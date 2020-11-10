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КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума

Конституционный Суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

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Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.

Отметим, вчера Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания.

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Ранее СМИ сообщали, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".
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Топ комментарии
+3
Вообще-то правительство Порошенко-Гройсмана оставило $ 20 миллиардов ЗВР.
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10.11.2020 14:11
+2
Нет, зелёные. Никто не позволит вам перекантоваться, продавая последний ресурс: землю.
Вас таки прикопает неизбежный грядущий дефолт.
Главное - не дать вам сбежать. Вас судить будут. По законам военного времени.
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10.11.2020 14:02
+1
Взрослый, а в сказки веришь. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 9114
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10.11.2020 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Нет, зелёные. Никто не позволит вам перекантоваться, продавая последний ресурс: землю.
Вас таки прикопает неизбежный грядущий дефолт.
Главное - не дать вам сбежать. Вас судить будут. По законам военного времени.
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10.11.2020 14:02 Ответить
КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 3156 это последствия травмы? КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 8092
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10.11.2020 14:06 Ответить
Переход на личность собеседника означает поражение в дискуссии.
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10.11.2020 14:12 Ответить
а попередников?
они что не грабили страну?
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10.11.2020 14:07 Ответить
Вообще-то правительство Порошенко-Гройсмана оставило $ 20 миллиардов ЗВР.
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10.11.2020 14:11 Ответить
Взрослый, а в сказки веришь. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 9114
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10.11.2020 14:12 Ответить
Янукович тоже думал что незаменим и неприкосновенен.
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10.11.2020 14:12 Ответить
Это исключение. Вся остальная то шобла у корыта.
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10.11.2020 14:34 Ответить
Хряки сидят по своим маеткам и боятся показаться на улице...
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10.11.2020 14:05 Ответить
І нафіг той кворум. Цей склад не повинен більше нічого розглядати. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 1843
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10.11.2020 14:15 Ответить
Какой кворум , если раша в Крыму недвижимость может отобрать ? У них голова сейчас этим забита 😀😀😀
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10.11.2020 14:24 Ответить
Инфа для форумчан - вся украинская власть имеет недвижимость в Крыму . Раша издала закон, что все владельцы недвижимости в Крыму должны иметь кацапскре гражданство И переоформить недвижимость до 1 марта 2021 г
Представляете фокус - в семьях украинских Властей должны появиться кацапские граждане .
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10.11.2020 14:27 Ответить
Перепишут на родичей с сруцкими пачпортами. Лазеек масса.
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10.11.2020 14:36 Ответить
А всем ли родичам модно доверять 😀😀😀?

И надо ещё иметь родичей в козломордии
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10.11.2020 14:40 Ответить
А чого ж "паритится", свою "роботу" вони вже зробили.
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10.11.2020 15:13 Ответить
 
 