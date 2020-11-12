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У Найема новая должность в "Укроборонпроме": возглавит направление по работе с активами и мониторингу гособоронзаказа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Найема новая должность в

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем получил должность директора по активам концерна.

 Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

"Мустафа Найем, занимавшийся взаимодействием с органами государственного управления, возглавит направление работы с активами и мониторинга государственных оборонных заказов предприятий-участников концерна", – говорится в заявлении.

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В собственности "Укроборонпрома" находится более 11 млн кв.м. недвижимости, из которых более 210 000 кв.м. – недвижимость, не задействованная в производственных процессах предприятий концерна, и может быть продана или передана в аренду.

"Моя задача, как директора по активам состоит в том, чтобы в ходе реформирования концерна все процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий", – прокомментировал свое назначение Найем.
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Топ комментарии
+20
А до этого какой опыт работы у этого «управленца»?! Псевдоразоблачительные пасквили на пару с геем лещенко в упячке строчил, да от майданов по москвам прятался?
Список достижений достойный , добавить нечего. Взращиваем своих «рогозиных »...
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12.11.2020 16:02
+16
А всего лишь, что для успеха надо : лей себе говнозраду на мельницы пропутинского медведчуковско-суркисовского григоришина и каламойского и будет тебе гешефт за счёт гоев
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12.11.2020 16:07
+14
У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 9815
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12.11.2020 16:17
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На Тау Кита
Чегой-то не так:
Там таукитайская братия
Свихнулась, по нашим понятиям.
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12.11.2020 16:01 Ответить
- Отдайте мне мои деньги, -- шепелявил он, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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12.11.2020 16:15 Ответить
У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 9815
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12.11.2020 16:17 Ответить
скоро в Ощад перейдет?)
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12.11.2020 16:01 Ответить
А оттуда в нефтегаз и укркосмос, где из там всех в одном кб централизовано и соберут вместе...
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12.11.2020 16:05 Ответить
Каких только сказочных должностей не придумают сейчас в этих ваших акулах капитализма, вот читаешь и не поймёшь, так чем конкретно это "работник" занимается? Особенно обидно,когда вся эта дичь за деньги налогоплатильщиков
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12.11.2020 16:02 Ответить
Его молчание в адрес зеленских даунов - золото, естественно за счёт налогоплательщиков Украины ...
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12.11.2020 16:04 Ответить
А до этого какой опыт работы у этого «управленца»?! Псевдоразоблачительные пасквили на пару с геем лещенко в упячке строчил, да от майданов по москвам прятался?
Список достижений достойный , добавить нечего. Взращиваем своих «рогозиных »...
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12.11.2020 16:02 Ответить
Ростет парень на глазах, работы не початый край, Клондайк отдыхает.
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12.11.2020 16:04 Ответить
А всего лишь, что для успеха надо : лей себе говнозраду на мельницы пропутинского медведчуковско-суркисовского григоришина и каламойского и будет тебе гешефт за счёт гоев
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12.11.2020 16:07 Ответить
не пыльно и очень прибыльно. нарiд одобряэ.
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12.11.2020 16:04 Ответить
петя дурачок - рассовал бы всех горлопанов на места с з/п от 300 штук и был бы самый лучьший борец с каррупцийой)
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12.11.2020 16:10 Ответить
У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 2747
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12.11.2020 17:00 Ответить
Так эти, ************** "советы" родил Сенька-кролик, и вместе с Петром тоже своих пристраивал, просто не догадался пуштуна с альфонсом пристроить.
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12.11.2020 19:22 Ответить
зеленая кадровая политика во всей красе. Ничего что оно дупля не отбивает в теме, главное что хорошо лижет.
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12.11.2020 16:06 Ответить
Какой "светлій" ум у этого моджахеда....
а много ли, здесь, в Украине таких "успешных" афганцев....или Брат-2 У Найема новая должность в "Укроборонпроме": возглавит направление по работе с активами и мониторингу гособоронзаказа - Цензор.НЕТ 1892 ?!
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12.11.2020 16:07 Ответить
Что оно в этом соображает?
И куда засунул свою открытость "антикоррупционер", когда засекретил свою зарплату?
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12.11.2020 16:09 Ответить
Так это не он старый мотлох у чехов решил закупить? И ему навар и чехам с утилизацией не париться.
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12.11.2020 16:10 Ответить
У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 1517 У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 1517 У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 1517
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12.11.2020 16:12 Ответить
смешно((
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12.11.2020 16:12 Ответить
Пустили козла в огород. Ох он и распорядится! Оказывается у нас Укроборонпром лишний. А мы думали, что зеленые запустят его работать. А оказывается его продадут. И я так думаю, что подставным лицам от российских олигархов. Найем - темная лошадка.
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12.11.2020 16:12 Ответить
У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 3280 Пуштуны Афганистана тоже хотят кушать...
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12.11.2020 16:18 Ответить
"Мустафа Найєм, який опікувався взаємодією із органами державної влади, очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовленням підприємств-учасників Концерну". Могли б простіше сказати - "смотрящий".
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12.11.2020 16:20 Ответить
В мене слів без відвертого мату вже немає, як не агент чужих збройних корпорацій так профана але знайдуть. Таке враження що ціль влади розвал України і побудова тут іншої країни для інших націй!
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12.11.2020 16:20 Ответить
У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 423 У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 7686 ПУТЛЕР КАПУТ...
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12.11.2020 16:24 Ответить
Брат Мустафы, Маси Найем воевал за УкраинуУ Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 4999
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12.11.2020 16:28 Ответить
Родители братьев НайемУ Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 5926
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12.11.2020 16:29 Ответить
чесно налізал У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 6373
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12.11.2020 16:32 Ответить
вот как взлетел орел.

