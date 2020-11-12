КС переходит на дистанционную работу: у нескольких судей диагностировали COVID-19

Судьи Конституционного Cуда Украины перешли на дистанционный режим работы - у нескольких из них анализы подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом сообщает отдел коммуникации КС, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время в КС зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания Covid-19 у нескольких судей. В связи с этим, с целью недопущения распространения заболевания судьи работают в дистанционном режиме. Никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель аппарата КС Марьяна Гайовская сообщил об отсутствии кворума на заседаниях Большой палаты Суда в связи с тем, что часть судей находятся на самоизоляции.

Читайте на Цензор.НЕТ: КС уже неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей, - руководитель аппарата Гайовская

Судья КС Игорь Слиденко сообщил, что ему известно о двух случаях заболевания Covid-19 среди коллег, и что в последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник.