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Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов о продолжительности карантина:

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что карантин в Украине в итоге будет продлен как минимум до апреля.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной инфекции не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с COVID-19. B для этого нужно соблюдать эпидемические ограничения и карантин выходного дня.

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"Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать", - сказал он.
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Топ комментарии
+18
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 7637
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12.11.2020 12:55
+18
Я Вам скажу, они и до коронавируса в этом вполне себе преуспевали.
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12.11.2020 13:01
+15
Дана команда: убить экономику Украины. Этим он и занимается.
Обычный предатель.
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12.11.2020 12:57
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Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 7637
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12.11.2020 12:55 Ответить
И лишь те 2%, что за кадром - в масках?
Будет, значит, карантин.
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13.11.2020 00:18 Ответить
А почему до апреля? Не мая, или следующего сентября? На чем основываются такие прогнозы? Или лишь бы сказать.
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12.11.2020 12:56 Ответить
Дана команда: убить экономику Украины. Этим он и занимается.
Обычный предатель.
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12.11.2020 12:57 Ответить
Я Вам скажу, они и до коронавируса в этом вполне себе преуспевали.
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12.11.2020 13:01 Ответить
Сейчас всё несравнимо хуже.
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12.11.2020 13:31 Ответить
Ну вам з Австралії видніше ((
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12.11.2020 23:00 Ответить
Во-1х, лишьбы сказать, а во-2х исходя из текущей динамики в марте переболеют миллионов три-пять.
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12.11.2020 13:09 Ответить
Всього у світі захворіло52,2млн, одужало 34 млн.
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12.11.2020 14:48 Ответить
Померло 1,29млн.
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12.11.2020 14:49 Ответить
На основании чего вы делаете вывод? Украинской статистики? Ну возьмем схожу по населению с нами страну Францию: там около 50 тыс за сутки, у нас - 11. Вы этому верите? Так что не 3-5 млн, а 80% населения Украины к весне так или иначе пройдут через этот молох.
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12.11.2020 16:34 Ответить
И я думаю, что Степанов как раз от реальных цифр отталкивается, потому что он сам не верит в те липовые цифры, что нам скармливают.
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12.11.2020 16:36 Ответить
Сколько нас дурило собственное государство и все равно находятся такие, что верят и еще какие-то рассчеты под их ложь подводят...
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12.11.2020 16:38 Ответить
так и есть, от фонаря дата. Как было и до этого
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12.11.2020 14:27 Ответить
До апреля, вполне возможно, но вот только не сказал, до какого именно года???
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12.11.2020 17:32 Ответить
Ну язык-то без костей, мели что хочешь.
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12.11.2020 17:35 Ответить
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 4917
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12.11.2020 12:57 Ответить
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 9013 А если не изобретут вакцЫну то что тохда?
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12.11.2020 12:57 Ответить
тохда мандец((
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12.11.2020 23:03 Ответить
А все остальные махонькие-махонькие, как мыши... пардон, крысы (с)

Поки бізнес в Україні, якому заборонили працювати у вихідні, думає як вижити і чи звільняти людей, на сцену виходить Епіцентр і каже всім, що на відміну від інших, ми будемо далі працювати, адже в кожному Епіцентрі є аптека.
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 7546

Під час попереднього локдауну, Епіцентр, на відміну від магазинів, що належать малому бізнесу, продовжував працювати. Свою порцію негативу мережа тоді відхопила.

Але цього разу з такими комунікаціями Епіцентр може напоротись на щось більше, ніж просто обговорення у соцмережах.

Несправедливість - це сильний акселератор негативу. Повідомлення у вигляді «ха-ха тєрпіли, вас закрили, а ми далі будемо працювати» може призвести до актів прямої дії. І в коментах під постом Епіцентра люди про це прямо пишуть.
Maksym Savanevskyi
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12.11.2020 12:57 Ответить
Але цього разу з такими комунікаціями Епіцентр може напоротись на щось більше, ніж просто обговорення у соцмережах.



