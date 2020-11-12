Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"
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Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что карантин в Украине в итоге будет продлен как минимум до апреля.
Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной инфекции не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с COVID-19. B для этого нужно соблюдать эпидемические ограничения и карантин выходного дня.
"Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Будет, значит, карантин.
Обычный предатель.
Поки бізнес в Україні, якому заборонили працювати у вихідні, думає як вижити і чи звільняти людей, на сцену виходить Епіцентр і каже всім, що на відміну від інших, ми будемо далі працювати, адже в кожному Епіцентрі є аптека.
Під час попереднього локдауну, Епіцентр, на відміну від магазинів, що належать малому бізнесу, продовжував працювати. Свою порцію негативу мережа тоді відхопила.
Але цього разу з такими комунікаціями Епіцентр може напоротись на щось більше, ніж просто обговорення у соцмережах.
Несправедливість - це сильний акселератор негативу. Повідомлення у вигляді «ха-ха тєрпіли, вас закрили, а ми далі будемо працювати» може призвести до актів прямої дії. І в коментах під постом Епіцентра люди про це прямо пишуть.
Maksym Savanevskyi
Не ужели сметуны учинят поджог одному из магазинов?
Дания подарила 50 ИВЛ
И ТУТ ТАКИЕ МОМЕНТЫ
1, сертификация аппаратов в Украине , которой преграждают путь всему современному западному оборудованию коррупционные круги медмафии .
Вот нужна сертификация - и сколько лет жто продлится и сколько денег надо заплатить ?
2 растаможка оборудование в Украине - кто опять же будет за это платить ? И не пора ли снять растаможку с техники , которая в Украине не производится.
3. Есть подозрение, что жти ИВЛ будут год лежат на складах , пока из мыши не погрызут
4. ВСЮ МЕДИЦИНСКУЮ МАФИЮ В ТЮРЬМУ !!!!
Власник мережі «Планета кіно» заявляє, що буде змушений закрити всі кінотеатри і звільнити увесь персонал - півтисячі людей, бо основний дохід кінотеатри отримували саме на вихідних.
Ось що буває, коли влада Зеленського спочатку робить, а потім починає думати.
Зеленi чоловічки
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Какого года?
Какого года Апреля? 2021 или 2022