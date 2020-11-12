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КС переходить на дистанційну роботу: у декількох суддів діагностували COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

КС переходить на дистанційну роботу: у декількох суддів діагностували COVID-19

Судді Конституційного Суду України перейшли на дистанційний режим роботи - у декількох із них аналізи підтвердили коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє відділ комунікації КС, інформує Цензор.НЕТ.

"У даний час в КС зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання Covid-19 у декількох суддів. У зв'язку з цим, з метою недопущення поширення захворювання судді працюють у дистанційному режимі. Жодних судових засідань за участю суддів, у яких діагностовано захворювання або його ознаки, не відбувалося", - сказано в повідомленні.

Раніше керівниця апарату КС Мар'яна Гайовська повідомила про відсутність кворуму на засіданнях Великої палати Суду у зв'язку з тим, що частина суддів перебуває на самоізоляції.

Читайте також: КС сьогодні знову не зміг провести засідання через відсутність кворуму

Суддя КС Ігор Сліденко повідомив, що йому відомо про два випадки захворювання Covid-19 серед колег, і що востаннє кворум на засіданні Великої палати був у понеділок.
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Топ коментарі
+4
выздоровления не желаю. конкретно тем, кто принял решение по заявление депутатов опущенного блока ОПЗЖ
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12.11.2020 19:11
+3
Вот не верю я в это.
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12.11.2020 19:15
+3
КС переходит на дистанционную работу: у нескольких судей диагностировали COVID-19 - Цензор.НЕТ 9281
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12.11.2020 19:31
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Дайош країну в смартфоні!
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12.11.2020 19:10 Відповісти
Твари , судейская мафия ! Беспредел от «слуг « , Медведчука , портнова , они будут дурачками прикидываться,то один , то другой , пока ЕС их на хрен не пошлёт
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12.11.2020 19:41 Відповісти
Це як, сидіти дома та отримувати 300 000 грн?

Негайно на самоізоляцію і отримуйте - як усі громадяни лише 50%.

Зажралися...
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12.11.2020 19:10 Відповісти
выздоровления не желаю. конкретно тем, кто принял решение по заявление депутатов опущенного блока ОПЗЖ
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12.11.2020 19:11 Відповісти
Вот не верю я в это.
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12.11.2020 19:15 Відповісти
ну за них можно не переживать)))
лечение они получат первоклассное!и своевременное
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12.11.2020 19:16 Відповісти
можно и не сосневаться. тогда как простые люди умирают не получив кислород или ИВЛ
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12.11.2020 19:43 Відповісти
идите все в отставку
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12.11.2020 19:22 Відповісти
Как удобно, и справочка копейки стоит...
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12.11.2020 19:24 Відповісти
КС переходит на дистанционную работу: у нескольких судей диагностировали COVID-19 - Цензор.НЕТ 9281
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12.11.2020 19:31 Відповісти
Всі знайшли відмазку, КС, зЄлєпукін, його банний лист прилипший до заду єРмак!!! Хто далі??? Проблеми влади відклали на не відомий час!!! Приїхали!!!
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12.11.2020 19:38 Відповісти
Госпереворот на полном ходу.
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12.11.2020 21:06 Відповісти
В СИЗО их перевести надо, на карантин . Пусть там дистанционно-удалённо работают...
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12.11.2020 21:11 Відповісти
за 400 тыс в месяц я бы и в конюшне поработал тем более что их работа и на йух никому не упала....
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12.11.2020 22:07 Відповісти
Год крысы по восточному календарю.
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13.11.2020 07:31 Відповісти
я бы больше обрадовался новости, что этот кастрационный суд переезжает полным составом на кладбище, ну или хотя бы на общую зону строгого режима с конфискацией имущества.
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13.11.2020 09:26 Відповісти
 
 