А я помню в первые месяцы войны 2014, пост Наема в Контакте, обращение к российским журналистам . Типа, кого из российских пропагандонов не пропустили в Украину украинские пограничники, обращаться к нему за помощью. И действительно, Наем помогал некоторым россиянам проходить границу, несмотря на официальный запрет. Я так понимаю благодаря своим связям в силовых структурах, Наем решал кого пропускать на российско-украинской границе ..

Или помню репортажи Наема с АТО, о черством хлебе в ВСУ, видеоряд из которых с удовольствием использовали вражеские пропагандисты с Life TV/

Надеюсь контраразведка изучила те страницы деятельности Наема.
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12.11.2020 16:39 Ответить
Поперло пуштуну.А начинал с кофе,на Майдане. У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 2116
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12.11.2020 17:07 Ответить
Ахеренный спец по распилу бабла. У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 916
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12.11.2020 17:18 Ответить
От яка блискуча кар'єра! А ще зовсім недавно Мустафака Найомний був разом з Сєрєю Мордою зливним бачком Унітаза Притули! У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 4107
У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 9519
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12.11.2020 17:23 Ответить
Мустафа порядочный и честный человек, не зашкваренный ни в одном коррупционном скандале. Не то, что предыдущие руководители Укроборонпрома. На тех клейма негде было ставить.
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12.11.2020 18:19 Ответить
*** это круглосуточный п@ец.
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12.11.2020 18:23 Ответить
У зе команды как всегда,специалисты широкого профиля : как на подбор. Хотя и удивляться нечего,работо наниматели ищут себе подобных,но с меньшим интеллектом,чтобы не выглядеть круглыми *диотами.
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12.11.2020 18:25 Ответить
У зе команды как всегда,специалисты широкого профиля : как на подбор. Хотя и удивляться нечего,работо наниматели ищут себе подобных,но с меньшим интеллектом,чтобы не выглядеть круглыми *диотами.
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12.11.2020 18:37 Ответить
Вернее нужно писать:*Получил *хлебную* должность,тяперича заживет.
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12.11.2020 18:54 Ответить
Ясно что СерЛеща, *****,Залешлюху и т.д., которые усердно обсерали предыдущую украинскую власть кормил беня и К. Теперь клоун антиукраинский президент добравшись до власти пристроил их на хлебные государственные места с нехилой зарплатой. Значит он и беня К одна шайка.
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12.11.2020 19:57 Ответить
Пошел с Беней попить кофе и вошел в Бенины доверенные лица. И стали простому журналисту высокие должности давать.
А кто его знает может он доверенным стал намного и намного раньше.
Вот интересно, когда в 2013 году Наем в своем фейсбуке призвал людей собираться на майдан, он тогда уже был доверенным лицом бени или нет?
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12.11.2020 21:07 Ответить
 
 