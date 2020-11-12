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смерть (6551) недбалість (48) лікарі (1097) Національний інститут раку (16) Офіс Генпрокурора (2351)

Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура

Анестезіолога Національного інституту раку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, а лікуючого лікаря жінки і патологоанатома - в підробленні медичної документації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Ці дії призвели до різкого погіршення стану здоров'я і смерті жінки. Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов'язків, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар пацієнтки і лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті жінки", - сказано в повідомленні.

Анестезіологу загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, лікарю і патологоанатому - позбавлення волі на термін до 5 років.

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Топ коментарі
+15
О ещё один..срочна правительства скрывает от нас правду рак лечица содой!!! Ревалюция в медицине....падарожник вылечил раковую опухоль
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12.11.2020 19:28
+11
Та да, ты один умный, а весь мир тупой дохнет от рака миллионами...
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12.11.2020 19:35
+9
Та ви намагаєтесь втюхати хворим людям водичку за 650 грн.
ПОСОРОМИЛИСЬ би.
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12.11.2020 19:44
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Диоксид хлора, Хлорид цезия или Дихлорацетат натрия + Сера органическая + Нуклеиновые кислоты + Демиксид + Живая вода WIADAP , лечит почти любую онкологию, на...рена вам эти врачи?
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12.11.2020 19:26 Відповісти
О ещё один..срочна правительства скрывает от нас правду рак лечица содой!!! Ревалюция в медицине....падарожник вылечил раковую опухоль
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12.11.2020 19:28 Відповісти
У меня есть куча подтвержденных фактов. Кому надо тот вылечиться. Таже химиотерапия только дома
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12.11.2020 19:32 Відповісти
Та да, ты один умный, а весь мир тупой дохнет от рака миллионами...
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12.11.2020 19:35 Відповісти
Я лишь предлагаю вариант который реально работает, а вы сами думайте анализируйте и пробуйте.
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12.11.2020 19:39 Відповісти
Та ви намагаєтесь втюхати хворим людям водичку за 650 грн.
ПОСОРОМИЛИСЬ би.
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12.11.2020 19:44 Відповісти
Нет!. лучше тратить по 5000 баксов чтобы выжить и без толку!
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12.11.2020 20:03 Відповісти
А на сколько тысяч баксов нужно купить твоей водички что бы полегчало??
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12.11.2020 20:10 Відповісти
Так ты нароТный целитель -Ванька ********** , я тебя узнала
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13.11.2020 18:21 Відповісти
Прекращайте дурить народ.Умирают люди у которых денег не меряно,а вы со своей травкой.
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12.11.2020 20:31 Відповісти
Правда в том, что мировая элита не умирает от рака и доживает до 100 и более лет. Из этого вытекает, что лечение рака и его причина давно известны, но находятся в тайне, так как существующее лечение выкачивает огромные деньги из карманов простых людей, обеспечивает прекрасную жизнь олигархам, врачам и фармацевтам и обеспечивает цель мирового порядка - сокращение численности населения Земли. И второе, стоит задуматься о том, что совершили врачи с такой высокопоставленной пациенткой - женой бывшего Министра Здравоохранения. И понять, что ежедневно совершается с обычными простыми людьми в больницах и поликлиниках.
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13.11.2020 13:38 Відповісти
Реклама водички WIADAP...600 грн за пол литрика..
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12.11.2020 19:32 Відповісти
Ви вже мільйонер?
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12.11.2020 19:29 Відповісти
Я простой смертный
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12.11.2020 19:33 Відповісти
простой смертный миллионер ))) Мы все умрём ))
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12.11.2020 19:53 Відповісти
Димексид
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12.11.2020 20:10 Відповісти
Еще в раствор добавить один термометр ртути забыли
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12.11.2020 21:21 Відповісти
ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении

Не думаю что он настолько дибил что мог ввести несовместимые препараты..похоже на преднамеренное убийство..
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12.11.2020 19:26 Відповісти
там ноль процентов шоб доказать Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7244
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12.11.2020 19:29 Відповісти
ой, поциень погиб, давайте лучше салфеток закажем?
что за бред то?
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12.11.2020 19:27 Відповісти
Швидше всього миттєвва анафілаксія
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12.11.2020 19:28 Відповісти
Тупа мусорська заказуха.
Цю ситуацію як і кожен факт смерті детально перевіряли. Все правильно робив анестезіолог
Примітивні мсра вирішили собі зробити показники.
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12.11.2020 19:34 Відповісти
Брешеш! Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2749
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12.11.2020 19:38 Відповісти
Да таких случаев полно. Профессиональная солидарность (круговая порука) среди врачей покруче будет, чем у "судей" и мусоров.

Когда-то еще при Совке выпивал в одной киевской компании и вышел на балкон покурить, а там сидит-отдыхает молодой парень, бо крепко наглюгался. Оказалось врач-паталогоанатом в стадии "а поговорить". Так вот он выдал, что у них, паталогоанатомов, все остальные врачи "вот где" ы показал сжатый кулак. Рассказывал, сколько он и другие его коллеги обнаруживают врачебного "брака" ... Но это было давно и я многое из его рассказа забыл. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось.
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12.11.2020 19:37 Відповісти
Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2109
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12.11.2020 20:55 Відповісти
Що за дурниця) професійна солідарність у суддів і поліцейський існує лише в головах журналістів, скоріше навпаки
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12.11.2020 21:53 Відповісти
Дивні закони. Пацієнтка померла через халатність анестезіолога, але йому "грозит лишение свободы на срок до 2 лет", а ось "лечащему врачу и патологоанатому - лишение свободы на срок до 5 лет".
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12.11.2020 19:37 Відповісти
У дураков мысли ОДНОВРЕМЕННО сходятся?))))
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12.11.2020 19:40 Відповісти
В 80-х терапевт, якого я знав в лице, зробив якійсь дівасі на дому, був засуджений на 4 роки, тому що дівка померла від сепсису. Десь через два роки я бачив його на волі.
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12.11.2020 19:41 Відповісти
2 года за халатность, а 5 лет- за умысел..
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13.11.2020 06:36 Відповісти
Все логично. Он совершил врачебную ошибку по своей тупости, а они служебный подлог по злому умыслу.
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13.11.2020 18:12 Відповісти
"Анестезиологу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лечащему врачу и патологоанатому - лишение свободы на срок до 5 лет." Тем кто прикрыл подозреваемого грозит больше, чем тому кого они прикрыли)))Источник: https://censor.net/ru/n3230781
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12.11.2020 19:37 Відповісти
Потому что анестезиолог совершил ошибку не умышленно, т.е имела место преступная халатность. А вот лечащеий врач и патологоанатом сознательно пошли на преступление.
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12.11.2020 20:30 Відповісти
Да знаю я это все) Просто обратил внимание других, чем заканчивается помощь преступнику...
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12.11.2020 21:22 Відповісти
как говорил один мой знакомы врач, академик НАУ, професор, и вообще прикольный мужик, большинство врачей-анестезиологов это профессиональные наркоманы..
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12.11.2020 19:40 Відповісти
А у вашого "прікольного" професора часом прізвише не Слюсарчук ?
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12.11.2020 21:58 Відповісти
нет.. это один из ведущих хирургов, стоматологов, имплантологов в Украине и по СНГ..
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12.11.2020 22:02 Відповісти
Хірург, стоматолог, імплантолог... Точно Слюсарчук.
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12.11.2020 22:04 Відповісти
удачи тебе.. проходи мимо!
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12.11.2020 22:06 Відповісти
Гірше буде, коли "мімо" тебе будуть проходити "прафєсіанальниє наркамани".
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12.11.2020 22:13 Відповісти
Пациентка умерла от халатности анестезиолога

