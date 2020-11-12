Первый вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивное настроение изменилось положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - сообщил Стефанчук.
Он также попросил всех, с кем контактировал последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.
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+22 саша паламарчук
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просто на две недели пропали с глаз (и кто проверит где они?)
а за две недели и шум уляжется и второй тур карикатурных выборов пройдет..и КС с портянкой все порешает как портянке надо... от ляди!
відсутність мозку (не беруть навіть постріли в голову)
глибока,ЛуЖЕНА глотка,а значить і сильні легені...,..
загартовані марочним коньяком судини....
Хоча, як я бачу, то з вами все гаразд. Чому б тоді вам не порадіти разом з цими "ковідникам"?
кроківдіб
ПС. За спроби української хвалю, але щось кацапське таки проривається. Старайся краще.
Разве это возможно?
Танго втроём -
И не может решиться душа.
Танго втроём -
Кто-то должен уйти,
Чтобы не мешать,
Или можно
Ещё продолжать
Это танго втроём?
Но эти .уки и не болеют на самом деле...только киздят.
Дебилы, .лять!!!
С таким весом, я бы на "временно" не расчитывал...
-- санитаров жалко -- надорвутся такую тушу сала таскать...