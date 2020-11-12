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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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избирком (198) ТИК (88) Херсонщина (3505) ЦИК (3635)

Досрочно прекращены полномочия всего состава Херсонской областной ТИК, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Досрочно прекращены полномочия всего состава Херсонской областной ТИК, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий Херсонской областной территориальной избирательной комиссии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК

"В Комиссию поступили жалобы Херсонской областных организаций политических партий "Наш край", "Слуга народа" и Херсонской региональной организации Политической партии "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!". В жалобах субъекты обращения просили досрочно прекратить полномочия указанной комиссии в связи с совершением ею однократного грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Речь идет о решении суда, которым признано противоправным бездействие областной ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТИК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов №3 и №5.

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ЦИК установила, что на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

Кроме того, в ЦИК поступило обращение, согласно с которым Херсонская областная ТИК не выполняет свои полномочия из-за невозможности обеспечить кворум, необходимый для принятия решений. При этом никаких документов, подтверждающих уважительные причины отсутствия членов ТИК на заседании предоставлено не было.

"В связи с этим Комиссия удовлетворила указанные жалобы, признав противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК по невыполнению решения суда. Вместе с тем ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - указывается в сообщении.

Согласно решению ЦИК местные организации политических партий, по представлениям которых в состав этой комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 15:00 13 ноября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в новый состав ТИК.

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Также ЦИК обязала Херсонскую областную ТИК после формирования нового состава безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда, и обратила внимание указанной комиссии на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе работы.

Автор: Володимир Янченко
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Вот поэтому считают голоса уже третью неделю.

Так потихоньку СН себе намухлюет голосов там, где изначально все мутно было.
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12.11.2020 19:57 Ответить
тик не угодила слуге народа...разогнать...а у новой вагон времени для угодных результатов
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12.11.2020 20:00 Ответить
Мало слугам насчитали. Будут как трамп вонять и бегать с жалобами и пересчетами, пока не наскребут хоть немного.
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12.11.2020 20:26 Ответить
 
 