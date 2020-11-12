У Найема новая должность в "Укроборонпроме": возглавит направление по работе с активами и мониторингу гособоронзаказа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем получил должность директора по активам концерна.
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
"Мустафа Найем, занимавшийся взаимодействием с органами государственного управления, возглавит направление работы с активами и мониторинга государственных оборонных заказов предприятий-участников концерна", – говорится в заявлении.
В собственности "Укроборонпрома" находится более 11 млн кв.м. недвижимости, из которых более 210 000 кв.м. – недвижимость, не задействованная в производственных процессах предприятий концерна, и может быть продана или передана в аренду.
"Моя задача, как директора по активам состоит в том, чтобы в ходе реформирования концерна все процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий", – прокомментировал свое назначение Найем.
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Чегой-то не так:
Там таукитайская братия
Свихнулась, по нашим понятиям.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
Список достижений достойный , добавить нечего. Взращиваем своих «рогозиных »...
а много ли, здесь, в Украине таких "успешных" афганцев....или Брат-2 ?!
И куда засунул свою открытость "антикоррупционер", когда засекретил свою зарплату?
А я помню в первые месяцы войны 2014, пост Наема в Контакте, обращение к российским журналистам . Типа, кого из российских пропагандонов не пропустили в Украину украинские пограничники, обращаться к нему за помощью. И действительно, Наем помогал некоторым россиянам проходить границу, несмотря на официальный запрет. Я так понимаю благодаря своим связям в силовых структурах, Наем решал кого пропускать на российско-украинской границе ..
Или помню репортажи Наема с АТО, о черством хлебе в ВСУ, видеоряд из которых с удовольствием использовали вражеские пропагандисты с Life TV/
Надеюсь контраразведка изучила те страницы деятельности Наема.
А кто его знает может он доверенным стал намного и намного раньше.
Вот интересно, когда в 2013 году Наем в своем фейсбуке призвал людей собираться на майдан, он тогда уже был доверенным лицом бени или нет?