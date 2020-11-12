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КС переходит на дистанционную работу: у нескольких судей диагностировали COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

КС переходит на дистанционную работу: у нескольких судей диагностировали COVID-19

Судьи Конституционного Cуда Украины перешли на дистанционный режим работы - у нескольких из них анализы подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом сообщает отдел коммуникации КС, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время в КС зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания Covid-19 у нескольких судей. В связи с этим, с целью недопущения распространения заболевания судьи работают в дистанционном режиме. Никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель аппарата КС Марьяна Гайовская сообщил об отсутствии кворума на заседаниях Большой палаты Суда в связи с тем, что часть судей находятся на самоизоляции.

Читайте на Цензор.НЕТ: КС уже неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей, - руководитель аппарата Гайовская

Судья КС Игорь Слиденко сообщил, что ему известно о двух случаях заболевания Covid-19 среди коллег, и что в последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
выздоровления не желаю. конкретно тем, кто принял решение по заявление депутатов опущенного блока ОПЗЖ
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12.11.2020 19:11
+3
Вот не верю я в это.
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12.11.2020 19:15
+3
КС переходит на дистанционную работу: у нескольких судей диагностировали COVID-19 - Цензор.НЕТ 9281
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12.11.2020 19:31
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Дайош країну в смартфоні!
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12.11.2020 19:10 Ответить
Твари , судейская мафия ! Беспредел от «слуг « , Медведчука , портнова , они будут дурачками прикидываться,то один , то другой , пока ЕС их на хрен не пошлёт
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12.11.2020 19:41 Ответить
Це як, сидіти дома та отримувати 300 000 грн?

Негайно на самоізоляцію і отримуйте - як усі громадяни лише 50%.

Зажралися...
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12.11.2020 19:10 Ответить
выздоровления не желаю. конкретно тем, кто принял решение по заявление депутатов опущенного блока ОПЗЖ
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12.11.2020 19:11 Ответить
Вот не верю я в это.
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12.11.2020 19:15 Ответить
ну за них можно не переживать)))
лечение они получат первоклассное!и своевременное
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12.11.2020 19:16 Ответить
можно и не сосневаться. тогда как простые люди умирают не получив кислород или ИВЛ
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12.11.2020 19:43 Ответить
идите все в отставку
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12.11.2020 19:22 Ответить
Как удобно, и справочка копейки стоит...
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12.11.2020 19:24 Ответить
КС переходит на дистанционную работу: у нескольких судей диагностировали COVID-19 - Цензор.НЕТ 9281
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12.11.2020 19:31 Ответить
Всі знайшли відмазку, КС, зЄлєпукін, його банний лист прилипший до заду єРмак!!! Хто далі??? Проблеми влади відклали на не відомий час!!! Приїхали!!!
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12.11.2020 19:38 Ответить
Госпереворот на полном ходу.
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12.11.2020 21:06 Ответить
В СИЗО их перевести надо, на карантин . Пусть там дистанционно-удалённо работают...
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12.11.2020 21:11 Ответить
за 400 тыс в месяц я бы и в конюшне поработал тем более что их работа и на йух никому не упала....
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12.11.2020 22:07 Ответить
Год крысы по восточному календарю.
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13.11.2020 07:31 Ответить
я бы больше обрадовался новости, что этот кастрационный суд переезжает полным составом на кладбище, ну или хотя бы на общую зону строгого режима с конфискацией имущества.
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13.11.2020 09:26 Ответить
 
 