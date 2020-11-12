Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що карантин в Україні в результаті буде продовжений як мінімум до квітня.
Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної інфекції не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих з COVID-19. Для цього потрібно дотримуватися епідемічних обмежень і карантину вихідного дня.
"Дуже важливо цього дотримуватися від початку і до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Пройдімо - важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко - весь цей період з сьогоднішнього дня і, я думаю, що до квітня, напевно. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Будет, значит, карантин.
Обычный предатель.
Поки бізнес в Україні, якому заборонили працювати у вихідні, думає як вижити і чи звільняти людей, на сцену виходить Епіцентр і каже всім, що на відміну від інших, ми будемо далі працювати, адже в кожному Епіцентрі є аптека.
Під час попереднього локдауну, Епіцентр, на відміну від магазинів, що належать малому бізнесу, продовжував працювати. Свою порцію негативу мережа тоді відхопила.
Але цього разу з такими комунікаціями Епіцентр може напоротись на щось більше, ніж просто обговорення у соцмережах.
Несправедливість - це сильний акселератор негативу. Повідомлення у вигляді «ха-ха тєрпіли, вас закрили, а ми далі будемо працювати» може призвести до актів прямої дії. І в коментах під постом Епіцентра люди про це прямо пишуть.
Maksym Savanevskyi
Не ужели сметуны учинят поджог одному из магазинов?
Дания подарила 50 ИВЛ
И ТУТ ТАКИЕ МОМЕНТЫ
1, сертификация аппаратов в Украине , которой преграждают путь всему современному западному оборудованию коррупционные круги медмафии .
Вот нужна сертификация - и сколько лет жто продлится и сколько денег надо заплатить ?
2 растаможка оборудование в Украине - кто опять же будет за это платить ? И не пора ли снять растаможку с техники , которая в Украине не производится.
3. Есть подозрение, что жти ИВЛ будут год лежат на складах , пока из мыши не погрызут
4. ВСЮ МЕДИЦИНСКУЮ МАФИЮ В ТЮРЬМУ !!!!
Власник мережі «Планета кіно» заявляє, що буде змушений закрити всі кінотеатри і звільнити увесь персонал - півтисячі людей, бо основний дохід кінотеатри отримували саме на вихідних.
Ось що буває, коли влада Зеленського спочатку робить, а потім починає думати.
Зеленi чоловічки
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Какого года?
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