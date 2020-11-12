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Второй тур выборов мэра Черновцов состоится 29 ноября, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур выборов мэра Черновцов состоится 29 ноября, - ЦИК

Повторное голосование на выборах городского головы Черновцов назначено на 29 ноября.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Черновицкая городская ТИК сегодня установила результаты выборов городского головы и назначила повторное голосование на 29 ноября", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ЦИК, Киевская областная ТИК установила результаты выборов депутатов Киевского областного совета.

В настоящее время из 1577 местных советов теризбиркомы установили результаты выборов в 1566 советов; из 1421 городских, поселковых и сельских голов - 1415.

Ранее сообщалось, что за должность мэра Черновцов во втором туре будут бороться Кличук и Михайлишин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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12.11.2020 17:38 Ответить
 
 