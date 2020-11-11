ОАСК не став розглядати позов про скасування результатів "опитування Зеленського"

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позивачеві заяву про визнання протиправним і скасування результатів опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке пройшло 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Суд встановив, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог. Зокрема, позовні вимоги, пред'явлені позивачем до президента України, підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії мають розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднані в позовній заяві вимоги, підсудні різним судам. З огляду на це, суд прийшов до висновку про повернення позовної заяви на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, позов із вимогами про скасування результатів "опитування Зеленського" до президента України та політичної партії "Слуга народу" надійшов до суду наприкінці минулого тижня.

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