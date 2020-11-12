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Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов про тривалість карантину:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що карантин в Україні в результаті буде продовжений як мінімум до квітня.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної інфекції не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих з COVID-19. Для цього потрібно дотримуватися епідемічних обмежень і карантину вихідного дня.

"Дуже важливо цього дотримуватися від початку і до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Пройдімо - важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко - весь цей період з сьогоднішнього дня і, я думаю, що до квітня, напевно. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суботу та неділю максимум можна буде гуляти по вулиці, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 7637
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12.11.2020 12:55
+18
Я Вам скажу, они и до коронавируса в этом вполне себе преуспевали.
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12.11.2020 13:01
+15
Дана команда: убить экономику Украины. Этим он и занимается.
Обычный предатель.
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12.11.2020 12:57
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Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 7637
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12.11.2020 12:55 Відповісти
И лишь те 2%, что за кадром - в масках?
Будет, значит, карантин.
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13.11.2020 00:18 Відповісти
А почему до апреля? Не мая, или следующего сентября? На чем основываются такие прогнозы? Или лишь бы сказать.
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12.11.2020 12:56 Відповісти
Дана команда: убить экономику Украины. Этим он и занимается.
Обычный предатель.
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12.11.2020 12:57 Відповісти
Я Вам скажу, они и до коронавируса в этом вполне себе преуспевали.
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12.11.2020 13:01 Відповісти
Сейчас всё несравнимо хуже.
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12.11.2020 13:31 Відповісти
Ну вам з Австралії видніше ((
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12.11.2020 23:00 Відповісти
Во-1х, лишьбы сказать, а во-2х исходя из текущей динамики в марте переболеют миллионов три-пять.
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12.11.2020 13:09 Відповісти
Всього у світі захворіло52,2млн, одужало 34 млн.
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12.11.2020 14:48 Відповісти
Померло 1,29млн.
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12.11.2020 14:49 Відповісти
На основании чего вы делаете вывод? Украинской статистики? Ну возьмем схожу по населению с нами страну Францию: там около 50 тыс за сутки, у нас - 11. Вы этому верите? Так что не 3-5 млн, а 80% населения Украины к весне так или иначе пройдут через этот молох.
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12.11.2020 16:34 Відповісти
И я думаю, что Степанов как раз от реальных цифр отталкивается, потому что он сам не верит в те липовые цифры, что нам скармливают.
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12.11.2020 16:36 Відповісти
Сколько нас дурило собственное государство и все равно находятся такие, что верят и еще какие-то рассчеты под их ложь подводят...
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12.11.2020 16:38 Відповісти
так и есть, от фонаря дата. Как было и до этого
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12.11.2020 14:27 Відповісти
До апреля, вполне возможно, но вот только не сказал, до какого именно года???
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12.11.2020 17:32 Відповісти
Ну язык-то без костей, мели что хочешь.
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12.11.2020 17:35 Відповісти
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 4917
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12.11.2020 12:57 Відповісти
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 9013 А если не изобретут вакцЫну то что тохда?
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12.11.2020 12:57 Відповісти
тохда мандец((
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12.11.2020 23:03 Відповісти
А все остальные махонькие-махонькие, как мыши... пардон, крысы (с)

Поки бізнес в Україні, якому заборонили працювати у вихідні, думає як вижити і чи звільняти людей, на сцену виходить Епіцентр і каже всім, що на відміну від інших, ми будемо далі працювати, адже в кожному Епіцентрі є аптека.
Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 7546

Під час попереднього локдауну, Епіцентр, на відміну від магазинів, що належать малому бізнесу, продовжував працювати. Свою порцію негативу мережа тоді відхопила.

Але цього разу з такими комунікаціями Епіцентр може напоротись на щось більше, ніж просто обговорення у соцмережах.

Несправедливість - це сильний акселератор негативу. Повідомлення у вигляді «ха-ха тєрпіли, вас закрили, а ми далі будемо працювати» може призвести до актів прямої дії. І в коментах під постом Епіцентра люди про це прямо пишуть.
Maksym Savanevskyi
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12.11.2020 12:57 Відповісти
Але цього разу з такими комунікаціями Епіцентр може напоротись на щось більше, ніж просто обговорення у соцмережах.



