В "опитуванні Зеленського" взяло участь 16% українців, - соціологічне дослідження

80,5% українців не брали участі в ініційованому президентом України Володимиром Зеленським всенародному опитуванні 25 жовтня,

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження центру "Соціс", проведеного з 28 жовтня по 2 листопада 2020 року, опубліковані на офіційному сайті центру.

За даними соцопитування, 16,5% серед усіх респондентів відзначили, що брали участь в опитуванні, 0,6% - дали іншу відповідь.

Водночас 68% опитаних вказали, що проведення цього опитування ніяк не вплинуло на їхнє ставлення до Зеленського, 10,3% - "дещо поліпшило", 7,9% - "дещо погіршило", 5,9% - "суттєво погіршило", 2,4% - "суттєво поліпшило" ставлення до глави держави.

Соцопитування проводилося методом CATI з використанням планшетів. Вибірка: репрезентує доросле населення України (крім Криму та тимчасово непідконтрольних уряду України територій на сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: 2 тис. респондентів.

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