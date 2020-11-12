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У суботу та неділю максимум можна буде гуляти по вулиці, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У суботу та неділю максимум можна буде гуляти по вулиці, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що завдяки "карантину вихідного дня" щосуботи та щонеділі українці будуть лише сидіти вдома або гуляти на свіжому повітрі.

Про це Степанов повідомив на ранковому брифінгу 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що карантин вихідного дня буде діяти з нуля годин суботи до нуля годин понеділка.

"Працюватиме транспорт, працюватимуть усі магазини, які торгують виключно продуктами харчування, кормами, медичними виробами, працюватимуть аптеки, працюватимуть обмінні пункти, інкасація, все, що стосується фінансових послуг, будуть працювати автозаправні станції - за винятком зон харчування. Все інше: спортивні зали, фітнес-центри, ресторани, заклади культури, кінотеатри, театри, магазини, які не торгують (продуктами), торгово-розважальні центри, магазини, що торгують одягом, якимись іншими товарами, будівельними матеріалами, все решта - вони на ці два дні будуть закриті", - зазначив Степанов.

За його словами, це роблять, щоб розірвати ланцюг передачі коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов

"Коли ми закриваємо все це, людина в суботу і неділю може максимум - це вийти погуляти по вулиці, подихати повітрям. Все інше просто закрито, люди або будуть вдома, або гулятимуть по вулиці. Тому що немає ресторану, куди можна буде піти, тому що закриті інші установи, куди можна піти. І таким чином, ми впевнені, що буде зменшено кількість контактів - і як наслідок, буде зупинятися поширення хвороби", - додав міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
спасибо, а дышать можно на улице ?
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12.11.2020 12:27
+10
Сегодня утром , пока стоял в пробке в своём авто , увидел рядом маршрутку . Битком набитая , стёкла запотевшие . Внутри влажность 100% . В ней даже водолазный скафандр не поможет от заражения .
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12.11.2020 12:30
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Все на улицу!
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12.11.2020 12:25 Відповісти
В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 9444
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12.11.2020 12:32 Відповісти
Правильно . У меня две таксы ждут выходные . Пойдём в парк . Это лучше , чем целый день провести в ТРЦ . И деньги целы , и удовольствие . В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 9640
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12.11.2020 12:34 Відповісти
В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 7670
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12.11.2020 12:41 Відповісти
One Way Ticket ? В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 9477
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12.11.2020 12:43 Відповісти
Все это работало и летом, но не было 10 тыс зарпженных ежедневно, началось все с началом учебного года так как может повлиять закрытие торговвх центров....
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12.11.2020 12:37 Відповісти
По рынкам непонятно. Я вот знакомой сказал что вроде работают так как не видел чтоб писали что закроют, а она говорит что читала перечень объектов которые работают и там рынков нет.
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12.11.2020 12:43 Відповісти
Їх нема ані у списках того, що буде працювати, ані у списках того, що не буде працювати. Ніде не можу знайти точну інформацію.
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12.11.2020 12:49 Відповісти
спасибо, а дышать можно на улице ?
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12.11.2020 12:27 Відповісти
только если получил отрицательный тест на коровавинус
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12.11.2020 12:32 Відповісти
можно, но министерство здравоохранения предупреждает, что при этом резко возрастает риск быть инфицированным, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса рекомендуется вдохнуть дома, выйти погулять и выдохнуть у себя в квартире.
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12.11.2020 12:37 Відповісти
дыши в маску...
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12.11.2020 14:15 Відповісти
Сегодня утром , пока стоял в пробке в своём авто , увидел рядом маршрутку . Битком набитая , стёкла запотевшие . Внутри влажность 100% . В ней даже водолазный скафандр не поможет от заражения .
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12.11.2020 12:30 Відповісти
Вывсеврети!
Там просто православные, кх-кх, им, кхе-кхе, вирус не .... не огорчит путешествие... блин, где мой молитовник, тааак хфЛПЗЗРХъфкррфрео
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12.11.2020 12:32 Відповісти
Они все в музей ехали. А теперь в выходные не смогут поехать и всё наладицца.
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12.11.2020 12:47 Відповісти
Козлина, та раздай всем... ну, какие-то устройства, шоб бабка знала - сегодня - "не иди в поликлинику сплетничать"
Ну что за бред то?
По т.н. "конституции" вы просто должны раздавать средства инд. защиты, если не введено ЧП.
Поэтому, имею право(я дед, 90 лет) посылать тя на Путина, а также твоих ермаков и прочую кодлу.
Офигевшие, мне 15 питбулей выгуливать можно только возле дома, а кушать они где будут то? В парке как раз немного есть еды, но появился ТЫ!
(был бы "кавказцем" то сказал бы немало про твою т.н. маму)
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12.11.2020 12:30 Відповісти
Юра, не должны. Читай до конца.
И уже детали ЧС регламентируются не Конституцией а соотв. законом. А там написано "... и за счет внебюджетных средств". То есть твоих).
Но мудаки - я не спорю)
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12.11.2020 12:33 Відповісти
Антиколорадос, юрист, говорит шо таки должны.
Ибо это даже логично - гос-во не имеет права огр. т.н. "свободы" т.н. "граждан" без объявления ЧС, или(нну вроде) , - ЧП.
Все там ясно написано. Поэтому судьи и отклоняют 95% штрафов, бо "подсулимый" взял адвоката и то судье сунул тупо Конституцию.
Вы понял, нет?
Может еще, извиняюсь, я не кацап, но может еще ж*пу показывать мусору, на предмет - "А может у вас там вирус?"
И вот че нас не принимают в ЕС и прочее - рабы должны стоять в стойле, раз им даже конституция не помеха ставать раком перед ублюдками, то есть перед уважаемой властью.
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12.11.2020 12:45 Відповісти
Ох. Там все не то чтобы просто.
1) Допустим, у нас карантин введен по законной последовательности: Есть приказ Президента, утвержденный ВР и объявлено дополнительное условие ЧС - введение карантина (согласно закона о ЧС - такое можно делать).
2) Карантин - это совокупность противоэпидемических мер, которые определяются уже соотв. законом, равно как источники их финансирования.
3) А в соотв. законе написано:
ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється коштом державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.



