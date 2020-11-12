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Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заразився коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - повідомив Стефанчук.

Він також попросив усіх, з ким контактував останні дні, уважно поставитися до стану свого здоров'я.

Також читайте: Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2444
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12.11.2020 15:59
+19
Коронавирусное кубло!!!!!!!!!
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12.11.2020 15:58
+13
Ніхто не тішиться з того, що ці люди захворіли. Я, наприклад, бажаю їм одужання таким же способом, який вони забеспечили пересічному громадянину з зарплатою 5-6 тис. грн, про яку Зеленський сказав, що це не бідність. Хіба це не справедливо?
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12.11.2020 16:08
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Коронавирусное кубло!!!!!!!!!
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12.11.2020 15:58 Відповісти
це таке вирішення пробеми з конституційним судом - сховати тупу зелену бошку в пісок
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12.11.2020 16:00 Відповісти
и самое прикольное - все в легонькой форме )))
просто на две недели пропали с глаз (и кто проверит где они?)
а за две недели и шум уляжется и второй тур карикатурных выборов пройдет..и КС с портянкой все порешает как портянке надо... от ляди!
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12.11.2020 16:04 Відповісти
не знайшов Ковід "слабких місць" у ЗЕ -команді...


відсутність мозку (не беруть навіть постріли в голову)
глибока,ЛуЖЕНА глотка,а значить і сильні легені...,..
загартовані марочним коньяком судини.... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4187
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12.11.2020 16:10 Відповісти
короновірус не знайшов...так вони самі його занйшли...щобі був гарний привід-відбрешка на всі їх зашквари )))
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12.11.2020 16:30 Відповісти
Это потому что у них периодически проводят контрольное тампонирование и тампонирование контактных, а среди вас нет. Знаете, сколько среди вас самих здесь положительных неопознаных!
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12.11.2020 16:18 Відповісти
"Глибоке пронікновєніє у всі тєми"- і в результаті отримали "коронавірусне кубло"!
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12.11.2020 16:36 Відповісти
Вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2444
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12.11.2020 15:59 Відповісти
и все такие на позитиве..суки!
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12.11.2020 16:00 Відповісти
Мабуть, вам просто не пощастило з вашим ковідом ((

