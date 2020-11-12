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Новости Происшествия
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смерть (9035) халатность (65) врачи (1451) Национальный институт рака (17) Офис Генпрокурора (2044)

Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура

Анестезиолога Национального института рака подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, а лечащего врача женщины и патологоанатома - в подделке медицинской документации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - говорится в сообщении.

Анестезиологу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лечащему врачу и патологоанатому - лишение свободы на срок до 5 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Врача, которая не заметила рак груди у пациентки, отправили под суд на Днепропетровщине

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
О ещё один..срочна правительства скрывает от нас правду рак лечица содой!!! Ревалюция в медицине....падарожник вылечил раковую опухоль
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12.11.2020 19:28
+11
Та да, ты один умный, а весь мир тупой дохнет от рака миллионами...
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12.11.2020 19:35
+9
Та ви намагаєтесь втюхати хворим людям водичку за 650 грн.
ПОСОРОМИЛИСЬ би.
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12.11.2020 19:44
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Диоксид хлора, Хлорид цезия или Дихлорацетат натрия + Сера органическая + Нуклеиновые кислоты + Демиксид + Живая вода WIADAP , лечит почти любую онкологию, на...рена вам эти врачи?
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12.11.2020 19:26 Ответить
О ещё один..срочна правительства скрывает от нас правду рак лечица содой!!! Ревалюция в медицине....падарожник вылечил раковую опухоль
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12.11.2020 19:28 Ответить
У меня есть куча подтвержденных фактов. Кому надо тот вылечиться. Таже химиотерапия только дома
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12.11.2020 19:32 Ответить
Та да, ты один умный, а весь мир тупой дохнет от рака миллионами...
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12.11.2020 19:35 Ответить
Я лишь предлагаю вариант который реально работает, а вы сами думайте анализируйте и пробуйте.
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12.11.2020 19:39 Ответить
Та ви намагаєтесь втюхати хворим людям водичку за 650 грн.
ПОСОРОМИЛИСЬ би.
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12.11.2020 19:44 Ответить
Нет!. лучше тратить по 5000 баксов чтобы выжить и без толку!
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12.11.2020 20:03 Ответить
А на сколько тысяч баксов нужно купить твоей водички что бы полегчало??
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12.11.2020 20:10 Ответить
Так ты нароТный целитель -Ванька ********** , я тебя узнала
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13.11.2020 18:21 Ответить
Прекращайте дурить народ.Умирают люди у которых денег не меряно,а вы со своей травкой.
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12.11.2020 20:31 Ответить
Правда в том, что мировая элита не умирает от рака и доживает до 100 и более лет. Из этого вытекает, что лечение рака и его причина давно известны, но находятся в тайне, так как существующее лечение выкачивает огромные деньги из карманов простых людей, обеспечивает прекрасную жизнь олигархам, врачам и фармацевтам и обеспечивает цель мирового порядка - сокращение численности населения Земли. И второе, стоит задуматься о том, что совершили врачи с такой высокопоставленной пациенткой - женой бывшего Министра Здравоохранения. И понять, что ежедневно совершается с обычными простыми людьми в больницах и поликлиниках.
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13.11.2020 13:38 Ответить
Реклама водички WIADAP...600 грн за пол литрика..
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12.11.2020 19:32 Ответить
Ви вже мільйонер?
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12.11.2020 19:29 Ответить
Я простой смертный
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12.11.2020 19:33 Ответить
простой смертный миллионер ))) Мы все умрём ))
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12.11.2020 19:53 Ответить
Димексид
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12.11.2020 20:10 Ответить
Еще в раствор добавить один термометр ртути забыли
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12.11.2020 21:21 Ответить
ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении

Не думаю что он настолько дибил что мог ввести несовместимые препараты..похоже на преднамеренное убийство..
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12.11.2020 19:26 Ответить
там ноль процентов шоб доказать Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7244
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12.11.2020 19:29 Ответить
ой, поциень погиб, давайте лучше салфеток закажем?
что за бред то?
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12.11.2020 19:27 Ответить
Швидше всього миттєвва анафілаксія
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12.11.2020 19:28 Ответить
Тупа мусорська заказуха.
Цю ситуацію як і кожен факт смерті детально перевіряли. Все правильно робив анестезіолог
Примітивні мсра вирішили собі зробити показники.
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12.11.2020 19:34 Ответить
Брешеш! Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2749
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12.11.2020 19:38 Ответить
Да таких случаев полно. Профессиональная солидарность (круговая порука) среди врачей покруче будет, чем у "судей" и мусоров.

