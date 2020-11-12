Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уточнила, что Владимир Зеленский в "Феофании"пребывает с легкими симптомами COVID-19.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "логистические решения принимались достаточно быстро".

"Президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Мендель добавила, что "оба активны и имеют легкие симптомы болезни", имея в виду Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака. Также она попросила "не манипулировать информацией".

Вечером Зеленский и Ермак провели из больницы несколько совещаний, а президент даже успел пообщаться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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