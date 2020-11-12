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В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что благодаря "карантину выходного дня" по субботам и воскресеньям украинцы будут лишь сидеть дома или гулять на свежем воздухе.

Об этом Степанов сообщил на утреннем брифинге 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что карантин выходного дня будет действовать с ноля часов субботы до нуля часов понедельника.

"Будет работать транспорт, будут работать все магазины, которые торгуют исключительно продуктами питания, кормами, медицинскими изделиями, будут работать аптеки, будут работать обменные пункты, инкассация, все, что касается финансовых услуг, будут работать автозаправочные станции - за исключением зон питания. Все остальное: спортивные залы, фитнес-центры, рестораны, учреждения культуры, кинотеатры, театры, магазины, которые не торгуют (продуктами), торгово-развлекательные центры, магазины, торгующие одеждой, какими-то другими товарами, строительными материалами, все остальные - они на эти два дня будут закрыты", - отметил Степанов.

По его словам, это делают, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса.

"Когда мы закрываем все это, человек в субботу и воскресенье может максимум - это выйти погулять по улице, подышать воздухом. Все остальное просто закрыто, он либо будет дома, либо будет гулять по улице. Потому что нет ресторана, куда можно будет пойти, потому что закрыты другие учреждения, куда можно пойти. И таким образом, мы уверены, что будет уменьшено количество контактов - и как следствие, будет останавливаться распространение болезни", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей
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Топ комментарии
+11
спасибо, а дышать можно на улице ?
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12.11.2020 12:27
+10
Сегодня утром , пока стоял в пробке в своём авто , увидел рядом маршрутку . Битком набитая , стёкла запотевшие . Внутри влажность 100% . В ней даже водолазный скафандр не поможет от заражения .
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12.11.2020 12:30
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Все на улицу!
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12.11.2020 12:25 Ответить
В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 9444
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12.11.2020 12:32 Ответить
Правильно . У меня две таксы ждут выходные . Пойдём в парк . Это лучше , чем целый день провести в ТРЦ . И деньги целы , и удовольствие . В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 9640
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12.11.2020 12:34 Ответить
В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 7670
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12.11.2020 12:41 Ответить
One Way Ticket ? В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 9477
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12.11.2020 12:43 Ответить
Все это работало и летом, но не было 10 тыс зарпженных ежедневно, началось все с началом учебного года так как может повлиять закрытие торговвх центров....
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12.11.2020 12:37 Ответить
По рынкам непонятно. Я вот знакомой сказал что вроде работают так как не видел чтоб писали что закроют, а она говорит что читала перечень объектов которые работают и там рынков нет.
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12.11.2020 12:43 Ответить
Їх нема ані у списках того, що буде працювати, ані у списках того, що не буде працювати. Ніде не можу знайти точну інформацію.
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12.11.2020 12:49 Ответить
спасибо, а дышать можно на улице ?
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12.11.2020 12:27 Ответить
только если получил отрицательный тест на коровавинус
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12.11.2020 12:32 Ответить
можно, но министерство здравоохранения предупреждает, что при этом резко возрастает риск быть инфицированным, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса рекомендуется вдохнуть дома, выйти погулять и выдохнуть у себя в квартире.
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12.11.2020 12:37 Ответить
дыши в маску...
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12.11.2020 14:15 Ответить
Сегодня утром , пока стоял в пробке в своём авто , увидел рядом маршрутку . Битком набитая , стёкла запотевшие . Внутри влажность 100% . В ней даже водолазный скафандр не поможет от заражения .
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12.11.2020 12:30 Ответить
Вывсеврети!
Там просто православные, кх-кх, им, кхе-кхе, вирус не .... не огорчит путешествие... блин, где мой молитовник, тааак хфЛПЗЗРХъфкррфрео
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12.11.2020 12:32 Ответить
Они все в музей ехали. А теперь в выходные не смогут поехать и всё наладицца.
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12.11.2020 12:47 Ответить
Козлина, та раздай всем... ну, какие-то устройства, шоб бабка знала - сегодня - "не иди в поликлинику сплетничать"
Ну что за бред то?
По т.н. "конституции" вы просто должны раздавать средства инд. защиты, если не введено ЧП.
Поэтому, имею право(я дед, 90 лет) посылать тя на Путина, а также твоих ермаков и прочую кодлу.
Офигевшие, мне 15 питбулей выгуливать можно только возле дома, а кушать они где будут то? В парке как раз немного есть еды, но появился ТЫ!
(был бы "кавказцем" то сказал бы немало про твою т.н. маму)
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12.11.2020 12:30 Ответить
Юра, не должны. Читай до конца.
И уже детали ЧС регламентируются не Конституцией а соотв. законом. А там написано "... и за счет внебюджетных средств". То есть твоих).
Но мудаки - я не спорю)
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12.11.2020 12:33 Ответить
Антиколорадос, юрист, говорит шо таки должны.
Ибо это даже логично - гос-во не имеет права огр. т.н. "свободы" т.н. "граждан" без объявления ЧС, или(нну вроде) , - ЧП.
Все там ясно написано. Поэтому судьи и отклоняют 95% штрафов, бо "подсулимый" взял адвоката и то судье сунул тупо Конституцию.
Вы понял, нет?
Может еще, извиняюсь, я не кацап, но может еще ж*пу показывать мусору, на предмет - "А может у вас там вирус?"
И вот че нас не принимают в ЕС и прочее - рабы должны стоять в стойле, раз им даже конституция не помеха ставать раком перед ублюдками, то есть перед уважаемой властью.
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12.11.2020 12:45 Ответить
Ох. Там все не то чтобы просто.
1) Допустим, у нас карантин введен по законной последовательности: Есть приказ Президента, утвержденный ВР и объявлено дополнительное условие ЧС - введение карантина (согласно закона о ЧС - такое можно делать).
2) Карантин - это совокупность противоэпидемических мер, которые определяются уже соотв. законом, равно как источники их финансирования.
3) А в соотв. законе написано:
ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється коштом державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.



