании измененного админкодекса штрафуют, выписывают протокол.
3) Ты идешь в суд. Допустим суд... в теории тебя оправдывает, что вряд ли. Но мало ли. Но в большинстве случаев он тебя пошлет нафик ибо админкодекс Рада менять имеет право и там написано просто "карантина" а не "законным образом введенного карантина" (в правке к админкодексу). Так вот, суд тебя посылает. Но ты подаешь аппеляцию
3) В апелляционном суде тебя тоже посылают.
4) Ты идешь в Верховный суд и подаешь кассационную жалобу. Тебя вновь посылают.
5) И ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА ты идешь в КС и подаешь конституционную жалобу. Мол решения судов (прилагаешь) по конкретно твоему протоколу (а не по карантину) противоречат Конституции в части... и ТОГДА КС рассматривает твою жалобу...
Весь процесс занимает года два-три.
Ради отмены штрафа в 170грн.
Объективно... единицы на такое пойдут. Эти Зе-гады сделали ОЧЕНЬ умный ход...
Группа депутатов может подать это в обход этой процедуры... но им неинтересно.
Хм. Я был бы признателен за контакты этого Антиколорадоса. Чтоб если что с ним посоветоваться на предмет, может таки есть возможность.
2. Не всі друзяки куми, тай деяких він взагалі незна
3. Дружина возила, та щей по роботі
4. На жаль... з легкими сімптомами. воно там працює дістанційно (дійсно хер там що змінилось від того ********** змінив діслокацію).
принцеса наївності
@vvilnaptaha
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В ответ
@GoshaGo06574197
Зелену владу не те,шо цілі області ігнорують, вона вже супермаркетам не указ. Такий Авторитет ще треба вміти заробит
А бухать в парке можно?
Хто роз'яснити може
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В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
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А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
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ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
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СТАДИОН - так СТАДИОН ..
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Проверка крови на . . . . . .
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Эффекта никакого не даст, ибо 2 дня - это ниачем, а скопления народа в магазинах в пятницу увеличит значительно - а что нужно для распространения вируса? Правильно - именно скопления народа.