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Від COVID-19 до кінця року помруть 20 тис. українців, - Милованов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Від COVID-19 до кінця року помруть 20 тис. українців, - Милованов

Президент Київської школи економіки, ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що до кінця року коронавірусна хвороба стане причиною смерті 20 тис. українців. Станом на сьогодні від COVID-19 померли 9145 жителів України.

Про це Милованов заявив в ефірі ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ваших цифрах ми можемо побачити, що 9 тисяч людей загинуло. Це приблизно половину зараз ми бачимо активних випадків з усіх, що є. Помножте це на два — і ви знатимете, що до кінця року загине 20 тисяч людей загалом", - сказав він.

Милованов упевнений, що такої кількості смертей від коронавірусу можна було уникнути.

"Якби не були б змінені критерії у вересні та серпні, за нашим моделюванням... Я маю сказати, що моделі помиляються, тобто, це не абсолютна правда. За нашим моделюванням, кількість загиблих у країні на кінець року була б 4-6 тисяч. Тобто вже один раз вибрали політичну доцільність — і втратили 14-16 тисяч людей", - зазначив Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня

Він додав, що зараз в Україні знову обирають політичну доцільність.

"Чому ми не запроваджуємо жорсткий карантин, який правильно робити? Відповідь на це: тому що у нас немає грошей компенсувати тому бізнесу, який буде змушений не працювати", - зауважив президент Київської школи економіки.

Також дивіться: Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

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Топ коментарі
+30
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 8280
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13.11.2020 01:14
+14
Сегодня в фейсбуке смотрел видосик от ЗЕ , где он лживо и лицемерно глотал , что политики и бизнесмены будут лечиться в простой божнице , а сам куда пошёл ? Лживый лицемер
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13.11.2020 01:11
+13
хм.. еще один вирусолог-политолог-и просто-поц .. От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 1672
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13.11.2020 01:00
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хм.. еще один вирусолог-политолог-и просто-поц .. От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 1672
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13.11.2020 01:00 Відповісти
"война пришла но было поздно и с той и с этой стороны попередохли от ковида потенциальные бойцы"
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13.11.2020 01:02 Відповісти
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 6451
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13.11.2020 01:29 Відповісти
хм.. тут не нужно иметь большой аналитический ум чтобы понять что так и будет !!! Потому что во власти в Украине кацапо-диверсанты и бороться с вирусняком никто не собирался и не будет !!!
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13.11.2020 01:37 Відповісти
20 тис. померлих це небагато, кожен день в Україні помирає більше 1200 людей від різних хвороб, тому 20 тис. це не критична цифра, потім від інших хвороб помре менше.
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13.11.2020 09:47 Відповісти
Откуда ты знаешь точные цифры ?! они нам пистят !! вирус есть, он страшный, и это большая проблема для мира ... спасибо кацапам
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13.11.2020 12:24 Відповісти
Бабка ванга очередная -- как вы уже надоели От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 3551
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13.11.2020 06:50 Відповісти
И ЭТОТ ДЭБИЛ БЫЛ МИНИСТРОМ ??? СПАСИБО,зеленый идиот,"поддержал" морально Украинцев !!!
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13.11.2020 07:47 Відповісти
Примитивное мышление.Вроде вумный а выхода не видит.
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13.11.2020 01:03 Відповісти
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 8321
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13.11.2020 01:07 Відповісти
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La Grande Dance Macabre...

