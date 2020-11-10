КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный Суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.
Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.
"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.
Отметим, вчера Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания.
Ранее СМИ сообщали, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".
Пожалуйста, подождите...
Вас таки прикопает неизбежный грядущий дефолт.
Главное - не дать вам сбежать. Вас судить будут. По законам военного времени.
они что не грабили страну?
Представляете фокус - в семьях украинских Властей должны появиться кацапские граждане .
И надо ещё иметь родичей в козломордии