Хоча, як я бачу, то з вами все гаразд. Чому б тоді вам не порадіти разом з цими "ковідникам"? Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9409
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12.11.2020 22:24 Відповісти
*"ковідниками"
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12.11.2020 22:26 Відповісти
покотились колобки....
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12.11.2020 16:00 Відповісти
Слуги народу масово втрачають нюх Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 5569
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12.11.2020 16:01 Відповісти
Они с петрухи пример взяли )
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12.11.2020 16:03 Відповісти
А петруха це поставщик білої радості для сцикуна?
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12.11.2020 16:07 Відповісти
Пєтруха обскакав їх на декілька кроків діб Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9556
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12.11.2020 22:31 Відповісти
деньги не пахнут...
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12.11.2020 16:08 Відповісти
Бідний сцикло, це він і запах коксу не відчуває Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2688
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12.11.2020 16:14 Відповісти
В коксі не запах головне.
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12.11.2020 16:42 Відповісти
Сдается мне, что это уже не просто симуляция, а массовое бегство ЗЕлени от ответственности.
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12.11.2020 16:03 Відповісти
Все заболевшим этой заразой, выздоровление, ни зависимо от должности и партийной принадлежности Кто пишет пасквили и злорадствует подумайте о себе, бумеранг он такой...
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12.11.2020 16:04 Відповісти
Ніхто не тішиться з того, що ці люди захворіли. Я, наприклад, бажаю їм одужання таким же способом, який вони забеспечили пересічному громадянину з зарплатою 5-6 тис. грн, про яку Зеленський сказав, що це не бідність. Хіба це не справедливо?
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12.11.2020 16:08 Відповісти
ну ты циничный изверг, блеатть
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12.11.2020 16:17 Відповісти
Є відео, яке зняв зєлєнський, як він на похоронах у Порошенко, ну бумеранг повертається..... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4003
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12.11.2020 16:15 Відповісти
На похороні безіменного корупціонера. Якщо ти вважаєш, що то Порошенко, то може ти щось знаєш?
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12.11.2020 16:46 Відповісти
как нєажіданна! Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9258
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12.11.2020 16:47 Відповісти
Та для вас, звездунів, все неочікувано.
ПС. За спроби української хвалю, але щось кацапське таки проривається. Старайся краще.
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12.11.2020 16:52 Відповісти
Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6571 Спасіба тєбє благадєтєль ти наш!
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12.11.2020 16:55 Відповісти
Знов кацапська нудиловка. Але Підлозі сподобалось - оце твій прихований "благадєтєль". Кацапське кубло цвіте та смердить...
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13.11.2020 00:46 Відповісти
Да, насчет бумеранга - потерпевший Янелох пару лет назад, слепил видосик похорон Порошенко - с оркестром, гробом, ямой. Очень надеюсь, что бумеранг не обойдет этого препизедента.
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12.11.2020 18:11 Відповісти
Васья! Трохи вище вже про це писали. Хоч трохи читай перед тим, як написати хню. Як ви "патріотики"-порохоботики примудряєтесь брати за основу своїх спічів пропагандистський сюжет з кацапського ТВ? Чи вас якраз цьому вчать на ботофермі?
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13.11.2020 00:57 Відповісти
Комуна понимаешь... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 953
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12.11.2020 19:26 Відповісти
Танго втроём -
Разве это возможно?
Танго втроём -
И не может решиться душа.
Танго втроём -
Кто-то должен уйти,
Чтобы не мешать,
Или можно
Ещё продолжать
Это танго втроём?
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12.11.2020 16:10 Відповісти
Рятуйте я не чую як пахнуть гроші!
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12.11.2020 16:12 Відповісти
Так, це дійсно велика проблема.... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4268
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12.11.2020 16:14 Відповісти
А ви хоча б їх бачите? Можливо справа в цьому? Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2230
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12.11.2020 22:41 Відповісти
Да они там точно «у одной тещи все вместе квартиру снимают». Прав был Богдан - ковидное кубло !!!
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12.11.2020 16:12 Відповісти
Треба терміново повернути цю світоч правоти!
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12.11.2020 16:48 Відповісти
Та що ж то там за теща така?? Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8944
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12.11.2020 22:44 Відповісти
ВсьО піпєц, теща вижене нах... Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 3904
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12.11.2020 16:13 Відповісти
Зятьок, ти втратив нюх! Тож, голубе мій, можеш іти нах...
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12.11.2020 22:51 Відповісти
Та вона мабуть вже давно його послала після того як він перестав компенсацію за житло приносити додому Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9291
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13.11.2020 10:57 Відповісти
Вогнемет "Шмєль" в допомогу,100% гарантія стерильності у ВР)))
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12.11.2020 16:18 Відповісти
Асфальтом его лечите. Горячий асфальт - лучшее средство при лечении короновируса.
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12.11.2020 16:18 Відповісти
Похоже, все Зе и его рать у одной и той же сосны одно и то же дупло начищали. А может и разные дупла, но у одной сосны.
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12.11.2020 16:23 Відповісти
Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 7225 Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 853
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12.11.2020 16:34 Відповісти
"бубачка такий гіперактівний шалун"
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12.11.2020 16:49 Відповісти
Хоть бы одна падла из этой шоблы сдохла ради справедливости.
Но эти .уки и не болеют на самом деле...только киздят.
Дебилы, .лять!!!
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12.11.2020 16:39 Відповісти
Ну, что, помогли вам маски?
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12.11.2020 16:40 Відповісти
Маска не рятує від вірусу а тільки знижує ризик інфікування
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12.11.2020 17:58 Відповісти
Добити поки не здох і переробити на "Віскас"
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12.11.2020 16:45 Відповісти
Ему если что сразу два аппарата ИВЛ прийдется подключать. Такую тушу поди провентилируй. Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 589 Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4122 А если серйозно и он и в правду заболел, то эта 200 килограмовая личность в серйозной апаснасте...
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12.11.2020 16:52 Відповісти
Вряд-ли Оно в зоне риска, к таким на малейший пук, консилиум врачей бежит. Если что, с того света вытащат! Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1951
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12.11.2020 19:30 Відповісти
А Феофания и Шарите то не резиновые.
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12.11.2020 17:01 Відповісти
"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції Джерело: https://censor.net/ua/n3230711... А не задумувався кожні 20 хвилин маску міняти? ))
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12.11.2020 17:08 Відповісти
Вони що там трахають один одного?
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12.11.2020 17:20 Відповісти
Поэтому вынужденно временно выбывают из строя, - сообщил Стефанчук.
С таким весом, я бы на "временно" не расчитывал...

-- санитаров жалко -- надорвутся такую тушу сала таскать...
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12.11.2020 18:06 Відповісти
разумков и стефанчук не желают брать участь в голосовании по КСУ))) Что-то знают...
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13.11.2020 01:03 Відповісти
нажаль я дуже нечасто тепер читаю новини. проте це новий зашквар: хай би збрив оту ...нду під носом, а потім вже казав про захист маскою!
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14.11.2020 20:17 Відповісти
 
 