Не ужели сметуны учинят поджог одному из магазинов? Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 659
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12.11.2020 13:00 Ответить
"Горіла сосна, паалалааа..."
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12.11.2020 13:04 Ответить
Если в чеках Эпицентра, на карантиных выходных, кроме продуктов, лекарств, медицинских средств и корма для животинок будут шурупы и унитазы, тарелки м мебель, бытовая техника и постельное бельё, должен быть огромный штраф. Проверяют же полицейские другие магазины, ресторации, трц? А здесь слабо? Слабо, конечно. Бахвалится эпицентор. Зараза такая.
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12.11.2020 13:41 Ответить
Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 3274
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12.11.2020 12:58 Ответить
Многие не дождутся трудностей, каким ты умным не был бы, не ванговать надобно, РАБОТАТЬ.
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12.11.2020 12:58 Ответить
до апреля ты уже будешь где-то в румынских карпатах овец пасти
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12.11.2020 12:59 Ответить
Новый тренд?

Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 1601
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12.11.2020 12:59 Ответить
Хватит бредить. Да, давайте всю полицию перебросим на погоню за теми, у кого маска на подбородке. У нас же и так преступности нет, а полиция образцово выполняет свои обязанности.
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12.11.2020 16:43 Ответить
Вы еще им письмо напишите с требованием, потом когда вас трахнут в темной подворотне, будете бежать к ближайшему ТРЦ за полицией.
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12.11.2020 16:45 Ответить
Интресный вопрос
Дания подарила 50 ИВЛ
И ТУТ ТАКИЕ МОМЕНТЫ
1, сертификация аппаратов в Украине , которой преграждают путь всему современному западному оборудованию коррупционные круги медмафии .

Вот нужна сертификация - и сколько лет жто продлится и сколько денег надо заплатить ?
2 растаможка оборудование в Украине - кто опять же будет за это платить ? И не пора ли снять растаможку с техники , которая в Украине не производится.

3. Есть подозрение, что жти ИВЛ будут год лежат на складах , пока из мыши не погрызут
4. ВСЮ МЕДИЦИНСКУЮ МАФИЮ В ТЮРЬМУ !!!!
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12.11.2020 13:03 Ответить
А ось і перші жертви карантину вихідного дня!

Власник мережі «Планета кіно» заявляє, що буде змушений закрити всі кінотеатри і звільнити увесь персонал - півтисячі людей, бо основний дохід кінотеатри отримували саме на вихідних.
Ось що буває, коли влада Зеленського спочатку робить, а потім починає думати.

Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 230

Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 5990

Зеленi чоловічки
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12.11.2020 13:03 Ответить
ну хоть посмеялись
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12.11.2020 13:05 Ответить
+100500
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12.11.2020 13:10 Ответить
поки не передохнуть...
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12.11.2020 13:05 Ответить
Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"
==============
Какого года?
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12.11.2020 13:18 Ответить
Доки пан Степанов думає, доктор Ральф Барік працює і вже отримав орден червоної перевернутої зірки Героя масонської праці. Йому рукоплещуть члени ареопага фармацевтичних міжнародних корпорацій, за його штучний коронавірус, та кормлєніє його і ВООЗ прямо з золотих рук його інвесторів; пана та пані Білла і Мелінди Гейтс. Як пророче заявив інвестор доктора Ральфа - Білл Гейтс ( ще в 2015 році) - "Головною загрозою людству в майбутньому стане не ядерна війна, а заразний летальний вірус. Цікаво, на фоні робіт Ральфа Баріка як інтерпретувати цю заяву Білла Гейтса, цього передового бійця з ліквідації перенаселенням планети методом докторів Адольфа Айхмана і Йозефа Менгеле і ? А все пропагандони звалили чомусь на бідних летючих підковоносих мишей.
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12.11.2020 13:38 Ответить
Дурень думкою багатіє. Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 8554
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12.11.2020 13:40 Ответить
Ведмедчук укололся Ширкой Путлера и выздоровел за 5 минут... Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 7514
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12.11.2020 13:44 Ответить
Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 2740 Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 8225 два болвана Нарцисса
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12.11.2020 13:47 Ответить
ну так уже вроде никто и не пишет шутки кроме Эпицентра
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12.11.2020 14:18 Ответить
50 человек с + на дурковид.. пару переболело простудой. Это серьезно пацаны
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12.11.2020 18:26 Ответить
Это по русски..."Гром не грянет-мужик не перекреститься"
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12.11.2020 23:01 Ответить
Перенаселения Земли нет,еще 200 лет назад при Наполеоне на планете жило 40 миллиардов людей...,а что же они кушали?
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12.11.2020 13:51 Ответить
Мистер Сенатор, вы в своем уме? Сейчас 7,5 млрд при развитых мегаполисах, инфраструктуре и здравоохранении (не о сегодняшнем). В 1960 было 3 млрд. И главное другие верят, плюс минус с ковидлом так же)
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12.11.2020 18:55 Ответить
А іще Земля плоскою була (( вона і досі б такою залишалася так японці усіх китів вибили на яких вона плавала ((
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12.11.2020 23:08 Ответить
Гений мысли думает, что он думает.
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12.11.2020 13:57 Ответить
Задайте себе другой вопрос...почему у "нищих" украинцев как говорят РАБссиянские Крысы,,,веками рожали семьях по 10 и более детей?Почему сегодня не рожают столько.... Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 4704 Отвечу сегодня другой трэнд...Инобрычка из Германии Швеции или США и домик в 3-5 этажей за бугром...,нафиг те дети Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 2496
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12.11.2020 13:58 Ответить
Потому что из 8 рожденных[ моей бабушкой детей до совершеннолетия дожило лишь трое(( и так почти во всех тогдашних семьях (( вот и рожали по десятку , с запасом так сказать . А сегодня брэнд иной - четырехмесячного выходят , а потом всю жизнь лечат и пенсию начисляют так как инвалидность от рождения показана ((
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12.11.2020 23:13 Ответить
Сегодня утром младший сын (22 года) меня ошарашил,говорит батя женюсь...старшему 29..не женат... Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 7515так что скоро даст Бог стану дедом...
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12.11.2020 14:04 Ответить
Сервис по ремонту бытовой техники, химчистки, ремонт обуви - там народ толпами ходит, тусит часами? Или пришел- сдал, получил товар и ушел? Они совсем сдурели?! Это все небольшие ФОпы, это их хлеб, а для нас возможность обслуживаться в удобное для нас время.
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12.11.2020 14:26 Ответить
Мої прабаби народили, одна 6 дітей - вижило 3;друга 3-х - вижило 2. В матері Олександра Довженка, з 14 дітей вижило 2.
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12.11.2020 15:04 Ответить
Відповідь Senator S
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12.11.2020 15:07 Ответить
Пророк, ти хєров
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12.11.2020 16:15 Ответить
Якого року? Взагалі всім цим передбаченням не можна вірити. Вірус штучний (тобто він не виникнув в результаті природних мутацій) і як він себе поведе напевно один Бог знає. Я можу навести принаймі 3 передбачення фахівців реальних, а не типу Степанова, які не справдилися. Так що потрібно дихати глибше. З,явилась правда надія на вакцину. Але як зявилась-так може і зникнути. Вже таке було.
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12.11.2020 16:41 Ответить
Хорошо, если бы появилась эффективная вакцина. Но научный анализ короновируса утверждает что это вряд ли Вирус мутирует. Но это и благо. Потому что короновирус быстро слабеет и можно надеяться что вскоре совсем ослабеет и не будет представлять смертельной опасности. Нужно вводить меры предосторожности - обсервация, маски, недопущение скоплений людей и тому подобное. К середине 2021 г COVID 19 уже не будет представлять смертельной опасности.
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12.11.2020 17:00 Ответить
Із яких джерел інформація про швидке ослаблення коронавірусу ? Він мутує і стає агресивнішим !
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12.11.2020 23:15 Ответить
"Я думаю, что до апреля"

Какого года Апреля? 2021 или 2022
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12.11.2020 16:45 Ответить
До конца зекоМанды !
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13.11.2020 00:09 Ответить
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався психозу від злочинного соціального експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, деверген, його потрібно ізолювати в резервацію.
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12.11.2020 17:47 Ответить
Індик теж думав, та й в суп попав
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12.11.2020 18:27 Ответить
Переплюнули вы Лёньку-космоса. Они на чем сидят там все?
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12.11.2020 18:36 Ответить
Вова когда уже каннабис легализуешь?
Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 8924
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12.11.2020 20:32 Ответить
 
 