Не ужели сметуны учинят поджог одному из магазинов? Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 659
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12.11.2020 13:00 Відповісти
"Горіла сосна, паалалааа..."
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12.11.2020 13:04 Відповісти
Если в чеках Эпицентра, на карантиных выходных, кроме продуктов, лекарств, медицинских средств и корма для животинок будут шурупы и унитазы, тарелки м мебель, бытовая техника и постельное бельё, должен быть огромный штраф. Проверяют же полицейские другие магазины, ресторации, трц? А здесь слабо? Слабо, конечно. Бахвалится эпицентор. Зараза такая.
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12.11.2020 13:41 Відповісти
Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 3274
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12.11.2020 12:58 Відповісти
Многие не дождутся трудностей, каким ты умным не был бы, не ванговать надобно, РАБОТАТЬ.
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12.11.2020 12:58 Відповісти
до апреля ты уже будешь где-то в румынских карпатах овец пасти
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12.11.2020 12:59 Відповісти
Новый тренд?

Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 1601
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12.11.2020 12:59 Відповісти
Хватит бредить. Да, давайте всю полицию перебросим на погоню за теми, у кого маска на подбородке. У нас же и так преступности нет, а полиция образцово выполняет свои обязанности.
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12.11.2020 16:43 Відповісти
Вы еще им письмо напишите с требованием, потом когда вас трахнут в темной подворотне, будете бежать к ближайшему ТРЦ за полицией.
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12.11.2020 16:45 Відповісти
Интресный вопрос
Дания подарила 50 ИВЛ
И ТУТ ТАКИЕ МОМЕНТЫ
1, сертификация аппаратов в Украине , которой преграждают путь всему современному западному оборудованию коррупционные круги медмафии .

Вот нужна сертификация - и сколько лет жто продлится и сколько денег надо заплатить ?
2 растаможка оборудование в Украине - кто опять же будет за это платить ? И не пора ли снять растаможку с техники , которая в Украине не производится.

3. Есть подозрение, что жти ИВЛ будут год лежат на складах , пока из мыши не погрызут
4. ВСЮ МЕДИЦИНСКУЮ МАФИЮ В ТЮРЬМУ !!!!
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12.11.2020 13:03 Відповісти
А ось і перші жертви карантину вихідного дня!

Власник мережі «Планета кіно» заявляє, що буде змушений закрити всі кінотеатри і звільнити увесь персонал - півтисячі людей, бо основний дохід кінотеатри отримували саме на вихідних.
Ось що буває, коли влада Зеленського спочатку робить, а потім починає думати.

Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 230

Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 5990

Зеленi чоловічки
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12.11.2020 13:03 Відповісти
ну хоть посмеялись
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12.11.2020 13:05 Відповісти
+100500
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12.11.2020 13:10 Відповісти
поки не передохнуть...
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12.11.2020 13:05 Відповісти
Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"
==============
Какого года?
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12.11.2020 13:18 Відповісти
Доки пан Степанов думає, доктор Ральф Барік працює і вже отримав орден червоної перевернутої зірки Героя масонської праці. Йому рукоплещуть члени ареопага фармацевтичних міжнародних корпорацій, за його штучний коронавірус, та кормлєніє його і ВООЗ прямо з золотих рук його інвесторів; пана та пані Білла і Мелінди Гейтс. Як пророче заявив інвестор доктора Ральфа - Білл Гейтс ( ще в 2015 році) - "Головною загрозою людству в майбутньому стане не ядерна війна, а заразний летальний вірус. Цікаво, на фоні робіт Ральфа Баріка як інтерпретувати цю заяву Білла Гейтса, цього передового бійця з ліквідації перенаселенням планети методом докторів Адольфа Айхмана і Йозефа Менгеле і ? А все пропагандони звалили чомусь на бідних летючих підковоносих мишей.
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12.11.2020 13:38 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 8554
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12.11.2020 13:40 Відповісти
Ведмедчук укололся Ширкой Путлера и выздоровел за 5 минут... Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 7514
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12.11.2020 13:44 Відповісти
Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 2740 Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 8225 два болвана Нарцисса
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12.11.2020 13:47 Відповісти
ну так уже вроде никто и не пишет шутки кроме Эпицентра
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12.11.2020 14:18 Відповісти
50 человек с + на дурковид.. пару переболело простудой. Это серьезно пацаны
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12.11.2020 18:26 Відповісти
Это по русски..."Гром не грянет-мужик не перекреститься"
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12.11.2020 23:01 Відповісти
Перенаселения Земли нет,еще 200 лет назад при Наполеоне на планете жило 40 миллиардов людей...,а что же они кушали?
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12.11.2020 13:51 Відповісти
Мистер Сенатор, вы в своем уме? Сейчас 7,5 млрд при развитых мегаполисах, инфраструктуре и здравоохранении (не о сегодняшнем). В 1960 было 3 млрд. И главное другие верят, плюс минус с ковидлом так же)
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12.11.2020 18:55 Відповісти
А іще Земля плоскою була (( вона і досі б такою залишалася так японці усіх китів вибили на яких вона плавала ((
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12.11.2020 23:08 Відповісти
Гений мысли думает, что он думает.
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12.11.2020 13:57 Відповісти
Задайте себе другой вопрос...почему у "нищих" украинцев как говорят РАБссиянские Крысы,,,веками рожали семьях по 10 и более детей?Почему сегодня не рожают столько.... Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 4704 Отвечу сегодня другой трэнд...Инобрычка из Германии Швеции или США и домик в 3-5 этажей за бугром...,нафиг те дети Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 2496
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12.11.2020 13:58 Відповісти
Потому что из 8 рожденных[ моей бабушкой детей до совершеннолетия дожило лишь трое(( и так почти во всех тогдашних семьях (( вот и рожали по десятку , с запасом так сказать . А сегодня брэнд иной - четырехмесячного выходят , а потом всю жизнь лечат и пенсию начисляют так как инвалидность от рождения показана ((
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12.11.2020 23:13 Відповісти
Сегодня утром младший сын (22 года) меня ошарашил,говорит батя женюсь...старшему 29..не женат... Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 7515так что скоро даст Бог стану дедом...
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12.11.2020 14:04 Відповісти
Сервис по ремонту бытовой техники, химчистки, ремонт обуви - там народ толпами ходит, тусит часами? Или пришел- сдал, получил товар и ушел? Они совсем сдурели?! Это все небольшие ФОпы, это их хлеб, а для нас возможность обслуживаться в удобное для нас время.
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12.11.2020 14:26 Відповісти
Мої прабаби народили, одна 6 дітей - вижило 3;друга 3-х - вижило 2. В матері Олександра Довженка, з 14 дітей вижило 2.
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12.11.2020 15:04 Відповісти
Відповідь Senator S
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12.11.2020 15:07 Відповісти
Пророк, ти хєров
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12.11.2020 16:15 Відповісти
Якого року? Взагалі всім цим передбаченням не можна вірити. Вірус штучний (тобто він не виникнув в результаті природних мутацій) і як він себе поведе напевно один Бог знає. Я можу навести принаймі 3 передбачення фахівців реальних, а не типу Степанова, які не справдилися. Так що потрібно дихати глибше. З,явилась правда надія на вакцину. Але як зявилась-так може і зникнути. Вже таке було.
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12.11.2020 16:41 Відповісти
Хорошо, если бы появилась эффективная вакцина. Но научный анализ короновируса утверждает что это вряд ли Вирус мутирует. Но это и благо. Потому что короновирус быстро слабеет и можно надеяться что вскоре совсем ослабеет и не будет представлять смертельной опасности. Нужно вводить меры предосторожности - обсервация, маски, недопущение скоплений людей и тому подобное. К середине 2021 г COVID 19 уже не будет представлять смертельной опасности.
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12.11.2020 17:00 Відповісти
Із яких джерел інформація про швидке ослаблення коронавірусу ? Він мутує і стає агресивнішим !
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12.11.2020 23:15 Відповісти
"Я думаю, что до апреля"

Какого года Апреля? 2021 или 2022
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12.11.2020 16:45 Відповісти
До конца зекоМанды !
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13.11.2020 00:09 Відповісти
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався психозу від злочинного соціального експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, деверген, його потрібно ізолювати в резервацію.
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12.11.2020 17:47 Відповісти
Індик теж думав, та й в суп попав
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12.11.2020 18:27 Відповісти
Переплюнули вы Лёньку-космоса. Они на чем сидят там все?
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12.11.2020 18:36 Відповісти
Вова когда уже каннабис легализуешь?
Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня" - Цензор.НЕТ 8924
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12.11.2020 20:32 Відповісти
 
 