... а також позабюджетних коштів. - про "не должны" это вот тут. В вышеозначенных бюджетах средств нету, так что дорогие сограждане... открываем кошельки и обеспечиваем себя за счет внебюджетных средств, то есть своих собственных.

"Все там ясно написано. Поэтому судьи и отклоняют 95% штрафов, бо "подсулимый" взял адвоката и то судье сунул тупо Конституцию."

А с этим еще веселее. Пока карантин регламентировался Постановой кабмина... то так и было. Но теперь... штраф в админкодексе. То есть, чтобы ты его оспорил, нужна процедура конституционной жалобы:
1) Закон принимается (уже) и подписывается Президентом (вроде еще нет... в теории он может его ветировать - т.е. если ты попал в промежуток когда он принят но еще не подписан - то судья может отклонить на этом основании)
2) Тебя на основании измененного админкодекса штрафуют, выписывают протокол.
3) Ты идешь в суд. Допустим суд... в теории тебя оправдывает, что вряд ли. Но мало ли. Но в большинстве случаев он тебя пошлет нафик ибо админкодекс Рада менять имеет право и там написано просто "карантина" а не "законным образом введенного карантина" (в правке к админкодексу). Так вот, суд тебя посылает. Но ты подаешь аппеляцию
3) В апелляционном суде тебя тоже посылают.
4) Ты идешь в Верховный суд и подаешь кассационную жалобу. Тебя вновь посылают.
5) И ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА ты идешь в КС и подаешь конституционную жалобу. Мол решения судов (прилагаешь) по конкретно твоему протоколу (а не по карантину) противоречат Конституции в части... и ТОГДА КС рассматривает твою жалобу...
Весь процесс занимает года два-три.
Ради отмены штрафа в 170грн.
Объективно... единицы на такое пойдут. Эти Зе-гады сделали ОЧЕНЬ умный ход...

