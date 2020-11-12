КС переходить на дистанційну роботу: у декількох суддів діагностували COVID-19

Судді Конституційного Суду України перейшли на дистанційний режим роботи - у декількох із них аналізи підтвердили коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє відділ комунікації КС, інформує Цензор.НЕТ.

"У даний час в КС зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання Covid-19 у декількох суддів. У зв'язку з цим, з метою недопущення поширення захворювання судді працюють у дистанційному режимі. Жодних судових засідань за участю суддів, у яких діагностовано захворювання або його ознаки, не відбувалося", - сказано в повідомленні.

Раніше керівниця апарату КС Мар'яна Гайовська повідомила про відсутність кворуму на засіданнях Великої палати Суду у зв'язку з тим, що частина суддів перебуває на самоізоляції.

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Суддя КС Ігор Сліденко повідомив, що йому відомо про два випадки захворювання Covid-19 серед колег, і що востаннє кворум на засіданні Великої палати був у понеділок.