От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 5986
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13.11.2020 01:26 Відповісти
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Иловайск и Дебальцево?
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13.11.2020 03:48 Відповісти
Перемирие от Зебила
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13.11.2020 04:37 Відповісти
Разворованный зелей ковидфонд
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13.11.2020 06:15 Відповісти
В былые времена, тех кто знал что делать было мало, их ценили, к ним прислушивались. Теперь, в эпоху информационной свободы "навiть гороробцi на Печерську" знают что делать. Вот, только делать теперь некому. Иначе откуда такой вал желающих рассказывать что делать?
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13.11.2020 06:59 Відповісти
Ви не праві, знають, що робити усі хатні господарки, перукарі, таксисти та 100 відсотків ЗЕбілів.
Як сказано вище, можуть щось робити одиниці. Але у теперішній владі цих людей немає(
Тому маємо те, що маємо. І зробив це МАЄМО нарід України своїми руками.
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13.11.2020 07:48 Відповісти
ЗЕ и компания больше убью людей на перемирие , чем на войне
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13.11.2020 01:08 Відповісти
В Італії та Іспанії теж? )))
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13.11.2020 08:37 Відповісти
Где есть статистика по недельная или по месячная смертность? Общая, то что эти придурки рисуют от ковида, пусть себе в ж.. засунут
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13.11.2020 01:10 Відповісти
Відповідаю-
2018 - в середньому 48,9 тисяч смертей на місяць.
2020 - в середному за перші 7 місяців 47.7 тисяч смертей на місяць.

Отака статистика, порівняйте з кількістю населення в ці 2 роки, мені ліньки, на бажаю.
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13.11.2020 07:58 Відповісти
Населення в 2018 - 42.3 мільцони
Населення в 2020 - 41.7 мільйони (до дебільного перерахунку 37.2)

Судячи з цифр, ситуація в 2020 краща ніж в 2018
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13.11.2020 08:18 Відповісти
Вообще-то ноябрь, за первые семь не интересно. Октябрь есть данные. Раньше на городском сайте писали родилось 40 человек, умерло 50. Сколько не искал нету данных
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13.11.2020 09:53 Відповісти
Вы хотели статистику, я дал вам. Это информация доступна для всех, если умеешь искать.

Все остальные вопросы к госстату и гугля вам в помошь.
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13.11.2020 17:18 Відповісти
Госстат даёт то что министерство требует, сейчас цифры скрывают, а то что мне известно полный пистец
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13.11.2020 21:17 Відповісти
Вам виднее, я пользуюсь общедоступной статистикой смертности по годам.
У вас более точные сведения. Тогда зачем задаете вопросы?
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13.11.2020 22:31 Відповісти
Сегодня в фейсбуке смотрел видосик от ЗЕ , где он лживо и лицемерно глотал , что политики и бизнесмены будут лечиться в простой божнице , а сам куда пошёл ? Лживый лицемер
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13.11.2020 01:11 Відповісти
Статьи , может цензор бы опубликовал этот видесик ?
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13.11.2020 01:12 Відповісти
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 8280
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13.11.2020 01:14 Відповісти
Як невдобно получилось. Ще у березні казав, що все позакривають для цих віпів, а тут бац такоє горє і сам захворів з дєрьмаком. От їх як вилікують, так одразу і позакривають ці совкові лікарні. Бо якось реально ж невдобно получилось. Хто ж знав, хто ж знав.
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13.11.2020 01:47 Відповісти
Типа "загадка"

От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 7773
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13.11.2020 07:50 Відповісти
Та хоч ти не каркав би, шляк би ті трафив. І без тебе вити хочеться От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 3074
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13.11.2020 01:16 Відповісти
с темпами как у нас мы ети 20000 за 15 дней....

так шо не стонать а делать шо то.
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13.11.2020 01:27 Відповісти
От онкологии умрут ещё больше .
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13.11.2020 01:39 Відповісти
Если цензор пропустит , то ещё скажу , - почти все смертные случаи от болезней сердца , - на самом деле - онкология . Папередники тутнепричём .
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13.11.2020 01:48 Відповісти
Цензор пропустив. Шо далі? Поясніть, що це за болєзні серця - це онкологія.
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13.11.2020 01:52 Відповісти
Болєзні серця - то дєла виключно амурніє
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13.11.2020 04:00 Відповісти
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 3387
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13.11.2020 07:52 Відповісти
це різні речі, хворий онкологією не заражає інших....
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13.11.2020 05:35 Відповісти
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1
майже грип,дурантинофіли ?
2
на ..уя лєчіться -ми всє умрьом !?
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13.11.2020 08:08 Відповісти
От водки гибнет больше... Так что теперь?
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13.11.2020 01:40 Відповісти
Это где от водки гибнет больше?
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13.11.2020 06:16 Відповісти
Сцуки! Не дочекаєтесь! Тільки після вас!
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13.11.2020 01:49 Відповісти
Пришла пора соглашаться на карантин "выходного дня", как компромис между обществом и властью. В крайнем случае, страна выдержит двухнедельный локдаун, подрастянем пик эпидемии, это рациональная мера.Главное не затягивать гайки и интеллект включать. НО базовая проблема власти - черно-белое мышление. Или так или сяк. Или запретить или разрешить. Это просто, но не эффективно, а Надо умно!

