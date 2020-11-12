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Новини Політика УкраїниСуспільство Опитування Зеленського
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опитування (1405) соціологія (248) СОЦИС (61)

В "опитуванні Зеленського" взяло участь 16% українців, - соціологічне дослідження

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

В

80,5% українців не брали участі в ініційованому президентом України Володимиром Зеленським всенародному опитуванні 25 жовтня,

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження центру "Соціс", проведеного з 28 жовтня по 2 листопада 2020 року, опубліковані  на офіційному сайті центру.

За даними соцопитування, 16,5% серед усіх респондентів відзначили, що брали участь в опитуванні, 0,6% - дали іншу відповідь.

Водночас 68% опитаних вказали, що проведення цього опитування ніяк не вплинуло на їхнє ставлення до Зеленського, 10,3% - "дещо поліпшило", 7,9% - "дещо погіршило", 5,9% - "суттєво погіршило", 2,4% - "суттєво поліпшило" ставлення до глави держави.

Соцопитування проводилося методом CATI з використанням планшетів. Вибірка: репрезентує доросле населення України (крім Криму та тимчасово непідконтрольних уряду України територій на сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: 2 тис. респондентів.

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Топ коментарі
+23
В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 5879час зебілів короткий
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12.11.2020 16:09
+16
16% альтернативно одаренных.
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12.11.2020 16:09
+15
Аваков и его подчиненные приложили много усилий, чтобы такие швондеры пришли к власти и инспектировали их.
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12.11.2020 16:19
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В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 5879час зебілів короткий
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12.11.2020 16:09 Відповісти
Аваков и его подчиненные приложили много усилий, чтобы такие швондеры пришли к власти и инспектировали их.
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12.11.2020 16:19 Відповісти
В "опитуванні Зеленського" взяло участь 16% українців, - соціологічне дослідження - Цензор.НЕТ 4140
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12.11.2020 18:25 Відповісти
16% альтернативно одаренных.
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12.11.2020 16:09 Відповісти
чем докажешь, что 16?
вопрос не тебе
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12.11.2020 16:16 Відповісти
...половину из которых составляли нанятые нищеброды со своими вбросами
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12.11.2020 16:09 Відповісти
Это, типа понятие, понятие, Большой пшик.
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12.11.2020 16:10 Відповісти
ну почему же?
"7,9% - "несколько ухудшило", 5,9% - " существенно ухудшило отношение к Зеленскому против 10% улучшивших отношение, итого в результате +5% ухудшило отношение к Зеленскому

Вова, поздравляю, дятел ты наш ЗЕльоный ! В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 7705 В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 7705
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12.11.2020 16:22 Відповісти
дураки неисстребимы
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12.11.2020 16:10 Відповісти
и это спорный факт..
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12.11.2020 16:11 Відповісти
Это все его фанаты, все остальные проценты, это дописка
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12.11.2020 16:11 Відповісти
Ну вот и опредилились с рейтингом зесрани
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12.11.2020 16:12 Відповісти
але проплачкні соціологи навть тут показують 23,8%
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12.11.2020 17:27 Відповісти
Українці в цьому фарсі участь не приймали. То зетіпілли.
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12.11.2020 16:15 Відповісти
участь не приймали

**********
не брали участі
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12.11.2020 21:13 Відповісти
Но разумковы, стефанчуки, вениславские, зеленские будут выдавать за мнение всего народа этот мизер и клепать зрадогонские законы, кивая га свой опросик.
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12.11.2020 16:17 Відповісти
* на свой
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12.11.2020 16:17 Відповісти
брехня. доказів не має.
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12.11.2020 16:17 Відповісти
доказів не має.

********
доказів немає.
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12.11.2020 21:15 Відповісти
Це був перпис дебілів.
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12.11.2020 16:17 Відповісти
В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 9039
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12.11.2020 16:19 Відповісти
Видимо это и есть реальный процент голосовавших "ЗА", а не "ПРОТИВ" Порошенко.
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12.11.2020 16:20 Відповісти
и шо так? 73% прозревают? хотя, сомнительно
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12.11.2020 16:23 Відповісти
Якось незрозуміло... тобто ніхто взагалі не рахував підсумки тих "5-ти питань"?
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12.11.2020 16:35 Відповісти
За переезд на ПМЖ на РАБссию украинцам предлагают 100 000 долларов,сообщает Роман Цимбалюк,корр.УНИАН в Москве... В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 7665 согласились 10 % украинцев...
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12.11.2020 16:39 Відповісти
согласились 10 % украинцев...

***********
Жоден з українців не погодився.
Знайшли певну частину хохлів, і відносно багато малоросів...
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12.11.2020 21:18 Відповісти
Квартиру в Воркуте можно купить за 10- рублей,айда на РАБссию... В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 4639
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12.11.2020 16:44 Відповісти
поки там були українці, Воркута була в порядку, як тільки поїхали, накрилась жіночим половим органом...
В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 1922
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12.11.2020 16:55 Відповісти
Чемодан-вокзал-Воркута-Магадан Солнечный... В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 4548
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12.11.2020 16:49 Відповісти
Черговий фарс від Зеленського...
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12.11.2020 16:56 Відповісти
Остальные посчитали - пусть другие за них решают.
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12.11.2020 17:14 Відповісти
может 16 украинцев
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12.11.2020 17:17 Відповісти
це прорив, пля))))
це реальний його рейтинг сьогодні, і то, напевно, половина тих хто взяв участь намалювали на тому папірчику смачну дулю зеленському ))
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12.11.2020 17:47 Відповісти
Так то 16% від 36%, які взяли участь у виборах? Якщо так, то це 5,76% від загальної кількості виборців.
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12.11.2020 18:25 Відповісти
Було 73% зебілів, а зараз маємо 16% абсолютно кончених.
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12.11.2020 18:48 Відповісти
Не вижу причин для травли Зели в связи с его опросом: он заранее сказал, что опрос не будет иметь никаких юридических последствий ни для кого.
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12.11.2020 19:08 Відповісти
Травят?..я лично рада получить реальный рейтинг зекретина -16%
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12.11.2020 19:25 Відповісти
это не так: народ в принципе положил прибор на выборы, поэтому и проценты такие.
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12.11.2020 19:30 Відповісти
Ну так и все население не опрашивают для соцопросов,а это намного честнее получилось
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12.11.2020 19:43 Відповісти
От 16 відсотків і є справжній рейтинг бубочки...
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12.11.2020 20:12 Відповісти
Такие цифры говорят о катастрофическом падении доверия. Вот, что бывает, когда обещаешь экономическое либертарианство, а подсовываешь РРО!
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12.11.2020 22:18 Відповісти
 
 