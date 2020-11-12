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"Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину

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"Укрзалізниця" збільшить кількість провідників і працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю за протиепідемічними заходами. УЗ підтримує рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту, незважаючи на посилення карантину.

Про це повідомляє пресслужба залізниці, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі підтримали рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту під час карантину і, зі свого боку, пообіцяли і надалі забезпечувати безпеку подорожей.

"Зокрема, строго дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після і до кожного рейсу. Крім того, в приміському сполученні буде збільшено кількість провідників і працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 2682 Расстреливать будут.
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12.11.2020 14:37
+5
воєнізовані охоронці ковідо-дисидентів? а де указ про введення надзвичайного стану? знову питання передадуть до КС?
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12.11.2020 15:05
+2
Охрана то такое, а вот штрафы собирать, это да.Как мухи на мед.
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12.11.2020 14:45
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"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 2682 Расстреливать будут.
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12.11.2020 14:37 Відповісти
готуйся...такі реалії епохи після омеляна...
то не гіперлуп був страшний...страшне попереду
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12.11.2020 14:45 Відповісти
"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 6245
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12.11.2020 14:42 Відповісти
Охрана то такое, а вот штрафы собирать, это да.Как мухи на мед.
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12.11.2020 14:45 Відповісти
Скорее мухи на говно, это ближе к классике "Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину - Цензор.НЕТ 3021
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12.11.2020 15:56 Відповісти
Это не законно.
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12.11.2020 14:46 Відповісти
Скучно, антисептик надо принять во внутрь, то лучше, чем читать бредовые идеи и их обсуждение. БАРДАК не управляемый.
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12.11.2020 14:49 Відповісти
воєнізовані охоронці ковідо-дисидентів? а де указ про введення надзвичайного стану? знову питання передадуть до КС?
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12.11.2020 15:05 Відповісти
Питання слід юридично вивчити, провести необхідні експертизи, створити відповідну робочу групу, і лише потім, можливо, звернення до КС "Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину - Цензор.НЕТ 1188
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12.11.2020 16:01 Відповісти
давайте уже комендантский час
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12.11.2020 16:05 Відповісти
 
 