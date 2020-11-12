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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) новости (290)

Хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на украинских телеканалах, которые принадлежат бизнесменам и политикам, нет хороших новостей, а позитив превращается в негатив, поэтому он будет рассказывать украинцам о происходящем в стране посредством видеообращений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении, опубликованном в его Фейсбуке. 

Зеленский отметил: ""2020-й год действительно перевернул с ног на голову наши традиционные понятия: слово "негативный" приносит людям радость, счастье, потому что негативный тест означает выздоровление, а слово "позитивный" наоборот стало негативным.

И вчера поздно вечером, пытаясь заснуть, я смотрел телевизор и понял, что такой же принцип исповедуют наши телеканалы. Хотя местные выборы, кажется, завершились. Так вот хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На "белое" очень часто говорят "черное", - сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг на официальной странице главы государства в Фейсбук.

Зеленский указал, что вопреки традициям у него, как у президента Украины, своих телеканалов и СМИ нет. "Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное – без лжи", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не изолировался от работы и продолжаю выполнять свои обязанности, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
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Хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6879
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12.11.2020 21:59
+44
Хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7799
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12.11.2020 21:52
+35
Опять видосики от зеленой макаки. Как интересно... Что на этот раз? Жонглирование бананами? Игра в наперстки? Просто п...здеж?
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12.11.2020 21:54
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То есть,чем он занимался до этого-это ещё не "пилить видосики"? Вот сейчас начнётся реальный трэш.
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13.11.2020 00:01 Ответить
вова, а їх (гарних новин) і раніше не було, чи тільки зараз немає? Тобто, коли каломойша наче бульдозером тебе пхав у президенти, "хороші новини" були, а тепер всі канали подають лише погані новини?? Вова, я хочу тебе розчарувати, коли тебе пхали у президенти, то на ваших каналах гарних новин не було взагалі, замовчувались навіть ті речі, за які нас хвалили європейські партнери, і якими пишались українці. І відбувалось це тому, що твоєму хазяїну, рейдеру каломойші, дуже вже кортіло помститися Пороху і отримати свого кишенькового президента. От так вова, тож, твої побрехенькі з екранів нам вже точно не цікаві. Про тебе все давно зрозуміло, навіть тим, хто глотку за тебе драв у 2019-му.
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13.11.2020 00:09 Ответить
Все наскільки добре, що Вазелін вирішив безпосередньо зайнятись тим , що вміє - валяти дурня.
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13.11.2020 00:10 Ответить
В Феофании зеля вместе с Ермаком валяют интим не боясь быть застуканными мендельвошкой .
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13.11.2020 00:21 Ответить
вову будуть дивитись напевно оті 16 відсотків, які щось накалякати у папірці "вопросы от президента" (чи яку там та ганчірка мала назву?)
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13.11.2020 00:12 Ответить
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 291
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13.11.2020 00:29 Ответить
Зеленский решил сам розповідати вам про події робочого дня.

