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Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі

Прессекретарка президента Юлія Мендель уточнила, що Володимир Зеленський у "Феофанії" перебуває з легкими симптомами COVID-19.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "логістичні рішення приймалися досить швидко".

"Президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

Мендель додала, що "обидва активні і мають легкі симптоми хвороби", маючи на увазі Зеленського і керівника ОП Андрія Єрмака. Також вона попросила "не маніпулювати інформацією".

Також читайте: Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк

Увечері Зеленський і Єрмак провели з лікарні кілька нарад, а президент навіть встиг поспілкуватися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
Мендель уточнила, - президент активный...
Гусары, молчать!

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12.11.2020 15:08
+32
активный шалунишка!)))) мендель в курсе
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12.11.2020 15:07
+29
А Ермак пасивный чтоли? А свиду и не скажешь, такой солидный здоровый мужик. А его зеля на члене вертит оказывается Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие - Цензор.НЕТ 2345
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12.11.2020 15:16
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Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 243
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12.11.2020 16:28 Відповісти
Вірус не аборт , так просто не відпустить.
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12.11.2020 16:30 Відповісти
я лох, я проголосовал за зеленского, плюйте на меня, я быстро высыхаю
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12.11.2020 16:30 Відповісти
а мендельша на белом ?
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12.11.2020 16:32 Відповісти
Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 1960
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12.11.2020 16:37 Відповісти
Если активный, то почему ему дырявую ложку вывдали.
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12.11.2020 16:37 Відповісти
Якщо перебіг хвороби легкий, то якого дідька воно лежить в Феофанії і займає місце людини з важким перебігом хвороби? Коли воно казало, що ніяких привілеїв не буде, воно брехало про все. І про перекриття вулиць, і про картежі, і про державні дачі, і про спецпалати в лікарнях, і про багато речей. Повірити в таке могли тільки невиправні ідіоти. Нажаль в УКраїні таких ідіотів виявилось дуже багато.
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12.11.2020 16:37 Відповісти
Ну если после твоих слов ,ты не в тюрьме то Зеленский точно демократ, да плюс и не ворует. Не ворующий демократ это уже хорошо.)
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12.11.2020 18:51 Відповісти
Хорошо.
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12.11.2020 16:50 Відповісти
Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 7362
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12.11.2020 17:03 Відповісти
Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие, как всегда три глотка...
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12.11.2020 17:24 Відповісти
Какой культурный народ здесь собрался!
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12.11.2020 17:39 Відповісти
Ну дык! У нас сам **********, двигает культуру в массы - "Скоты" там, игры на рояле Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 5649
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12.11.2020 17:53 Відповісти
І дійсно. Не квартальне гиги-гага, а витончена гусарська похабєнь.
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13.11.2020 00:32 Відповісти
А что делает симулянт с легкими симптомами в "Феофании", когда в стационары берут не всех даже с тяжелым течением болезни. Степанов сказал, что больница - не санаторий.
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12.11.2020 18:15 Відповісти
мабуть він не симулянт, бо одна з вимог госпіталізації є наявність розумових розладів, які вже всім є вочевидь
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13.11.2020 00:29 Відповісти
у людей ещё есть надежда
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12.11.2020 18:31 Відповісти
Шо воно меле ця Мєндєль.Вони точно там всі в кварталі по приходу.
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12.11.2020 18:34 Відповісти
А що скаже внучка Фокіна її думка дуже важлива
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12.11.2020 18:40 Відповісти
Здоровья и удачи Вам Владимир Александрович. И пошли они все на...ер.
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12.11.2020 18:45 Відповісти
Правильно, презедент и завхоз нам нужны абсолютно здоровые - они будут сидеть долго и весело - сериальчики, фано, презервативы, как средство защиты от короны, для игры на то же фано в две руки, то есть в два члена.
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12.11.2020 19:22 Відповісти
На жаль ... (с) мендель
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12.11.2020 22:40 Відповісти
А =обоє активні= - це про що ?
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13.11.2020 03:32 Відповісти
Гуглимо "семьдесят один - бабаджанянка"
(обережно, встид!)
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13.11.2020 08:28 Відповісти
Вона постійно використовує двозначні вислови типу "утоление эмоций", "крепко и уверенно держит", тепер ось - "обидва активні".

Мадам з незрозумілим статусом при Зелепуху думає, що їх рольові ігри комусь цікаві...
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13.11.2020 14:47 Відповісти
когда не прет - тогда не прет... **** тут...
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13.11.2020 08:49 Відповісти
"оба активны и имеют легкие симптомы болезни", имея в виду Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака. неоднозначно звучит, джентльмены изолировались Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі - Цензор.НЕТ 7836
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13.11.2020 14:52 Відповісти
Мендель ведет репортаж из палаты преЗедента и сообщает что он сексуально активный.
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13.11.2020 16:03 Відповісти
Прокололся и поймал кайф.
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18.11.2020 14:43 Відповісти
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