... а також позабюджетних коштів. - про "не должны" это вот тут. В вышеозначенных бюджетах средств нету, так что дорогие сограждане... открываем кошельки и обеспечиваем себя за счет внебюджетных средств, то есть своих собственных.

"Все там ясно написано. Поэтому судьи и отклоняют 95% штрафов, бо "подсулимый" взял адвоката и то судье сунул тупо Конституцию."

А с этим еще веселее. Пока карантин регламентировался Постановой кабмина... то так и было. Но теперь... штраф в админкодексе. То есть, чтобы ты его оспорил, нужна процедура конституционной жалобы:
1) Закон принимается (уже) и подписывается Президентом (вроде еще нет... в теории он может его ветировать - т.е. если ты попал в промежуток когда он принят но еще не подписан - то судья может отклонить на этом основании)
2) Тебя на основании измененного админкодекса штрафуют, выписывают протокол.
3) Ты идешь в суд. Допустим суд... в теории тебя оправдывает, что вряд ли. Но мало ли. Но в большинстве случаев он тебя пошлет нафик ибо админкодекс Рада менять имеет право и там написано просто "карантина" а не "законным образом введенного карантина" (в правке к админкодексу). Так вот, суд тебя посылает. Но ты подаешь аппеляцию
3) В апелляционном суде тебя тоже посылают.
4) Ты идешь в Верховный суд и подаешь кассационную жалобу. Тебя вновь посылают.
5) И ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА ты идешь в КС и подаешь конституционную жалобу. Мол решения судов (прилагаешь) по конкретно твоему протоколу (а не по карантину) противоречат Конституции в части... и ТОГДА КС рассматривает твою жалобу...
Весь процесс занимает года два-три.
Ради отмены штрафа в 170грн.
Объективно... единицы на такое пойдут. Эти Зе-гады сделали ОЧЕНЬ умный ход...

Группа депутатов может подать это в обход этой процедуры... но им неинтересно.

Хм. Я был бы признателен за контакты этого Антиколорадоса. Чтоб если что с ним посоветоваться на предмет, может таки есть возможность.
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12.11.2020 13:09 Ответить
Статью читал? В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 7658
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12.11.2020 12:36 Ответить
Дякую, Степанов! Який прогрес порівняно з березнем!
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12.11.2020 12:34 Ответить
По селах ресторани позакривайте. А то селюки понажераюця в ресторанах, а потом в ночний клуб лизуть, падлюки. А корови ревуть. Так и до голоду недалеко.
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12.11.2020 12:36 Ответить
Мдя, він справді вважає що більшість українців ходить по ресторанам і там заражаються?
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12.11.2020 12:36 Ответить
Ніт, ще у музеях та театрах.
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12.11.2020 12:40 Ответить
В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 6135
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12.11.2020 12:37 Ответить
1. Бо то він дітей туди привіз
2. Не всі друзяки куми, тай деяких він взагалі незна
3. Дружина возила, та щей по роботі
4. На жаль... з легкими сімптомами. воно там працює дістанційно (дійсно хер там що змінилось від того ********** змінив діслокацію).
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12.11.2020 12:47 Ответить
Ура, долгожданная свобода. Может на работу сходить
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12.11.2020 12:41 Ответить
Лучшеб сделали учащимся каникулы на месяц, и посмотрелт бы на результат.... Думаю в двое как минимум количество заражений в сутки уменьшилось бы...
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12.11.2020 12:42 Ответить



принцеса наївності

@vvilnaptaha

·49 мин

В ответ
@GoshaGo06574197

Зелену владу не те,шо цілі області ігнорують, вона вже супермаркетам не указ. Такий Авторитет ще треба вміти заробит
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12.11.2020 12:44 Ответить
А планетарій буде працювати?
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12.11.2020 12:45 Ответить
Куди? Ти бачив яки там очиридяки. Це ж очаг, очаг нада тушить.
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12.11.2020 12:55 Ответить
Шкода, думав сходити, вже років 20 там не був.
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12.11.2020 13:00 Ответить
И пипицентр? Данеужели В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 7751
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12.11.2020 12:45 Ответить
идиот
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12.11.2020 12:57 Ответить
А в трамвайчике можна покататься?
А бухать в парке можно?
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12.11.2020 12:59 Ответить
А на вулиці на турнік можна вийти?
Хто роз'яснити може
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12.11.2020 13:11 Ответить
У людей и так нету денег на рестораны.
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12.11.2020 13:49 Ответить
Тренажерные залы пусть бы работали, больной человек или просто с поганым самочувствием не пойдет в тренажерку.
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12.11.2020 13:50 Ответить
Многие переносят болезнь без симптомов, но при этом они могут заражать окружающих.
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13.11.2020 12:26 Ответить
Гулять то можно а на самокате или велосипеде уже нет?
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12.11.2020 14:16 Ответить
цуко, а чем продуктовый магазин отличается от непродуктового? туда коровавирус не залетает?
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13.11.2020 09:05 Ответить
Зенелейсские НАЖЫВАЮТЬСЯ на КрОВИД..
.
В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
.
А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
.
ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
.
СТАДИОН - так СТАДИОН ..
.
Проверка крови на . . . . . .
..

.
.
.
.
.
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13.11.2020 10:23 Ответить
Это тупо и бессмысленно.
Эффекта никакого не даст, ибо 2 дня - это ниачем, а скопления народа в магазинах в пятницу увеличит значительно - а что нужно для распространения вируса? Правильно - именно скопления народа.
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13.11.2020 12:25 Ответить
 
 