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Первый вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивное настроение изменилось положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - сообщил Стефанчук.

Он также попросил всех, с кем контактировал последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?"
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Топ комментарии
+22
Вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2444
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12.11.2020 15:59
+19
Коронавирусное кубло!!!!!!!!!
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12.11.2020 15:58
+13
Ніхто не тішиться з того, що ці люди захворіли. Я, наприклад, бажаю їм одужання таким же способом, який вони забеспечили пересічному громадянину з зарплатою 5-6 тис. грн, про яку Зеленський сказав, що це не бідність. Хіба це не справедливо?
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12.11.2020 16:08
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Коронавирусное кубло!!!!!!!!!
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12.11.2020 15:58 Ответить
це таке вирішення пробеми з конституційним судом - сховати тупу зелену бошку в пісок
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12.11.2020 16:00 Ответить
и самое прикольное - все в легонькой форме )))
просто на две недели пропали с глаз (и кто проверит где они?)
а за две недели и шум уляжется и второй тур карикатурных выборов пройдет..и КС с портянкой все порешает как портянке надо... от ляди!
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12.11.2020 16:04 Ответить
не знайшов Ковід "слабких місць" у ЗЕ -команді...


відсутність мозку (не беруть навіть постріли в голову)
глибока,ЛуЖЕНА глотка,а значить і сильні легені...,..
загартовані марочним коньяком судини.... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4187
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12.11.2020 16:10 Ответить
короновірус не знайшов...так вони самі його занйшли...щобі був гарний привід-відбрешка на всі їх зашквари )))
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12.11.2020 16:30 Ответить
Это потому что у них периодически проводят контрольное тампонирование и тампонирование контактных, а среди вас нет. Знаете, сколько среди вас самих здесь положительных неопознаных!
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12.11.2020 16:18 Ответить
"Глибоке пронікновєніє у всі тєми"- і в результаті отримали "коронавірусне кубло"!
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12.11.2020 16:36 Ответить
Вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2444
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12.11.2020 15:59 Ответить
и все такие на позитиве..суки!
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12.11.2020 16:00 Ответить
Мабуть, вам просто не пощастило з вашим ковідом ((

