Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура
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Анестезіолога Національного інституту раку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, а лікуючого лікаря жінки і патологоанатома - в підробленні медичної документації.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Ці дії призвели до різкого погіршення стану здоров'я і смерті жінки. Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов'язків, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар пацієнтки і лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті жінки", - сказано в повідомленні.
Анестезіологу загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, лікарю і патологоанатому - позбавлення волі на термін до 5 років.
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ПОСОРОМИЛИСЬ би.
Не думаю что он настолько дибил что мог ввести несовместимые препараты..похоже на преднамеренное убийство..
что за бред то?
Цю ситуацію як і кожен факт смерті детально перевіряли. Все правильно робив анестезіолог
Примітивні мсра вирішили собі зробити показники.
Когда-то еще при Совке выпивал в одной киевской компании и вышел на балкон покурить, а там сидит-отдыхает молодой парень, бо крепко наглюгался. Оказалось врач-паталогоанатом в стадии "а поговорить". Так вот он выдал, что у них, паталогоанатомов, все остальные врачи "вот где" ы показал сжатый кулак. Рассказывал, сколько он и другие его коллеги обнаруживают врачебного "брака" ... Но это было давно и я многое из его рассказа забыл. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось.
Так это убийство , только на операционном столе .
Його госпіталізували в Україні, почали лікувати, ефекту нема.
Враховуючи наявні можливості, родичі перевезли, здається, в Угорщину (можу помилитися, але точно не Німеччина чи Британія).
Там виписали такий же преперат, який йому давали в Україні. О ! Подіяв.
Коли вони повернулися, звернулися в якусь лабораторію і замовили аналіз обох медикаментів.
І от наш містив далеко не все те, що мав би і як написано на листочку-вкладиші.
Чим скінчилося - чи був хтось засуджений і т.д. - ніколи не бачила.
З іншого боку, вдома теж це чую. Тому іноді просять якісь речі привезти звідси. Але тут строго - основна маса ліків за рецептом. Лікарів перевіряють.
Щодо анестезії, платиш - поставлять хорошу. Вони так і питають: хочете нормально вийти, без головного болю, блювання ...
Але ж так не можна, правда ?