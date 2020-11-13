Садовый: Бюджет Львова из-за пандемии COVID-19 недополучил 1 млрд грн
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Из-за пандемии коронавируса бюджет Львова недополучил 1 млрд грн. От введения карантина выходного дня могут пострадать 50 тыс. львовян.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.
"В этом году мы, как город, недополучаем 1 млрд грн. Знаете, сколько государство забирает из нашего бюджета реверсной дотации? 591 млн. Так, извините нас, с нас деньги берут, мы из того ковидного фонда получаем крохи. Что это за ответственная политика? Как мы можем жить в стране, когда одним можно все, а другим ничего?", - сказал Садовый.
По его словам, 50 тыс. жителей Львова могут пострадать от введения карантина выходного дня.
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"Львов всегда был и есть городом малого, среднего бизнеса, и от этого решения у нас может пострадать 50 тыс. львовян и членов их семей. Два дня Львов лихорадит, я каждый день общаюсь с предпринимателями", - отметил мэр.
Садовый также подтвердил, что во Львове не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
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"Поэтому на сегодняшний день мы не будем во Львове акцептировать решение правительства, потому что оно является немудрым, вредным, и оно выгоняет на улицу 50 тыс. человек. Кто их будет кормить? Они же завтра придут к местному совету, они не поедут к правительству", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
но и локдаун выходного дня - такой же зеленый пи.доватизм....
буба собирал ведущих в Украине врачиков?
их мнение выслушивал, спорил, дискусировал, или тока юльку и ермака?
кстати юльку не трогать ну как инфецированый будующий атец...
ОДНИМ РОЗЧЕРКОМ ПЕРА ШМИГАЛЯ
Шабат став в Україні справді вихідним днем...
ЗАкриття Епіцентру -це однозначно підтверджує.
НЕ для львів"ян...
на щастя,туристи не обирають мерів...
Туристичним він став коли 1fest відкрили ряд оригінальних закладів.
Ну а Садовий це безпомічний шкідник, який навіть боїться обмежити рух авто в історичному центрі.
Хватит ныть уже, иди работай. Весь мир недополучает из-за пандемии кроме фармацевтических корпораций
Щоправда, йому не довго лишилося. В міськраді його обгавкає ПЕС, обшмаркає СН, обзаздрить Варта, обмовить Свобода з кремлівських темників... Буде йому імпічмент, але це тільки якщо сатаністи продавлять бідона. В іншому випадку займемося санітарною очисткою політикуму від нечисті 😉
але пан Андрій Садовий "Доля"недавно розпочав ремонт вул.Бандери(точніше її просто розкопав і зняв чорну австрійську бруківку(для пеерпродажу) ,маючи у бюджеті лише 20 млн...
хоч тендер 209 млн(виграла улюблена турецька фірма Садового "Онур")
продаж ,аренда комунального майна втричі ,якщо не вп"ятеро дешевше ринкових цін...
https://www.youtube.com/watch?v=W62W4MBNpDY&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
Оцінюється ремонт дороги...
Домовляється сума відкату...
Добавляється ця сума (ще десь 20 відсотків до "проекту")
ВИПИСУЮТЬСЯ УМОВИ ТЕНДЕРУ "під "ОНУР"
Знаходиться "конкурент" для тендеру "Проззоро"*
Перераховується ДОЛЯ 20 млн десь на якийсь рахуночок на Кайманових островах(єдине,у чому немає впевненості -що саме туди) Андрію" Доля"
ПРОФІТ.
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апропо... останній тендер(на ремонт вул.Бандери)"Онур" у Львові виграв з різницею від конкурента в 10 грн (!!!!)
Справа для Львівської прокуратури...якби вона не була давно "окучена" Садовим... ((