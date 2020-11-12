Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура

Анестезіолога Національного інституту раку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, а лікуючого лікаря жінки і патологоанатома - в підробленні медичної документації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Ці дії призвели до різкого погіршення стану здоров'я і смерті жінки. Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов'язків, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар пацієнтки і лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті жінки", - сказано в повідомленні.

Анестезіологу загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, лікарю і патологоанатому - позбавлення волі на термін до 5 років.

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