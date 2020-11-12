Второй тур выборов мэра Черновцов состоится 29 ноября, - ЦИК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Повторное голосование на выборах городского головы Черновцов назначено на 29 ноября.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
"Черновицкая городская ТИК сегодня установила результаты выборов городского головы и назначила повторное голосование на 29 ноября", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации ЦИК, Киевская областная ТИК установила результаты выборов депутатов Киевского областного совета.
В настоящее время из 1577 местных советов теризбиркомы установили результаты выборов в 1566 советов; из 1421 городских, поселковых и сельских голов - 1415.
Ранее сообщалось, что за должность мэра Черновцов во втором туре будут бороться Кличук и Михайлишин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий12.11.2020 17:38 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...