Так это убийство , только на операционном столе .
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12.11.2020 19:56 Відповісти
У экс министра здравоохранения смерть жены похожа на убийство по договору....
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12.11.2020 20:12 Відповісти
У врачей обычно всё шито-крыто, хрен дознаешься, что они там делали во время операции; а здесь каким-то образом информация вышла наружу, загадка однако...
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12.11.2020 20:09 Відповісти
В Нац Інституті Раку та Київському ОНкоцентрі - зібралась одна наволоч . Не має на них Савченко щоб усіх разом з парламентом ....
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12.11.2020 20:09 Відповісти
Анестезиолог не студент же...Не первый раз...Но там онкология! Единственный вариант --это договор с пациентов об эвтаназии у нас запрещенной.
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12.11.2020 20:10 Відповісти
Працюю Анестезіологом 30 років, 13 в Україні 17 за кордоном.Описана ситуація апріорі не можлива. Медикаменти це не бінарно зброя і в крайньому випадку вони при змішуванні утворюють в шприці білий осад. А от що українські фармакомпанії поставляють під виглядом медикаментів це великий секрет, голову відкрутять відразу тому хто почне цікавитися. Це депутатський бізнес. Працюючи в різних країнах я маю можливість порівнювати якість медикаментів, і це не накористь українських фармкомпаній. Причину смерті приховують.
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12.11.2020 20:49 Відповісти
Певну к-ть років була стаття на УП. Забула ім*я чинуші (чи то міністр, чи то депутат ...)
Його госпіталізували в Україні, почали лікувати, ефекту нема.
Враховуючи наявні можливості, родичі перевезли, здається, в Угорщину (можу помилитися, але точно не Німеччина чи Британія).
Там виписали такий же преперат, який йому давали в Україні. О ! Подіяв.
Коли вони повернулися, звернулися в якусь лабораторію і замовили аналіз обох медикаментів.
І от наш містив далеко не все те, що мав би і як написано на листочку-вкладиші.
Чим скінчилося - чи був хтось засуджений і т.д. - ніколи не бачила.
З іншого боку, вдома теж це чую. Тому іноді просять якісь речі привезти звідси. Але тут строго - основна маса ліків за рецептом. Лікарів перевіряють.

Щодо анестезії, платиш - поставлять хорошу. Вони так і питають: хочете нормально вийти, без головного болю, блювання ...
Але ж так не можна, правда ?
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12.11.2020 21:02 Відповісти
А можлива така ситуація,що лікар забув зробити премедикацію?
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12.11.2020 21:27 Відповісти
Навіть якщо ви лікар, ви цього не зрозумієте. Тут взагалі не роблять премедикації, звичайно з нею краще. Колись на першому році роботи бачив таку миттєву смерть, але тут питання тоді і тепер не до комбінації ліків ,а до їх якості.
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12.11.2020 23:54 Відповісти
Совершенно с Вами согласен. Лет несколько назад в практике был удивидельной ядовитости лидокаин производства наших депутатов. Имело место несколько смертей после его эпидурального введения. Наши анестезиологи за свои деньги покупали рихтеровский. Но, понятно, хотели за него возврата денег (от пациента). Кто косил непонимание, тот получал отечественное. Такие вот дела...
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13.11.2020 07:30 Відповісти
Коли йдеться про "лікарську помилку",чомусь думається про "навчання" за гроші і куплений диплом.Лікуватись в Україні-мало того що дорого,але й небезпечно для здоров'я та життя!Дай Боже нам всім не хворіти!
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12.11.2020 21:12 Відповісти
Коли людей влаштовує президент не професіонал, то чому людям потрібен лікар щоб мав справжній диплом. Будьте вже нарешті хоть десь послідовними.
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12.11.2020 23:59 Відповісти
Я послідовний.Мене не влаштовує ні президент,ні лікарі,і багато чого іншого...
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14.11.2020 05:42 Відповісти
Що за препарати, котрі використовуються для анестезії і не сумісні при одночасному введенні? Просто я анестезіолог і ні сном, ні духом.
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12.11.2020 21:34 Відповісти
Це кетамін і сібазон не змішувати в одному шприці. Але тут швидше питання до якості ліків ніж до їх комбінації.
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13.11.2020 00:01 Відповісти
Наверное отблагодарить забыла...
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12.11.2020 22:13 Відповісти
 
 