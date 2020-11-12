Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заразився коронавірусною інфекцією.
Про це він повідомив в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - повідомив Стефанчук.
Він також попросив усіх, з ким контактував останні дні, уважно поставитися до стану свого здоров'я.
Топ коментарі
+22 саша паламарчук
показати весь коментар12.11.2020 15:59
+19 Рома Маестро
показати весь коментар12.11.2020 15:58
+13 Oljik
показати весь коментар12.11.2020 16:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
просто на две недели пропали с глаз (и кто проверит где они?)
а за две недели и шум уляжется и второй тур карикатурных выборов пройдет..и КС с портянкой все порешает как портянке надо... от ляди!
відсутність мозку (не беруть навіть постріли в голову)
глибока,ЛуЖЕНА глотка,а значить і сильні легені...,..
загартовані марочним коньяком судини....
Хоча, як я бачу, то з вами все гаразд. Чому б тоді вам не порадіти разом з цими "ковідникам"?
кроківдіб
ПС. За спроби української хвалю, але щось кацапське таки проривається. Старайся краще.
Разве это возможно?
Танго втроём -
И не может решиться душа.
Танго втроём -
Кто-то должен уйти,
Чтобы не мешать,
Или можно
Ещё продолжать
Это танго втроём?
Но эти .уки и не болеют на самом деле...только киздят.
Дебилы, .лять!!!
С таким весом, я бы на "временно" не расчитывал...
-- санитаров жалко -- надорвутся такую тушу сала таскать...