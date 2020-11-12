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"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

"Укрзализныця" увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля противоэпидемических мероприятий. УЗ поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе поддержали решение правительства не прекращать работу общественного транспорта во время карантина и, со своей стороны, пообещали и в дальнейшем обеспечивать безопасность путешествий.

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"В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса. Кроме того, в пригородном сообщении будет увеличено количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 2682 Расстреливать будут.
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12.11.2020 14:37
+5
воєнізовані охоронці ковідо-дисидентів? а де указ про введення надзвичайного стану? знову питання передадуть до КС?
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12.11.2020 15:05
+2
Охрана то такое, а вот штрафы собирать, это да.Как мухи на мед.
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12.11.2020 14:45
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"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 2682 Расстреливать будут.
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12.11.2020 14:37 Ответить
готуйся...такі реалії епохи після омеляна...
то не гіперлуп був страшний...страшне попереду
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12.11.2020 14:45 Ответить
"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 6245
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12.11.2020 14:42 Ответить
Охрана то такое, а вот штрафы собирать, это да.Как мухи на мед.
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12.11.2020 14:45 Ответить
Скорее мухи на говно, это ближе к классике "Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину - Цензор.НЕТ 3021
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12.11.2020 15:56 Ответить
Это не законно.
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12.11.2020 14:46 Ответить
Скучно, антисептик надо принять во внутрь, то лучше, чем читать бредовые идеи и их обсуждение. БАРДАК не управляемый.
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12.11.2020 14:49 Ответить
воєнізовані охоронці ковідо-дисидентів? а де указ про введення надзвичайного стану? знову питання передадуть до КС?
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12.11.2020 15:05 Ответить
Питання слід юридично вивчити, провести необхідні експертизи, створити відповідну робочу групу, і лише потім, можливо, звернення до КС "Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину - Цензор.НЕТ 1188
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12.11.2020 16:01 Ответить
давайте уже комендантский час
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12.11.2020 16:05 Ответить
 
 