"Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину

"Укрзалізниця" збільшить кількість провідників і працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю за протиепідемічними заходами. УЗ підтримує рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту, незважаючи на посилення карантину.

Про це повідомляє пресслужба залізниці, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі підтримали рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту під час карантину і, зі свого боку, пообіцяли і надалі забезпечувати безпеку подорожей.

"Зокрема, строго дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після і до кожного рейсу. Крім того, в приміському сполученні буде збільшено кількість провідників і працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю", - йдеться в повідомленні.

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