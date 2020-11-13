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Садовий: Бюджет Львова через пандемію COVID-19 недоотримав 1 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Садовий: Бюджет Львова через пандемію COVID-19 недоотримав 1 млрд грн

Через пандемію коронавірусу бюджет Львова недоотримав 1 млрд грн. Від запровадження карантину вихідного дня можуть постраждати 50 тис. львів'ян.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року ми, як місто, недоотримуємо 1 млрд грн. Знаєте, скільки держава забирає з нашого бюджету реверсної дотації? 591 млн. Так, вибачте нас, з нас гроші беруть, ми з того ковідного фонду отримуємо крихти. Що це за відповідальна політика? Як ми можемо жити в країні, коли одним можна все, а іншим нічого?" - сказав Садовий.

За його словами, 50 тис. мешканців Львова можуть постраждати від запровадження карантину вихідного дня.

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"Львів завжди був і є містом малого, середнього бізнесу, і від цього рішення у нас може постраждати 50 тис. львів'ян та членів їхніх сімей. Два дні Львів лихоманить, я щодня спілкуюся з підприємцями", - зазначив мер.

Садовий також підтвердив, що у Львові не будуть виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.

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"Тому на сьогодні ми не будемо у Львові акцептувати рішення уряду, тому що воно є немудрим, шкідливим, і воно виганяє на вулицю 50 тис. осіб. Хто їх буде годувати? Вони ж завтра прийдуть до місцевої ради, вони не поїдуть до уряду", - наголосив він.

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Топ коментарі
+4
А в чем он крут?Площа Ринок с копальней и реберней? Сфера туризма,да получила небольшое развитие.Сервис совковый с Европейскими ценами.В центре Рима я снимал дешевле жилье чем во Львове. Подальше от центра така же .опа как и по всей Украине.Средняя з/пл????
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13.11.2020 07:37
+3
три магнитофона импортных...
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13.11.2020 01:57
+2
Шо ти з тим мільярдом робити зібрався, нещастя? 10 років штани протирав, тільки зібрався працювать, а тут на тобі - вірус.
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13.11.2020 04:44
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три магнитофона импортных...
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13.11.2020 01:57 Відповісти
пиджак кожаный непосильным трудом Садовый: Бюджет Львова из-за пандемии COVID-19 недополучил 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 638
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13.11.2020 08:08 Відповісти
та понятно тут все и закрывать все на зуй не выход,
но и локдаун выходного дня - такой же зеленый пи.доватизм....
буба собирал ведущих в Украине врачиков?
их мнение выслушивал, спорил, дискусировал, или тока юльку и ермака?

кстати юльку не трогать ну как инфецированый будующий атец...
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13.11.2020 03:27 Відповісти
Нарешті..

ОДНИМ РОЗЧЕРКОМ ПЕРА ШМИГАЛЯ
Шабат став в Україні справді вихідним днем...

ЗАкриття Епіцентру -це однозначно підтверджує. Садовый: Бюджет Львова из-за пандемии COVID-19 недополучил 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 4661
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13.11.2020 09:08 Відповісти
Шо ти з тим мільярдом робити зібрався, нещастя? 10 років штани протирав, тільки зібрався працювать, а тут на тобі - вірус.
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13.11.2020 04:44 Відповісти
Часто бываю во Львове, скажу честно: Львов за последние 5-7 лет стал очень крут. Особенно на фоне других миллионников типа харьковых-одесс, где оборигены кипятком сццат по поводу своих мэров, а на самом деле их города совково-жлобское дерьмо.
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13.11.2020 07:02 Відповісти
А в чем он крут?Площа Ринок с копальней и реберней? Сфера туризма,да получила небольшое развитие.Сервис совковый с Европейскими ценами.В центре Рима я снимал дешевле жилье чем во Львове. Подальше от центра така же .опа как и по всей Украине.Средняя з/пл????
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13.11.2020 07:37 Відповісти
Читать комент пробовал чем он крут? Ну, а про рим - ты написал херню. В риме, даже на окраинах, нет таких цен на посуточную аренду как во Львове и близко. Сам не раз был в италии поэтому знаю о чем пишу.
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13.11.2020 08:34 Відповісти
Львів ДЛЯ ТУРИСТІВ.
НЕ для львів"ян...

