В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование
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80,5% украинцев не участвовали в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Социс", проведенного с 28 октября по 2 ноября 2020 года, опубликованные на официальном сайте центра.
По данным соцопроса, 16,5% среди всех респондентов отметили, что участвовали в опросе, 0,6% - дали другой ответ.
В то же время 68% опрошенных указали, что проведение данного опроса никак не повлияло на их отношение к Зеленскому, 10,3% - "несколько улучшило", 7,9% - "несколько ухудшило", 5,9% - " существенно ухудшило", 2,4% - "существенно улучшило" отношение к главе государства.
Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип -населенного пункта. Объем выборки: 2 тыс. респондентов.
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вопрос не тебе
"7,9% - "несколько ухудшило", 5,9% - " существенно ухудшило отношение к Зеленскому против 10% улучшивших отношение, итого в результате +5% ухудшило отношение к Зеленскому
Вова, поздравляю, дятел ты наш ЗЕльоный !
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не брали участі
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доказів немає.
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Жоден з українців не погодився.
Знайшли певну частину хохлів, і відносно багато малоросів...
це реальний його рейтинг сьогодні, і то, напевно, половина тих хто взяв участь намалювали на тому папірчику смачну дулю зеленському ))