Группа депутатов может подать это в обход этой процедуры... но им неинтересно.

Хм. Я был бы признателен за контакты этого Антиколорадоса. Чтоб если что с ним посоветоваться на предмет, может таки есть возможность.
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12.11.2020 13:09 Відповісти
Статью читал? В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 7658
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12.11.2020 12:36 Відповісти
Дякую, Степанов! Який прогрес порівняно з березнем!
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12.11.2020 12:34 Відповісти
По селах ресторани позакривайте. А то селюки понажераюця в ресторанах, а потом в ночний клуб лизуть, падлюки. А корови ревуть. Так и до голоду недалеко.
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12.11.2020 12:36 Відповісти
Мдя, він справді вважає що більшість українців ходить по ресторанам і там заражаються?
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12.11.2020 12:36 Відповісти
Ніт, ще у музеях та театрах.
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12.11.2020 12:40 Відповісти
В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 6135
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12.11.2020 12:37 Відповісти
1. Бо то він дітей туди привіз
2. Не всі друзяки куми, тай деяких він взагалі незна
3. Дружина возила, та щей по роботі
4. На жаль... з легкими сімптомами. воно там працює дістанційно (дійсно хер там що змінилось від того ********** змінив діслокацію).
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12.11.2020 12:47 Відповісти
Ура, долгожданная свобода. Может на работу сходить
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12.11.2020 12:41 Відповісти
Лучшеб сделали учащимся каникулы на месяц, и посмотрелт бы на результат.... Думаю в двое как минимум количество заражений в сутки уменьшилось бы...
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12.11.2020 12:42 Відповісти



принцеса наївності

@vvilnaptaha

·49 мин

В ответ
@GoshaGo06574197

Зелену владу не те,шо цілі області ігнорують, вона вже супермаркетам не указ. Такий Авторитет ще треба вміти заробит
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12.11.2020 12:44 Відповісти
А планетарій буде працювати?
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12.11.2020 12:45 Відповісти
Куди? Ти бачив яки там очиридяки. Це ж очаг, очаг нада тушить.
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12.11.2020 12:55 Відповісти
Шкода, думав сходити, вже років 20 там не був.
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12.11.2020 13:00 Відповісти
И пипицентр? Данеужели В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов - Цензор.НЕТ 7751
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12.11.2020 12:45 Відповісти
идиот
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12.11.2020 12:57 Відповісти
А в трамвайчике можна покататься?
А бухать в парке можно?
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12.11.2020 12:59 Відповісти
А на вулиці на турнік можна вийти?
Хто роз'яснити може
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12.11.2020 13:11 Відповісти
У людей и так нету денег на рестораны.
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12.11.2020 13:49 Відповісти
Тренажерные залы пусть бы работали, больной человек или просто с поганым самочувствием не пойдет в тренажерку.
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12.11.2020 13:50 Відповісти
Многие переносят болезнь без симптомов, но при этом они могут заражать окружающих.
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13.11.2020 12:26 Відповісти
Гулять то можно а на самокате или велосипеде уже нет?
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12.11.2020 14:16 Відповісти
цуко, а чем продуктовый магазин отличается от непродуктового? туда коровавирус не залетает?
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13.11.2020 09:05 Відповісти
Зенелейсские НАЖЫВАЮТЬСЯ на КрОВИД..
.
В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
.
А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
.
ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
.
СТАДИОН - так СТАДИОН ..
.
Проверка крови на . . . . . .
..

.
.
.
.
.
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13.11.2020 10:23 Відповісти
Это тупо и бессмысленно.
Эффекта никакого не даст, ибо 2 дня - это ниачем, а скопления народа в магазинах в пятницу увеличит значительно - а что нужно для распространения вируса? Правильно - именно скопления народа.
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13.11.2020 12:25 Відповісти
 
 