Когда-то еще при Совке выпивал в одной киевской компании и вышел на балкон покурить, а там сидит-отдыхает молодой парень, бо крепко наглюгался. Оказалось врач-паталогоанатом в стадии "а поговорить". Так вот он выдал, что у них, паталогоанатомов, все остальные врачи "вот где" ы показал сжатый кулак. Рассказывал, сколько он и другие его коллеги обнаруживают врачебного "брака" ... Но это было давно и я многое из его рассказа забыл. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось.
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12.11.2020 19:37 Ответить
Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2109
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12.11.2020 20:55 Ответить
Що за дурниця) професійна солідарність у суддів і поліцейський існує лише в головах журналістів, скоріше навпаки
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12.11.2020 21:53 Ответить
Дивні закони. Пацієнтка померла через халатність анестезіолога, але йому "грозит лишение свободы на срок до 2 лет", а ось "лечащему врачу и патологоанатому - лишение свободы на срок до 5 лет".
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12.11.2020 19:37 Ответить
У дураков мысли ОДНОВРЕМЕННО сходятся?))))
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12.11.2020 19:40 Ответить
В 80-х терапевт, якого я знав в лице, зробив якійсь дівасі на дому, був засуджений на 4 роки, тому що дівка померла від сепсису. Десь через два роки я бачив його на волі.
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12.11.2020 19:41 Ответить
2 года за халатность, а 5 лет- за умысел..
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13.11.2020 06:36 Ответить
Все логично. Он совершил врачебную ошибку по своей тупости, а они служебный подлог по злому умыслу.
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13.11.2020 18:12 Ответить
"Анестезиологу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лечащему врачу и патологоанатому - лишение свободы на срок до 5 лет." Тем кто прикрыл подозреваемого грозит больше, чем тому кого они прикрыли)))Источник: https://censor.net/ru/n3230781
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12.11.2020 19:37 Ответить
Потому что анестезиолог совершил ошибку не умышленно, т.е имела место преступная халатность. А вот лечащеий врач и патологоанатом сознательно пошли на преступление.
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12.11.2020 20:30 Ответить
Да знаю я это все) Просто обратил внимание других, чем заканчивается помощь преступнику...
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12.11.2020 21:22 Ответить
как говорил один мой знакомы врач, академик НАУ, професор, и вообще прикольный мужик, большинство врачей-анестезиологов это профессиональные наркоманы..
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12.11.2020 19:40 Ответить
А у вашого "прікольного" професора часом прізвише не Слюсарчук ?
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12.11.2020 21:58 Ответить
нет.. это один из ведущих хирургов, стоматологов, имплантологов в Украине и по СНГ..
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12.11.2020 22:02 Ответить
Хірург, стоматолог, імплантолог... Точно Слюсарчук.
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12.11.2020 22:04 Ответить
удачи тебе.. проходи мимо!
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12.11.2020 22:06 Ответить
Гірше буде, коли "мімо" тебе будуть проходити "прафєсіанальниє наркамани".
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12.11.2020 22:13 Ответить
Пациентка умерла от халатности анестезиолога

