Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що карантин в Україні в результаті буде продовжений як мінімум до квітня.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної інфекції не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих з COVID-19. Для цього потрібно дотримуватися епідемічних обмежень і карантину вихідного дня.

"Дуже важливо цього дотримуватися від початку і до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Пройдімо - важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко - весь цей період з сьогоднішнього дня і, я думаю, що до квітня, напевно. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити", - сказав він.

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