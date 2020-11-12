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Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уточнила, что Владимир Зеленский в "Феофании"пребывает с легкими симптомами COVID-19.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "логистические решения принимались достаточно быстро".

"Президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Мендель добавила, что "оба активны и имеют легкие симптомы болезни", имея в виду Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака. Также она попросила "не манипулировать информацией".

Вечером Зеленский и Ермак провели из больницы несколько совещаний, а президент даже успел пообщаться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте также: Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк

Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие 01
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Топ комментарии
+51
Мендель уточнила, - президент активный...
Гусары, молчать!

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12.11.2020 15:08
+32
активный шалунишка!)))) мендель в курсе
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12.11.2020 15:07
+29
А Ермак пасивный чтоли? А свиду и не скажешь, такой солидный здоровый мужик. А его зеля на члене вертит оказывается Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие - Цензор.НЕТ 2345
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12.11.2020 15:16
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Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 243
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12.11.2020 16:28 Ответить
Вірус не аборт , так просто не відпустить.
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12.11.2020 16:30 Ответить
я лох, я проголосовал за зеленского, плюйте на меня, я быстро высыхаю
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12.11.2020 16:30 Ответить
а мендельша на белом ?
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12.11.2020 16:32 Ответить
Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 1960
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12.11.2020 16:37 Ответить
Если активный, то почему ему дырявую ложку вывдали.
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12.11.2020 16:37 Ответить
Якщо перебіг хвороби легкий, то якого дідька воно лежить в Феофанії і займає місце людини з важким перебігом хвороби? Коли воно казало, що ніяких привілеїв не буде, воно брехало про все. І про перекриття вулиць, і про картежі, і про державні дачі, і про спецпалати в лікарнях, і про багато речей. Повірити в таке могли тільки невиправні ідіоти. Нажаль в УКраїні таких ідіотів виявилось дуже багато.
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12.11.2020 16:37 Ответить
Ну если после твоих слов ,ты не в тюрьме то Зеленский точно демократ, да плюс и не ворует. Не ворующий демократ это уже хорошо.)
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12.11.2020 18:51 Ответить
Хорошо.
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12.11.2020 16:50 Ответить
Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 7362
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12.11.2020 17:03 Ответить
Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие, как всегда три глотка...
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12.11.2020 17:24 Ответить
Какой культурный народ здесь собрался!
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12.11.2020 17:39 Ответить
Ну дык! У нас сам **********, двигает культуру в массы - "Скоты" там, игры на рояле Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 5649
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12.11.2020 17:53 Ответить
І дійсно. Не квартальне гиги-гага, а витончена гусарська похабєнь.
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13.11.2020 00:32 Ответить
А что делает симулянт с легкими симптомами в "Феофании", когда в стационары берут не всех даже с тяжелым течением болезни. Степанов сказал, что больница - не санаторий.
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12.11.2020 18:15 Ответить
мабуть він не симулянт, бо одна з вимог госпіталізації є наявність розумових розладів, які вже всім є вочевидь
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13.11.2020 00:29 Ответить
у людей ещё есть надежда
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12.11.2020 18:31 Ответить
Шо воно меле ця Мєндєль.Вони точно там всі в кварталі по приходу.
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12.11.2020 18:34 Ответить
А що скаже внучка Фокіна її думка дуже важлива
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12.11.2020 18:40 Ответить
Здоровья и удачи Вам Владимир Александрович. И пошли они все на...ер.
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12.11.2020 18:45 Ответить
Правильно, презедент и завхоз нам нужны абсолютно здоровые - они будут сидеть долго и весело - сериальчики, фано, презервативы, как средство защиты от короны, для игры на то же фано в две руки, то есть в два члена.
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12.11.2020 19:22 Ответить
На жаль ... (с) мендель
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12.11.2020 22:40 Ответить
А =обоє активні= - це про що ?
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13.11.2020 03:32 Ответить
Гуглимо "семьдесят один - бабаджанянка"
(обережно, встид!)
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13.11.2020 08:28 Ответить
Вона постійно використовує двозначні вислови типу "утоление эмоций", "крепко и уверенно держит", тепер ось - "обидва активні".

Мадам з незрозумілим статусом при Зелепуху думає, що їх рольові ігри комусь цікаві...
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13.11.2020 14:47 Ответить
когда не прет - тогда не прет... **** тут...
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13.11.2020 08:49 Ответить
"оба активны и имеют легкие симптомы болезни", имея в виду Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака. неоднозначно звучит, джентльмены изолировались Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 7836
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13.11.2020 14:52 Ответить
Мендель ведет репортаж из палаты преЗедента и сообщает что он сексуально активный.
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13.11.2020 16:03 Ответить
Прокололся и поймал кайф.
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18.11.2020 14:43 Ответить
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