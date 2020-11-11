ОАСК не стал рассматривать иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, который прошел 25 октября 2020 года во время местных выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
"Суд установил, что истцом были нарушены правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования, предъявленные истцом к Президенту Украины, подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам. Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, иск с требованиями об отмене результатов "опроса Зеленского" к президенту Украины и политической партии "Слуга народа" поступил в суд в конце прошлой недели.
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Зебуин скорее ликвидирует страну!
Це не було опитування ...
Це було х..й знає що.
Зокрема НЕМОЖЛИВО виносити на опитування те,що було вже вирішено референдумом 2000 року -по скорочення ВР до 300 депутатів.
Це означає заперечувати результати референдуму....
тобто йти всупереч Конституції.