В непонятно каком состоянии Владимир Зеленский решил «сам розповідати вам про події робочого дня, без посередників, без маніпуляцій, а головне - без брехні».
Я не понимаю, почему кто-то должен верить хотя бы этим словам. Только очень наивный человек может принять это за чистую монету. И, признаюсь, меня не очень интересует его рабочий день. Кстати, раз рабочий, то можно из Феофании съехать. Думаю, будет кому занять место.
Что интересно, в самом этом ролике и заложена манипуляция. Это игра в одни ворота. Зрителям предлагается «разговаривать с телевизором».
А вещающий оттуда будет говорить о том, что важно для него; расставлять точки над і такие, какие удобно ему; не слышать критики; формировать выгодную повестку дня; оставлять последнее слово за собой; превращать свои мысли в истину в последней инстанции.
Я даже подозреваю где это было подсмотрено. «Беседы у камина» Рузвельта. Вот только в нашем исполнении это ужасно и местечково. И эта фирменная хрипотца…
Все эти благоглупости: «Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей, багатоходівках, аферах, авантюрах.
Ні, це не «11 друзів Оушена», це рімейк, створений за підтримки Конституційного суду України, - «11 друзів Тупицького». Актори не гірше голлівудських зірок. Принаймні, судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається таланту Джорджа Клуні або Бреда Пітта». Подобные аналогии - отборная пошлятина.
Текст писанный кем-то по очень плохим лекалам. А если это и не текст вовсе, а экспромт, то это ужасно вдвойне.
Серьезно, Владимир Александрович, берегите себя. Прекратите работать, так всем будет лучше. Кто его знает, что вы там при температуре придумаете. И еще раз, теперь совсем серьезно. Как наверное можно было догадаться, я достаточно скептичен к деятельности господина Зеленского.
Но я искренне желаю ему здоровья. Болезнь, она сродни водопою в засушливых районах - звери сходятся в одном месте объединенные общей бедой.
Там царит пусть временное, но уважение к другим, совсем на тебя не похожим. Сейчас власть парализована ковидом: президент, спикер, первый вице-спикер, вице-премьер…Выздоравливайте.
И не надо строить из себя суперменов. Помимо того что «все президенты», все еще и просто люди.
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13.11.2020 00:31 Ответить
"После того как Зеленский объявил себя заболевшим, в его жизни ничего не изменилось. Его все так же нет на рабочем месте и он все так же ничего не делает...".

*
"Лежить Зеленський під яблунею й каже. Оце дивіться як я стараюсь - вже другий рік лежу. Лишилося лише трохи - яблуко поцілить мені в лоба, і я, по закону Ньютона, всіх ощасливлю...".
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13.11.2020 02:07 Ответить
я из лесу вышел, и снова зашел
эфир 95-го продолжается, пока народ смотрит
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13.11.2020 00:49 Ответить
найкращі відосики преЗЕдента - тут: «"Вечірній преЗЕдент" порвав соцмережі - новий проєкт на "5 каналі"»

Або тут: Дивіться також інші випуски шоу.
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13.11.2020 00:51 Ответить
Хорошо выступил Зеленский. Зменшення втрат на фронті-його безумовне досягнення.
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13.11.2020 00:51 Ответить
ЗЕ-ХАРОШИЕ-НОВАСТИ:
8:00 - проснулся и встал.
8:15 - покакал
8:30 - почистил зубы
9:00 - пакушал
10:00 - паехал на работу
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13.11.2020 01:10 Ответить
Приїхав у 10.00 на роботу, заходить у кабінет, а на столі і на сидінні крісла - насрано... "Проклятий Порошенко" прийшов ще вдосвіта, заліз у кабінет і напаскудив...
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13.11.2020 03:07 Ответить
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8505 Поганому танцюристу........ і т. д. Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2310
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13.11.2020 07:17 Ответить
И это правильно, а так же украинцам не хватает информации по вашему отношению жизненно важным вопросам. Поняли цены на энергоносители - причина и личное мнение, как это повлияет на отток рабочей силы, снижение покупательской способности, конкурентноспособность украинских производителей и т.д.. По одному кричащему вопросу в день - 7 в неделю, и будет какая то связь президента с гражданами. Только такие вопросы, как были на выборах, поднимать не стоит, т.к. они провокативно-риторические, и не являются
жизненно важными для подавляющего большинства граждан Украины.
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13.11.2020 01:55 Ответить
Інформація, ставлення, особиста думка... Ви це зараз серйозно?
...
Перефразую Леся Подерв'янського: "Під час вашої промови Зеленський сидить мовчки, дегенеративно відкривши рота, як то роблять хворі на аденоїди, харчить і пускає слину".
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13.11.2020 03:11 Ответить
Це ж які тепер у нього теми для написання нових творів. Скільки готових "алмазів", роби тільки огранку.
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13.11.2020 06:46 Ответить
Ясный пень, что прикалывается.
Ну не выходит у того, кто кривлялся на сцене, руководить большой страной. В его мимику настолько въелось кривляние, что избавиться от него он уже не в состоянии.

