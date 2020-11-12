Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Анестезиолога Национального института рака подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, а лечащего врача женщины и патологоанатома - в подделке медицинской документации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - говорится в сообщении.
Анестезиологу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лечащему врачу и патологоанатому - лишение свободы на срок до 5 лет.
Читайте на Цензор.НЕТ: Врача, которая не заметила рак груди у пациентки, отправили под суд на Днепропетровщине
Пожалуйста, подождите...
ПОСОРОМИЛИСЬ би.
Не думаю что он настолько дибил что мог ввести несовместимые препараты..похоже на преднамеренное убийство..
что за бред то?
Цю ситуацію як і кожен факт смерті детально перевіряли. Все правильно робив анестезіолог
Примітивні мсра вирішили собі зробити показники.
Когда-то еще при Совке выпивал в одной киевской компании и вышел на балкон покурить, а там сидит-отдыхает молодой парень, бо крепко наглюгался. Оказалось врач-паталогоанатом в стадии "а поговорить". Так вот он выдал, что у них, паталогоанатомов, все остальные врачи "вот где" ы показал сжатый кулак. Рассказывал, сколько он и другие его коллеги обнаруживают врачебного "брака" ... Но это было давно и я многое из его рассказа забыл. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось.
Так это убийство , только на операционном столе .
Його госпіталізували в Україні, почали лікувати, ефекту нема.
Враховуючи наявні можливості, родичі перевезли, здається, в Угорщину (можу помилитися, але точно не Німеччина чи Британія).
Там виписали такий же преперат, який йому давали в Україні. О ! Подіяв.
Коли вони повернулися, звернулися в якусь лабораторію і замовили аналіз обох медикаментів.
І от наш містив далеко не все те, що мав би і як написано на листочку-вкладиші.
Чим скінчилося - чи був хтось засуджений і т.д. - ніколи не бачила.
З іншого боку, вдома теж це чую. Тому іноді просять якісь речі привезти звідси. Але тут строго - основна маса ліків за рецептом. Лікарів перевіряють.
Щодо анестезії, платиш - поставлять хорошу. Вони так і питають: хочете нормально вийти, без головного болю, блювання ...
Але ж так не можна, правда ?