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опрос (2620) социология (528) СОЦИС (64)

В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В

80,5% украинцев не участвовали в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Социс", проведенного с 28 октября по 2 ноября 2020 года, опубликованные на официальном сайте центра.

По данным соцопроса, 16,5% среди всех респондентов отметили, что участвовали в опросе, 0,6% - дали другой ответ.

В то же время 68% опрошенных указали, что проведение данного опроса никак не повлияло на их отношение к Зеленскому, 10,3% - "несколько улучшило", 7,9% - "несколько ухудшило", 5,9% - " существенно ухудшило", 2,4% - "существенно улучшило" отношение к главе государства.

Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип -населенного пункта. Объем выборки: 2 тыс. респондентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+23
В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 5879час зебілів короткий
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12.11.2020 16:09
+16
16% альтернативно одаренных.
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12.11.2020 16:09
+15
Аваков и его подчиненные приложили много усилий, чтобы такие швондеры пришли к власти и инспектировали их.
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12.11.2020 16:19
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В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 5879час зебілів короткий
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12.11.2020 16:09 Ответить
Аваков и его подчиненные приложили много усилий, чтобы такие швондеры пришли к власти и инспектировали их.
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12.11.2020 16:19 Ответить
В "опитуванні Зеленського" взяло участь 16% українців, - соціологічне дослідження - Цензор.НЕТ 4140
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12.11.2020 18:25 Ответить
16% альтернативно одаренных.
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12.11.2020 16:09 Ответить
чем докажешь, что 16?
вопрос не тебе
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12.11.2020 16:16 Ответить
...половину из которых составляли нанятые нищеброды со своими вбросами
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12.11.2020 16:09 Ответить
Это, типа понятие, понятие, Большой пшик.
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12.11.2020 16:10 Ответить
ну почему же?
"7,9% - "несколько ухудшило", 5,9% - " существенно ухудшило отношение к Зеленскому против 10% улучшивших отношение, итого в результате +5% ухудшило отношение к Зеленскому

Вова, поздравляю, дятел ты наш ЗЕльоный ! В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 7705 В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 7705
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12.11.2020 16:22 Ответить
дураки неисстребимы
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12.11.2020 16:10 Ответить
и это спорный факт..
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12.11.2020 16:11 Ответить
Это все его фанаты, все остальные проценты, это дописка
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12.11.2020 16:11 Ответить
Ну вот и опредилились с рейтингом зесрани
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12.11.2020 16:12 Ответить
але проплачкні соціологи навть тут показують 23,8%
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12.11.2020 17:27 Ответить
Українці в цьому фарсі участь не приймали. То зетіпілли.
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12.11.2020 16:15 Ответить
участь не приймали

**********
не брали участі
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12.11.2020 21:13 Ответить
Но разумковы, стефанчуки, вениславские, зеленские будут выдавать за мнение всего народа этот мизер и клепать зрадогонские законы, кивая га свой опросик.
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12.11.2020 16:17 Ответить
* на свой
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12.11.2020 16:17 Ответить
брехня. доказів не має.
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12.11.2020 16:17 Ответить
доказів не має.

********
доказів немає.
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12.11.2020 21:15 Ответить
Це був перпис дебілів.
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12.11.2020 16:17 Ответить
В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 9039
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12.11.2020 16:19 Ответить
Видимо это и есть реальный процент голосовавших "ЗА", а не "ПРОТИВ" Порошенко.
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12.11.2020 16:20 Ответить
и шо так? 73% прозревают? хотя, сомнительно
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12.11.2020 16:23 Ответить
Якось незрозуміло... тобто ніхто взагалі не рахував підсумки тих "5-ти питань"?
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12.11.2020 16:35 Ответить
За переезд на ПМЖ на РАБссию украинцам предлагают 100 000 долларов,сообщает Роман Цимбалюк,корр.УНИАН в Москве... В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 7665 согласились 10 % украинцев...
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12.11.2020 16:39 Ответить
согласились 10 % украинцев...

***********
Жоден з українців не погодився.
Знайшли певну частину хохлів, і відносно багато малоросів...
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12.11.2020 21:18 Ответить
Квартиру в Воркуте можно купить за 10- рублей,айда на РАБссию... В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 4639
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12.11.2020 16:44 Ответить
поки там були українці, Воркута була в порядку, як тільки поїхали, накрилась жіночим половим органом...
В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 1922
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12.11.2020 16:55 Ответить
Чемодан-вокзал-Воркута-Магадан Солнечный... В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 4548
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12.11.2020 16:49 Ответить
Черговий фарс від Зеленського...
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12.11.2020 16:56 Ответить
Остальные посчитали - пусть другие за них решают.
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12.11.2020 17:14 Ответить
может 16 украинцев
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12.11.2020 17:17 Ответить
це прорив, пля))))
це реальний його рейтинг сьогодні, і то, напевно, половина тих хто взяв участь намалювали на тому папірчику смачну дулю зеленському ))
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12.11.2020 17:47 Ответить
Так то 16% від 36%, які взяли участь у виборах? Якщо так, то це 5,76% від загальної кількості виборців.
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12.11.2020 18:25 Ответить
Було 73% зебілів, а зараз маємо 16% абсолютно кончених.
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12.11.2020 18:48 Ответить
Не вижу причин для травли Зели в связи с его опросом: он заранее сказал, что опрос не будет иметь никаких юридических последствий ни для кого.
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12.11.2020 19:08 Ответить
Травят?..я лично рада получить реальный рейтинг зекретина -16%
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12.11.2020 19:25 Ответить
это не так: народ в принципе положил прибор на выборы, поэтому и проценты такие.
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12.11.2020 19:30 Ответить
Ну так и все население не опрашивают для соцопросов,а это намного честнее получилось
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12.11.2020 19:43 Ответить
От 16 відсотків і є справжній рейтинг бубочки...
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12.11.2020 20:12 Ответить
Такие цифры говорят о катастрофическом падении доверия. Вот, что бывает, когда обещаешь экономическое либертарианство, а подсовываешь РРО!
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12.11.2020 22:18 Ответить
 
 