Выступайте, Владимир. Выступайте. Был до вас один кадр - Сеня Яценюк, так он так своими видосиками набрыд избирателю, что Сеня ТРИ раза подряд даже не решил в выборах участвовать.
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13.11.2020 10:04 Ответить
Зверніть увагу, як Янелох називає олігархів - бізнесмени. Олігархів він вже всіх поборов, тому тільки бізнесмени залишились. Доречі, перший олігарх, якого Янелох поборов, був Пінчук. Він першим приїхав на перемовини до нового преЗЕдента, а наступного дня Янелох вже назвав Пінчука бізнеменом. Вони таки боролись і Валотька таки переміг. Якщо олігархів вже немає в Україні, а є лише бізнесмени, то політиків у нас дофіга, але всі каналами чомусь належать одному не політику, а куму ху#ла.
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13.11.2020 02:13 Ответить
Та і агресора називає "тією стороною" щоб лишній раз не вибачатися. А бізнесмени - це ж майбутній хліб на корпоративах, хіба ж можна рубати сук, на якому сидиш.
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13.11.2020 06:50 Ответить
Кто там Пинчука перемог - это вопрос. Но то, что он распродает, под ноль, все свои активы в Украине, это реальность.
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13.11.2020 10:06 Ответить
Зеленский указал, что вопреки традициям у него, как у президента Украины, своих телеканалов и СМИ нет. "Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное - без лжи", - подчеркнул он.

Бугага. Бубочка зпетросянив Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1281

Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3231
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13.11.2020 02:56 Ответить
катимся в зеленую пропасть - нужен пастор снова.
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13.11.2020 04:34 Ответить
да понятно всё с тобой - опять комментарии отключишь.
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13.11.2020 06:32 Ответить
А може не треба? Краще нехай Мендель, бо 95-й квартал вже в печінках сидить.
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13.11.2020 06:34 Ответить
Она скоро в декрет уйдет.
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13.11.2020 09:18 Ответить
М-да. Таки точно лікуватися потрібно.
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13.11.2020 06:40 Ответить
Лікування не допоможе. Результат може дати тільки зашморг.
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13.11.2020 07:49 Ответить
Ну що ви, це ж середньовіччя! В наш час існують більш гуманні засоби.
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13.11.2020 08:52 Ответить
мамкін президент.
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13.11.2020 06:41 Ответить
КАК ЭТО НЕТУ СВОЕГО кАнала??? А что ж тогда кабельное у меня вещает канал "Квартал 95"???
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13.11.2020 06:50 Ответить
Там таких повно, починаючи з Г+Г.
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13.11.2020 07:22 Ответить
Теперь я буду вам рассказывать ПРАВДУ, свою, но правду! Так вот: живём мы с вами в самой успешной стране в мире, с огромнейшим ресурсным потенциалом! Нашим недругам и старым политикам (папередники - не употребляю, потому что скажут - плагиат) страшно становится от одной мысли, что мы начнём.....