Так это убийство , только на операционном столе .
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12.11.2020 19:56 Ответить
У экс министра здравоохранения смерть жены похожа на убийство по договору....
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12.11.2020 20:12 Ответить
У врачей обычно всё шито-крыто, хрен дознаешься, что они там делали во время операции; а здесь каким-то образом информация вышла наружу, загадка однако...
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12.11.2020 20:09 Ответить
В Нац Інституті Раку та Київському ОНкоцентрі - зібралась одна наволоч . Не має на них Савченко щоб усіх разом з парламентом ....
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12.11.2020 20:09 Ответить
Анестезиолог не студент же...Не первый раз...Но там онкология! Единственный вариант --это договор с пациентов об эвтаназии у нас запрещенной.
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12.11.2020 20:10 Ответить
Працюю Анестезіологом 30 років, 13 в Україні 17 за кордоном.Описана ситуація апріорі не можлива. Медикаменти це не бінарно зброя і в крайньому випадку вони при змішуванні утворюють в шприці білий осад. А от що українські фармакомпанії поставляють під виглядом медикаментів це великий секрет, голову відкрутять відразу тому хто почне цікавитися. Це депутатський бізнес. Працюючи в різних країнах я маю можливість порівнювати якість медикаментів, і це не накористь українських фармкомпаній. Причину смерті приховують.
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12.11.2020 20:49 Ответить
Певну к-ть років була стаття на УП. Забула ім*я чинуші (чи то міністр, чи то депутат ...)
Його госпіталізували в Україні, почали лікувати, ефекту нема.
Враховуючи наявні можливості, родичі перевезли, здається, в Угорщину (можу помилитися, але точно не Німеччина чи Британія).
Там виписали такий же преперат, який йому давали в Україні. О ! Подіяв.
Коли вони повернулися, звернулися в якусь лабораторію і замовили аналіз обох медикаментів.
І от наш містив далеко не все те, що мав би і як написано на листочку-вкладиші.
Чим скінчилося - чи був хтось засуджений і т.д. - ніколи не бачила.
З іншого боку, вдома теж це чую. Тому іноді просять якісь речі привезти звідси. Але тут строго - основна маса ліків за рецептом. Лікарів перевіряють.

Щодо анестезії, платиш - поставлять хорошу. Вони так і питають: хочете нормально вийти, без головного болю, блювання ...
Але ж так не можна, правда ?
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12.11.2020 21:02 Ответить
А можлива така ситуація,що лікар забув зробити премедикацію?
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12.11.2020 21:27 Ответить
Навіть якщо ви лікар, ви цього не зрозумієте. Тут взагалі не роблять премедикації, звичайно з нею краще. Колись на першому році роботи бачив таку миттєву смерть, але тут питання тоді і тепер не до комбінації ліків ,а до їх якості.
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12.11.2020 23:54 Ответить
Совершенно с Вами согласен. Лет несколько назад в практике был удивидельной ядовитости лидокаин производства наших депутатов. Имело место несколько смертей после его эпидурального введения. Наши анестезиологи за свои деньги покупали рихтеровский. Но, понятно, хотели за него возврата денег (от пациента). Кто косил непонимание, тот получал отечественное. Такие вот дела...
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13.11.2020 07:30 Ответить
Коли йдеться про "лікарську помилку",чомусь думається про "навчання" за гроші і куплений диплом.Лікуватись в Україні-мало того що дорого,але й небезпечно для здоров'я та життя!Дай Боже нам всім не хворіти!
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12.11.2020 21:12 Ответить
Коли людей влаштовує президент не професіонал, то чому людям потрібен лікар щоб мав справжній диплом. Будьте вже нарешті хоть десь послідовними.
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12.11.2020 23:59 Ответить
Я послідовний.Мене не влаштовує ні президент,ні лікарі,і багато чого іншого...
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14.11.2020 05:42 Ответить
Що за препарати, котрі використовуються для анестезії і не сумісні при одночасному введенні? Просто я анестезіолог і ні сном, ні духом.
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12.11.2020 21:34 Ответить
Це кетамін і сібазон не змішувати в одному шприці. Але тут швидше питання до якості ліків ніж до їх комбінації.
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13.11.2020 00:01 Ответить
Наверное отблагодарить забыла...
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12.11.2020 22:13 Ответить
 
 