Хоча, як я бачу, то з вами все гаразд. Чому б тоді вам не порадіти разом з цими "ковідникам"? Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9409
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12.11.2020 22:24 Ответить
*"ковідниками"
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12.11.2020 22:26 Ответить
покотились колобки....
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12.11.2020 16:00 Ответить
Слуги народу масово втрачають нюх Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 5569
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12.11.2020 16:01 Ответить
Они с петрухи пример взяли )
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12.11.2020 16:03 Ответить
А петруха це поставщик білої радості для сцикуна?
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12.11.2020 16:07 Ответить
Пєтруха обскакав їх на декілька кроків діб Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9556
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12.11.2020 22:31 Ответить
деньги не пахнут...
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12.11.2020 16:08 Ответить
Бідний сцикло, це він і запах коксу не відчуває Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2688
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12.11.2020 16:14 Ответить
В коксі не запах головне.
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12.11.2020 16:42 Ответить
Сдается мне, что это уже не просто симуляция, а массовое бегство ЗЕлени от ответственности.
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12.11.2020 16:03 Ответить
Все заболевшим этой заразой, выздоровление, ни зависимо от должности и партийной принадлежности Кто пишет пасквили и злорадствует подумайте о себе, бумеранг он такой...
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12.11.2020 16:04 Ответить
Ніхто не тішиться з того, що ці люди захворіли. Я, наприклад, бажаю їм одужання таким же способом, який вони забеспечили пересічному громадянину з зарплатою 5-6 тис. грн, про яку Зеленський сказав, що це не бідність. Хіба це не справедливо?
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12.11.2020 16:08 Ответить
ну ты циничный изверг, блеатть
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12.11.2020 16:17 Ответить
Є відео, яке зняв зєлєнський, як він на похоронах у Порошенко, ну бумеранг повертається..... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4003
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12.11.2020 16:15 Ответить
На похороні безіменного корупціонера. Якщо ти вважаєш, що то Порошенко, то може ти щось знаєш?
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12.11.2020 16:46 Ответить
как нєажіданна! Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9258
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12.11.2020 16:47 Ответить
Та для вас, звездунів, все неочікувано.
ПС. За спроби української хвалю, але щось кацапське таки проривається. Старайся краще.
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12.11.2020 16:52 Ответить
Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6571 Спасіба тєбє благадєтєль ти наш!
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12.11.2020 16:55 Ответить
Знов кацапська нудиловка. Але Підлозі сподобалось - оце твій прихований "благадєтєль". Кацапське кубло цвіте та смердить...
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13.11.2020 00:46 Ответить
Да, насчет бумеранга - потерпевший Янелох пару лет назад, слепил видосик похорон Порошенко - с оркестром, гробом, ямой. Очень надеюсь, что бумеранг не обойдет этого препизедента.
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12.11.2020 18:11 Ответить
Васья! Трохи вище вже про це писали. Хоч трохи читай перед тим, як написати хню. Як ви "патріотики"-порохоботики примудряєтесь брати за основу своїх спічів пропагандистський сюжет з кацапського ТВ? Чи вас якраз цьому вчать на ботофермі?
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13.11.2020 00:57 Ответить
Комуна понимаешь... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 953
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12.11.2020 19:26 Ответить
Танго втроём -
Разве это возможно?
Танго втроём -
И не может решиться душа.
Танго втроём -
Кто-то должен уйти,
Чтобы не мешать,
Или можно
Ещё продолжать
Это танго втроём?
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12.11.2020 16:10 Ответить
Рятуйте я не чую як пахнуть гроші!
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12.11.2020 16:12 Ответить
Так, це дійсно велика проблема.... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4268
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12.11.2020 16:14 Ответить
А ви хоча б їх бачите? Можливо справа в цьому? Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2230
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12.11.2020 22:41 Ответить
Да они там точно «у одной тещи все вместе квартиру снимают». Прав был Богдан - ковидное кубло !!!
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12.11.2020 16:12 Ответить
Треба терміново повернути цю світоч правоти!
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12.11.2020 16:48 Ответить
Та що ж то там за теща така?? Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8944
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12.11.2020 22:44 Ответить
ВсьО піпєц, теща вижене нах... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 3904
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12.11.2020 16:13 Ответить
Зятьок, ти втратив нюх! Тож, голубе мій, можеш іти нах...
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12.11.2020 22:51 Ответить
Та вона мабуть вже давно його послала після того як він перестав компенсацію за житло приносити додому Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9291
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13.11.2020 10:57 Ответить
Вогнемет "Шмєль" в допомогу,100% гарантія стерильності у ВР)))
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12.11.2020 16:18 Ответить
Асфальтом его лечите. Горячий асфальт - лучшее средство при лечении короновируса.
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12.11.2020 16:18 Ответить
Похоже, все Зе и его рать у одной и той же сосны одно и то же дупло начищали. А может и разные дупла, но у одной сосны.
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12.11.2020 16:23 Ответить
Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 7225 Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 853
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12.11.2020 16:34 Ответить
"бубачка такий гіперактівний шалун"
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12.11.2020 16:49 Ответить
Хоть бы одна падла из этой шоблы сдохла ради справедливости.
Но эти .уки и не болеют на самом деле...только киздят.
Дебилы, .лять!!!
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12.11.2020 16:39 Ответить
Ну, что, помогли вам маски?
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12.11.2020 16:40 Ответить
Маска не рятує від вірусу а тільки знижує ризик інфікування
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12.11.2020 17:58 Ответить
Добити поки не здох і переробити на "Віскас"
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12.11.2020 16:45 Ответить
Ему если что сразу два аппарата ИВЛ прийдется подключать. Такую тушу поди провентилируй. Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 589 Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4122 А если серйозно и он и в правду заболел, то эта 200 килограмовая личность в серйозной апаснасте...
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12.11.2020 16:52 Ответить
Вряд-ли Оно в зоне риска, к таким на малейший пук, консилиум врачей бежит. Если что, с того света вытащат! Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1951
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12.11.2020 19:30 Ответить
А Феофания и Шарите то не резиновые.
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12.11.2020 17:01 Ответить
"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції Джерело: https://censor.net/ua/n3230711... А не задумувався кожні 20 хвилин маску міняти? ))
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12.11.2020 17:08 Ответить
Вони що там трахають один одного?
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12.11.2020 17:20 Ответить
Поэтому вынужденно временно выбывают из строя, - сообщил Стефанчук.
С таким весом, я бы на "временно" не расчитывал...

-- санитаров жалко -- надорвутся такую тушу сала таскать...
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12.11.2020 18:06 Ответить
разумков и стефанчук не желают брать участь в голосовании по КСУ))) Что-то знают...
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13.11.2020 01:03 Ответить
нажаль я дуже нечасто тепер читаю новини. проте це новий зашквар: хай би збрив оту ...нду під носом, а потім вже казав про захист маскою!
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14.11.2020 20:17 Ответить
 
 