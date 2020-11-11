РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15780 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Правосудие Опрос Зеленского
1 074 8
Зеленский (16541) иск (635) опрос (2619) Слуга народа (2547) Окружной админсуд Киева (390)

ОАСК не стал рассматривать иск об отмене результатов "опроса Зеленского"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК не стал рассматривать иск об отмене результатов

Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, который прошел 25 октября 2020 года во время местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Суд установил, что истцом были нарушены правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования, предъявленные истцом к Президенту Украины, подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам. Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, иск с требованиями об отмене результатов "опроса Зеленского" к президенту Украины и политической партии "Слуга народа" поступил в суд в конце прошлой недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну как после такого ликвидировать столь полезный суд!
Зебуин скорее ликвидирует страну!
показать весь комментарий
11.11.2020 17:32 Ответить
Хіба хтось міг такого очікувати від суддів з окружної?
показать весь комментарий
11.11.2020 17:39 Ответить
Ктось би самнівался.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:52 Ответить
а ось і опитування, там йому місце, про сто без слів, оце беруть до уваги...

ОАСК не стал рассматривать иск об отмене результатов "опроса Зеленского" - Цензор.НЕТ 243
ОАСК не стал рассматривать иск об отмене результатов "опроса Зеленского" - Цензор.НЕТ 6482
показать весь комментарий
11.11.2020 17:56 Ответить
а какое может быть оспаривание "опроса", еще и в админсуде, если оно не является юридическим документом, не носит официального характера и не является актом органов государственной власти?
показать весь комментарий
11.11.2020 18:04 Ответить
Не захотели на помойке розглядати. Ишь ты, нежные какие, однако. ОАСК не став розглядати позов про скасування результатів "опитування Зеленського" - Цензор.НЕТ 843
показать весь комментарий
11.11.2020 18:30 Ответить
опрос ! опрос! у меня на участке не было никакого опроса -фейк какой то ! может это на отдельных участках было ?
показать весь комментарий
11.11.2020 18:40 Ответить
Неможливо скасувати те,чого не було ОАСК не став розглядати позов про скасування результатів "опитування Зеленського" - Цензор.НЕТ 8679.



Це не було опитування ...
Це було х..й знає що.


Зокрема НЕМОЖЛИВО виносити на опитування те,що було вже вирішено референдумом 2000 року -по скорочення ВР до 300 депутатів.
Це означає заперечувати результати референдуму....
тобто йти всупереч Конституції.
показать весь комментарий
11.11.2020 19:35 Ответить
 
 