... Блин, дальше этот бред нести не могу, а ОНО ещё не такое говорит - всё таки молодец!
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13.11.2020 06:55 Ответить
Его так прёт от "открытий чудных" в его голове, что он не может ими не делится. Иначе просто лопнет.
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13.11.2020 07:14 Ответить
"...Иначе просто лопнет." - Лопни "оно" - и не заметим. Что есть, что нет.
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13.11.2020 07:24 Ответить
вот, что кокс животворящий делает Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8199 Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8199 Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8199
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13.11.2020 09:50 Ответить
Сейчас Зеленский нам расскажет, как космические корабли бороздят Большой театр.
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13.11.2020 07:30 Ответить
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1149
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13.11.2020 07:58 Ответить
Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."https://timeze2019.blogspot.com
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13.11.2020 07:59 Ответить
Зэлэнскій: Вы все врете...у вас панижена самааценка...нужна ее павышать...как я Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2881
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13.11.2020 09:48 Ответить
Шановний наш сьогоднішній президенте, (звертаюсь так, бо ви зараз на цій посаді), але наспрвді я вас не шаную, а чому? Тому, що ви на цій посаді ось уже півторароку, а бардак в країні все БІЛЬШЕ усугубляється, а це говорить про те, що ви нікудишній президент, і нічого ви не вмієте робити на цій посаді, а взялися за таку нелегку працю. Якби не проклята корона, то ви і не взнали б, що у нас немає жодного цікавого каналу телебачення. Ну і що? Ви бігом дали вказівку, щоб такий канал наш український, рідний , цікавий з'явився на нашому телебаченні? Та ні, ви вирішили самі базікати про що завгодно, а не вирішувати глобально, грамотно різні насущні питання нашої держави - просто ви не вмієте, а головне не хочете цього робити. А нам, українцям, тільки одні біди від таких правителів і звідки ви такі вилазите на цю посаду? С Р А М О Т А!!!
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13.11.2020 09:48 Ответить
Хороші кричущі слова! Слова відчаю і зневаги!!!
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13.11.2020 09:55 Ответить
А я, посмотрев на его ночное продавливание рынка земли, а теперь тупые нападки на Конституционный Суд, имею своё, субъективное мнение.
Зеленский летал в Оман для открытия офшорных счетов, на которые будут лететь откаты за распродажу с/х земли и стратегических предприятий и для встречи в Омане с Патрушевым. Такой же предатель, как и Порошенко.
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13.11.2020 10:11 Ответить
Ну моніка мендезь - запрягайся і вилікуй вже свій карієс
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13.11.2020 10:08 Ответить
та хто ж тебе буде слухати
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13.11.2020 10:11 Ответить
то так, а дивитися?)
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13.11.2020 12:35 Ответить
обрізані несамовито біснуються
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13.11.2020 13:20 Ответить
як на мене, набагато цікавіше виключити звук і дивится.... спробуйте!
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13.11.2020 14:20 Ответить
Интересно, как спится убийце Ярослава Журавля? Кошмары не мучают? Нет предчувствия, что последние деньки на этом свете пройдут с выпученными глазёнками крысиными от удушья? И не помогут светила медицины.... И не помогут элитные условия..... Господь воздаст сполна....
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13.11.2020 10:24 Ответить
репортаж с 6 палаты, иначе не скажешь....
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13.11.2020 10:57 Ответить
казкарь пейсатий, твої майси вже остогидли
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13.11.2020 11:27 Ответить
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4919
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13.11.2020 11:51 Ответить
Напаряги, Вова, жопу посильнее и высри покруче про:
Свинарчука
Семочко
Панамский офшор
Ленинскую кузню,
Работающую Липецкую фабрику....
Твои почитатели ждут с открытыми клювиками, как птенчики в гнезде!
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13.11.2020 11:55 Ответить
Он будет рассказывать. Мне всю жизнь кто-то что-то рассказывает. Сначала родители рассказывали, учителя, потом начальники, потом "эксперты"-писюны по 25 лет от роду. Рассказывать нечего. Выйди на улицу, посмотри вокруг, съезди на восток к ребятам на передок, на запад на границу к барыгам, на юг к сепарам, голосующим за шмария, посмотри сколько тачек в Киеве и других миллионниках от миллиона гривен и выше ездит, поедь в село и посмотри как старики живут в покосившихся хатах с пенсией меньше 2000 грн и как "фермеры" меняют Прадо на Бентли, нажившись на их паях. Посмотри на з/п и условия службы солдата ЗСУ, которого закидывают к черту на рога погибать и на з/п и условия службы мента, который дома служит. Зайди в поликлинику и скажи, что у тебя болит, чтобы тебя в лучшем случае послали "домой" лечиться. О чем рассказывать ты хочешь? Дебил в розовых очках. Людям жить тошно, они уже и не возвращаются из заработков, остались старики, дети и жлобы. О чем рассказывать? Точно идиот, я еще надеялся на какой-то проблеск ума, но уже, по-видимому всё, он неизлечим
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13.11.2020 12:07 Ответить
Он сел,? пересмотрел продукт своего творчества с видимостью лидерства огромной страны? ОН остался доволен ? Ему понравилось? Если да и еще будет ПОВТРЮ... Беда Украине!Человек в свои 43 с умишком 85 летнего маразматика или нарцисса? Абсолютно без критического взгляда на себя любимого и абсолютно без совести и стыда!!! ЭТО БЕДА !
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13.11.2020 12:08 Ответить
ПАПА МАМА заберите его ,расскажите ему своему сыночку - мало славы и фальшивых дипломов , нужно еще в голове ну хоть что-то иметь ! Ну хоть капельку! Введь и сердце и душа не наполнятся сильными чувствами и стремлением к сильным поступкам,если в башке абсолютно пусто.
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13.11.2020 12:25 Ответить
Если бы хоть обрезанный гетьман, а то просто зарвавшийся паяц Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3572

