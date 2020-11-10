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КС сьогодні знову не зміг провести засідання через відсутність кворуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС сьогодні знову не зміг провести засідання через відсутність кворуму

Конституційний Суд України у вівторок, 10 листопада, не зміг провести засідання. Його відклали через відсутність кворуму.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, відклали продовження розгляду справи за конституційним поданням 142 нардепів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя" та продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень про належність землі.

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Крім того, відклали і розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів з приводу спецконфіскації.

"Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - зазначено в повідомленні.

Зазначимо, вчора Конституційний Суд також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про належність землі в Конституції України. У КСУ заявили про зрив засідання.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавства, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду. Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проєкту рішення КС щодо тлумачення поняття "земля".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Вообще-то правительство Порошенко-Гройсмана оставило $ 20 миллиардов ЗВР.
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10.11.2020 14:11
+2
Нет, зелёные. Никто не позволит вам перекантоваться, продавая последний ресурс: землю.
Вас таки прикопает неизбежный грядущий дефолт.
Главное - не дать вам сбежать. Вас судить будут. По законам военного времени.
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10.11.2020 14:02
+1
Взрослый, а в сказки веришь. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 9114
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10.11.2020 14:12
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Нет, зелёные. Никто не позволит вам перекантоваться, продавая последний ресурс: землю.
Вас таки прикопает неизбежный грядущий дефолт.
Главное - не дать вам сбежать. Вас судить будут. По законам военного времени.
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10.11.2020 14:02 Відповісти
КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 3156 это последствия травмы? КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 8092
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10.11.2020 14:06 Відповісти
Переход на личность собеседника означает поражение в дискуссии.
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10.11.2020 14:12 Відповісти
а попередников?
они что не грабили страну?
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10.11.2020 14:07 Відповісти
Вообще-то правительство Порошенко-Гройсмана оставило $ 20 миллиардов ЗВР.
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10.11.2020 14:11 Відповісти
Взрослый, а в сказки веришь. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 9114
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10.11.2020 14:12 Відповісти
Янукович тоже думал что незаменим и неприкосновенен.
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10.11.2020 14:12 Відповісти
Это исключение. Вся остальная то шобла у корыта.
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10.11.2020 14:34 Відповісти
Хряки сидят по своим маеткам и боятся показаться на улице...
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10.11.2020 14:05 Відповісти
І нафіг той кворум. Цей склад не повинен більше нічого розглядати. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 1843
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10.11.2020 14:15 Відповісти
Какой кворум , если раша в Крыму недвижимость может отобрать ? У них голова сейчас этим забита 😀😀😀
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10.11.2020 14:24 Відповісти
Инфа для форумчан - вся украинская власть имеет недвижимость в Крыму . Раша издала закон, что все владельцы недвижимости в Крыму должны иметь кацапскре гражданство И переоформить недвижимость до 1 марта 2021 г
Представляете фокус - в семьях украинских Властей должны появиться кацапские граждане .
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10.11.2020 14:27 Відповісти
Перепишут на родичей с сруцкими пачпортами. Лазеек масса.
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10.11.2020 14:36 Відповісти
А всем ли родичам модно доверять 😀😀😀?

И надо ещё иметь родичей в козломордии
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10.11.2020 14:40 Відповісти
А чого ж "паритится", свою "роботу" вони вже зробили.
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10.11.2020 15:13 Відповісти
 
 