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ОАСК не став розглядати позов про скасування результатів "опитування Зеленського"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК не став розглядати позов про скасування результатів

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позивачеві заяву про визнання протиправним і скасування результатів опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке пройшло 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Суд встановив, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог. Зокрема, позовні вимоги, пред'явлені позивачем до президента України, підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії мають розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднані в позовній заяві вимоги, підсудні різним судам. З огляду на це, суд прийшов до висновку про повернення позовної заяви на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, позов із вимогами про скасування результатів "опитування Зеленського" до президента України та політичної партії "Слуга народу" надійшов до суду наприкінці минулого тижня.

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Ну как после такого ликвидировать столь полезный суд!
Зебуин скорее ликвидирует страну!
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11.11.2020 17:32 Відповісти
Хіба хтось міг такого очікувати від суддів з окружної?
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11.11.2020 17:39 Відповісти
Ктось би самнівался.
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11.11.2020 21:52 Відповісти
а ось і опитування, там йому місце, про сто без слів, оце беруть до уваги...

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11.11.2020 17:56 Відповісти
а какое может быть оспаривание "опроса", еще и в админсуде, если оно не является юридическим документом, не носит официального характера и не является актом органов государственной власти?
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11.11.2020 18:04 Відповісти
Не захотели на помойке розглядати. Ишь ты, нежные какие, однако. ОАСК не став розглядати позов про скасування результатів "опитування Зеленського" - Цензор.НЕТ 843
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11.11.2020 18:30 Відповісти
опрос ! опрос! у меня на участке не было никакого опроса -фейк какой то ! может это на отдельных участках было ?
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11.11.2020 18:40 Відповісти
Неможливо скасувати те,чого не було ОАСК не став розглядати позов про скасування результатів "опитування Зеленського" - Цензор.НЕТ 8679.



Це не було опитування ...
Це було х..й знає що.


Зокрема НЕМОЖЛИВО виносити на опитування те,що було вже вирішено референдумом 2000 року -по скорочення ВР до 300 депутатів.
Це означає заперечувати результати референдуму....
тобто йти всупереч Конституції.
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11.11.2020 19:35 Відповісти
 
 