на щастя,туристи не обирають мерів...
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13.11.2020 09:05 Відповісти
Львів став крутий, коли його побудували австрійці, а потім добудовуввли поляки.
Туристичним він став коли 1fest відкрили ряд оригінальних закладів.
Ну а Садовий це безпомічний шкідник, який навіть боїться обмежити рух авто в історичному центрі.
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13.11.2020 10:22 Відповісти
А ещё посчитать, сколько города наши недополучают из-за тотальной коррупции)
Хватит ныть уже, иди работай. Весь мир недополучает из-за пандемии кроме фармацевтических корпораций
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13.11.2020 06:33 Відповісти
дурантин выходного дня, направлен не для уменьшения колличества больных, а на уничтожение малого бизнеса, который и так еле сводит концы с концами после весеннего локдауна. по факту, банда преЗЕрватива даже не может обьяснить положительный эффект от дурантина. а если учесть, что у зелесрани было аж 9 месяцев и космические 60 лярдов для недопущения катастрофы в медицине, то зеленый дурантин выглядит как приговор бездарной политике зеленых клоунов во власти.
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13.11.2020 07:10 Відповісти
Здесь уважаемый мэр г. Львова не вопрос в заработке,а вопрос в выживании.В Одессе началась медицинская сортировка.Т.е.врач уже выбирает кого лечить,а кого нет.Дальше будет как в Италии весной.Будут привлекаеть военных для развоза по крематориям противников локдауна.Львов я думаю не далеко шагнул от Одессы.
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13.11.2020 07:50 Відповісти
В одессе, как и по всей Украине, мед сортировка началась потому что 73% граждан сходили на выборы по-приколу. Был бы нормальный през в Украине, то за 9 мес можно было "горы свернуть" с бюджетом 60 лярдов
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13.11.2020 08:38 Відповісти
постоянно ноет и просит денег из общегосударственного бюджета. УГ, а не мэр Садовый: Бюджет Львова из-за пандемии COVID-19 недополучил 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 897 у всех сейчас такая же ситуация, и не только в Украине.
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13.11.2020 08:11 Відповісти
Садовый: Бюджет Львова из-за пандемии COVID-19 недополучил 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 3795
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13.11.2020 09:04 Відповісти
Львів - найкраще місто в Україні, просто не до порівняння з ніяким іншим. А оскільки риба гниє з голови, то не дивно, що львів'яни далі хочуть бачити мером Садового.
Щоправда, йому не довго лишилося. В міськраді його обгавкає ПЕС, обшмаркає СН, обзаздрить Варта, обмовить Свобода з кремлівських темників... Буде йому імпічмент, але це тільки якщо сатаністи продавлять бідона. В іншому випадку займемося санітарною очисткою політикуму від нечисті 😉
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13.11.2020 08:28 Відповісти
Та нє. Просто не дуже подобається бачити як мер Львова цілує шкарпетки януковоча(((
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13.11.2020 08:44 Відповісти
Бюджет Львова из-за пандемии COVID-19 недополучил 1 млрд грн


але пан Андрій Садовий "Доля"недавно розпочав ремонт вул.Бандери(точніше її просто розкопав і зняв чорну австрійську бруківку(для пеерпродажу) ,маючи у бюджеті лише 20 млн...

хоч тендер 209 млн(виграла улюблена турецька фірма Садового "Онур")
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13.11.2020 09:00 Відповісти
ще деякі факти ,ЧОМУ бюджет Львова недополучив мільярд(не лише відкати на дорогах) :

продаж ,аренда комунального майна втричі ,якщо не вп"ятеро дешевше ринкових цін...
https://www.youtube.com/watch?v=W62W4MBNpDY&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
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13.11.2020 09:12 Відповісти
операція "проста як дошка".


Оцінюється ремонт дороги...
Домовляється сума відкату...
Добавляється ця сума (ще десь 20 відсотків до "проекту")
ВИПИСУЮТЬСЯ УМОВИ ТЕНДЕРУ "під "ОНУР"
Знаходиться "конкурент" для тендеру "Проззоро"*
Перераховується ДОЛЯ 20 млн десь на якийсь рахуночок на Кайманових островах(єдине,у чому немає впевненості -що саме туди) Андрію" Доля"
ПРОФІТ.
------------------------
апропо... останній тендер(на ремонт вул.Бандери)"Онур" у Львові виграв з різницею від конкурента в 10 грн (!!!!)
Справа для Львівської прокуратури...якби вона не була давно "окучена" Садовим... ((
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13.11.2020 09:21 Відповісти
Прийдеться менше красти.
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13.11.2020 09:45 Відповісти
Бідненький ти наш, мабуть за 15 р. свого правління хотів на цей млрд. мусоропереробний завод побудувати...
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13.11.2020 11:51 Відповісти
НА ВЫБОРЫ ПОТРАТИЛ !!!
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13.11.2020 15:43 Відповісти
 
 