Володя. тебе народ поверил, что ты скинешь Мальдивского и у тебя, в отличии от него, не будут желания лезть в экономику. Ты что, не понимаешь, что проходивший тысячами лет инбридинг не прошёл стороной? Ты полномочия Президента согласно Конституции читал?

Вова, твой видосик показывает степень твоей оторванности от простых украинцев и степень твоей глупости.
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13.11.2020 12:21 Ответить
я вас умоляю, вовочка на подсосе у *****, все действия єтого ублюдка контролируются гебней
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13.11.2020 12:26 Ответить
для мене це новина (
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13.11.2020 14:22 Ответить
співчуваю
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13.11.2020 14:23 Ответить
Ну не даром же Володя летал в Оман, а вернулся на самолете Патрушева - жадность заела, на билетах сэкономил.
Но и кроме Кремля, он слушает мировое еврейское лобби, в угоду которому распродает землю, заводы..., продолжает уничтожение медицины и уменьшение населения украинцев.
И собственно обе эти группы "работают" сообща.
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13.11.2020 14:52 Ответить
пианину ********** в палату срочно, он и станцует и споёт, ***** грёбаный циркач как вижу его морду блевать хочется.
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13.11.2020 12:50 Ответить
в палате можна и на чкем то другом сьіграть
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13.11.2020 14:21 Ответить
Про его лицо - это в точку. Меня так только от Сени и Пети тошнило, теперь этот добавился.
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13.11.2020 14:53 Ответить
"Адаптация "
Куда-то идти, о чем-то петь
И при этом весело понимать,
Что все уже просрано.
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13.11.2020 13:05 Ответить
а на харошева бубачку, гаварят 4M0
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13.11.2020 13:08 Ответить
Валотька! Ты зачем усы сбрил, дурик? Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8912
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13.11.2020 13:25 Ответить
кому?
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13.11.2020 14:30 Ответить
«У кого?» (с) Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2496
У Мєндель треба вже давно вуса поголити. Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3636
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13.11.2020 14:41 Ответить
Вот же ж проклятые журналюги, вместо строительства дорог турецкими компаниями, показывают переполненные больницы, нищету , безработицу, мародерство олигархов и прочие прелести развитого зебилизма. Ну ничего, сейчас бубочка запилит видосики, зебилы опять поржут, развеселятся, короновирус сам по себе изничтожится и бабло польется рекой, только успевай карманы подставлять.
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13.11.2020 13:51 Ответить
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1726
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13.11.2020 14:11 Ответить
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2960
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13.11.2020 14:13 Ответить
а чому московію з великою літери? то що булу так держава, чи що? Звичайна територія...а взагалі ""какая разніца
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13.11.2020 14:26 Ответить
Так именно, что такая как раз и была, до того, как у нас название стырили.
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13.11.2020 14:54 Ответить
спешите видеть, сейчас президент контент запиливать начнет
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13.11.2020 14:49 Ответить
"Хотите, я вам объясню, как Президент управляет страной? Он открывает Фейсбук, или не знаю что он там открывает, Яндекс-новости, смотрит, что обсуждают в интернете, и делает заявление. Десять дебилов подрались по пьяни ... Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет. Президент делает грозные бровки и пишет видосик....Не х*р в стакане. Государственного уровня проблема!..."
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13.11.2020 14:55 Ответить
Владимир Александрович, если хороших новостей на на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, то может эти каналы запретить или закрыть?
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13.11.2020 15:04 Ответить
На телеканалах нет хороших новостей. А где же их будет брать бубачка? С потолка? С пальца высасывать? Может авторы квартала будут сочинять? Это наверное будет сериальчик "разноцветная лапша от бубачки для любимых зебаранов"
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13.11.2020 15:07 Ответить
Пусть почаще показывают зеленые гундосики (видосики), дабы дурь Зюзия лучше видна была
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13.11.2020 16:00 Ответить
ежедневный видеоблог

"ПЕРЕПЛЕВАТЬСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ" Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7370
спасибо тебе, Вова, хоть за это, можно снять стрес после рабочего дня
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13.11.2020 16:04 Ответить
Зе-команда собрала все штампы «плохой власти», которые только нашла.
Они могли завезти оборудование к резиденции Зеленского. Также могли просто поставить на дежурство возле резиденции оборудованную машину «скорой». Могли с таким же эффектом писать видеоролики о самоизоляции из кабинета в резиденции.
Простые шаги, которые вполне обезопасили бы Зеленского, если он настолько проникается своим здоровьем.
Речь даже не идет о каких-то организационно сложных пиар-акциях, типа «открыть Феофанию для тяжело больных ковид детей».
В итоге власти нанесли еще один мощный удар по собственным рейтингам, потому что не учли: переболеют, если не все, то значительная часть избирателей. И точно каждый избиратель столкнется с коронавирусом в собственной семье и сложностями его лечения, сложностью попасть в больницу, сделать анализ и тому подобное.
В итоге почти каждая семья тяжело будет ненавидеть «ВИП-больных», которые имели все то, чего не могли иметь они сами или родственники, больные ковидом.
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13.11.2020 16:19 Ответить
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2544
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13.11.2020 16:54 Ответить
ЗЕбіл дурніший будь-якого дурачка , бо тільки йому його полушарія підказали йти у Президенти! Екслюзив в строю українських президентів!
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13.11.2020 20:01 Ответить
ты же и есть их дешёвый тв-шный говнопродукт, что ты можешь рассказывать? Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1858
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13.11.2020 19:00 Ответить
Рассказал, цо **** дальше расскажешь?

Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 788
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13.11.2020 19:07 Ответить
Прямые включения из наркотической реальности бубачки-не-дурачка? Это ужас как интересно. Предлагаю показывать пациентам с пищевым отравлением. Рвотный рефлекс от такого запустится безотказно.
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13.11.2020 19:54 Ответить
от его дебильной рожи тошнит и без пищевого отравления.
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13.11.2020 20:00 Ответить
Коли усі ржали над тупістю Яника , Вовка знімав про нього добрєнькій мультсєріальчік . Це так було ПРарочєскі ! Єдиний президент, кого Вовка обсміював по-доброму , видать шось спільне чуяв вже тоді! Так хочеться вірити в схожий кінець!
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13.11.2020 20:07 Ответить
Насолоджуйтесь
Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9119
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13.11.2020 20:10 Ответить


Зеленський отримав «культурний шок» від шквалу критики в соцмережах - радник Єрмака

Чи веде Володимир Зеленський самостійно свою сторінку в Фейсбук, а також як глава держави реагує на критику в соцмережах розповіли 12 листопада в Офісі президента.



Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4344У нього є свій аккаунт, він заходить зі свого аккаунта, безумовно, - повідомив політтехнолог і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю для «УП».
Такоже Подоляк розкрив реакцію президента на критику, яка звучить від користувачів соцмереж.
Я думаю, що він змінюється в цьому плані. Він починає розуміти, що 90%, на жаль, нашого Фейсбуку - ботоферми… Я думаю, що спочатку у нього, можливо, був… культурний шок, тому що це реально шквал критики. І він щиро думав, що це живі люди, - наголосив Подоляк.
За словами політтехнолога, лише потім «вони зрозуміли, що це зовсім інша історія».
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13.11.2020 20:14 Ответить
мур, мур, мур...дякую, дуже дякую...))
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13.11.2020 22:10 Ответить
мурло

Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7278
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23.11.2020 19:32 Ответить
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