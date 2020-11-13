Садовий: Бюджет Львова через пандемію COVID-19 недоотримав 1 млрд грн
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Через пандемію коронавірусу бюджет Львова недоотримав 1 млрд грн. Від запровадження карантину вихідного дня можуть постраждати 50 тис. львів'ян.
Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року ми, як місто, недоотримуємо 1 млрд грн. Знаєте, скільки держава забирає з нашого бюджету реверсної дотації? 591 млн. Так, вибачте нас, з нас гроші беруть, ми з того ковідного фонду отримуємо крихти. Що це за відповідальна політика? Як ми можемо жити в країні, коли одним можна все, а іншим нічого?" - сказав Садовий.
За його словами, 50 тис. мешканців Львова можуть постраждати від запровадження карантину вихідного дня.
"Львів завжди був і є містом малого, середнього бізнесу, і від цього рішення у нас може постраждати 50 тис. львів'ян та членів їхніх сімей. Два дні Львів лихоманить, я щодня спілкуюся з підприємцями", - зазначив мер.
Садовий також підтвердив, що у Львові не будуть виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.
"Тому на сьогодні ми не будемо у Львові акцептувати рішення уряду, тому що воно є немудрим, шкідливим, і воно виганяє на вулицю 50 тис. осіб. Хто їх буде годувати? Вони ж завтра прийдуть до місцевої ради, вони не поїдуть до уряду", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
но и локдаун выходного дня - такой же зеленый пи.доватизм....
буба собирал ведущих в Украине врачиков?
их мнение выслушивал, спорил, дискусировал, или тока юльку и ермака?
кстати юльку не трогать ну как инфецированый будующий атец...
ОДНИМ РОЗЧЕРКОМ ПЕРА ШМИГАЛЯ
Шабат став в Україні справді вихідним днем...
ЗАкриття Епіцентру -це однозначно підтверджує.
НЕ для львів"ян...
на щастя,туристи не обирають мерів...
Туристичним він став коли 1fest відкрили ряд оригінальних закладів.
Ну а Садовий це безпомічний шкідник, який навіть боїться обмежити рух авто в історичному центрі.
Хватит ныть уже, иди работай. Весь мир недополучает из-за пандемии кроме фармацевтических корпораций
Щоправда, йому не довго лишилося. В міськраді його обгавкає ПЕС, обшмаркає СН, обзаздрить Варта, обмовить Свобода з кремлівських темників... Буде йому імпічмент, але це тільки якщо сатаністи продавлять бідона. В іншому випадку займемося санітарною очисткою політикуму від нечисті 😉
але пан Андрій Садовий "Доля"недавно розпочав ремонт вул.Бандери(точніше її просто розкопав і зняв чорну австрійську бруківку(для пеерпродажу) ,маючи у бюджеті лише 20 млн...
хоч тендер 209 млн(виграла улюблена турецька фірма Садового "Онур")
продаж ,аренда комунального майна втричі ,якщо не вп"ятеро дешевше ринкових цін...
https://www.youtube.com/watch?v=W62W4MBNpDY&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
Оцінюється ремонт дороги...
Домовляється сума відкату...
Добавляється ця сума (ще десь 20 відсотків до "проекту")
ВИПИСУЮТЬСЯ УМОВИ ТЕНДЕРУ "під "ОНУР"
Знаходиться "конкурент" для тендеру "Проззоро"*
Перераховується ДОЛЯ 20 млн десь на якийсь рахуночок на Кайманових островах(єдине,у чому немає впевненості -що саме туди) Андрію" Доля"
ПРОФІТ.
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апропо... останній тендер(на ремонт вул.Бандери)"Онур" у Львові виграв з різницею від конкурента в 10 грн (!!!!)
Справа для Львівської прокуратури...якби вона не була давно "окучена" Садовим... ((