Например, УЗ пассажирские перевозки. У нас сейчас едут, как обычно. А лучше вернуть посадку через одно место, но повысить плату за проезд, за верхние места немного, а за нижние пусть на 35% .Тогда пассажиры будут вынуждено спать на разных уровнях и потери перевозчика меньше. Обязать проводников вводить культуру проветривания, на остановках открывать двери и окна, даже в холода, это возможно самое главное. В купе маска бесмыслена, (никто не будет носить их 10-12 час). Значит в купе без маски, но выходишь туалет и т.д. будь любезен надеть. Кондиционеры включать запретить и не только в УЗ, но и везде. Вагоны Интерсити с их вентиляцией возможно вообще не использовать, но это санврачи пусть решают.

И так во всем! Но это не для суеверных невежд трясущихся перед Ковидом. Тут надо волевым усилием отключать эмоции, включать интеллект, подключать реальных ученых, а не истеричек на посту, типа так называемого гл. инфекциониста Голубовской, что бичует глаголом детей - они бляха виноваты у нее во ВСЕХ эпидемиях (интересно а психических эпидемиях тоже дети виноваты?). На хер истериков, нужны атинкризисные менеджеры!
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13.11.2020 02:04 Відповісти
...вернуть посадку через одно место... У нас и так всё делается через одно место (т.е. через ж***)
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13.11.2020 06:23 Відповісти
Тоесть за 1 месяц в полтора раз умрёт больще чем за 6 лет войны??
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13.11.2020 02:25 Відповісти
В штатах давно уже так. От ковид умерло больше чем за все их войны последнего полвека
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13.11.2020 09:43 Відповісти
Отлично зелень страной рулит, умирают в 1000 раз быстрее чем в разгар войны
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13.11.2020 02:26 Відповісти
Ложь, конечно. В "умерших от ковида" записывают всех подряд. То же самое было и в Штатах.
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13.11.2020 03:21 Відповісти
Та же история со СПИДом -- умирают не от СПИДа , а иногда и от насморка .

А серьёзно - ниодин врач не напишет причину смерти : ковид-19 . Будет фатальное поражение лёгких . Или кислородная недостаточность мозга . Или инсульт .

Просто потом проверяют на ковид-19 и если результат положительный - наносят в отчёт .
Просто когда даже у молодого сатурация 70 или 65 , то возможен любой диагноз . И даже некроз обоих почек ...
На днях умер 33-летний фитнес-тренер - от сердечного приступа как бы ... 10 дней ходил с положительным тестом и отказался от госпитализации , а точнее потребовал выписки из ликарни . Бо там тараканы и народ в корридоре , а дома покой и уют . Дали кислородный баллон и выписали . В Австралии или в Израиле его бы прявазали бы ремнями к койке , бо сам себя можешь и не спасать , но где гарантии , шо и за собой ещё десяток не возьмёшь ?!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .

А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
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13.11.2020 05:18 Відповісти
Я знаю статистику по Австралии. У нас нет ни одного умершего от ковида, если из статистики вычесть
- очень старых людей живущих в домах престарелых, а также
- тех у кого был рак или другое смертельное заболевание.
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13.11.2020 07:09 Відповісти
до кінця року коронавірусна хвороба стане причиною смерті 20 тис. українців. Станом на сьогодні від COVID-19 померли 9145 жителів України.

Україна не острів...І не китай ,де за відсутність маски -тюрма

хоча.. якщо острів британія проявилв довбо..бство на початку,то зараз вже пізно...
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13.11.2020 08:10 Відповісти
Ковидло гордится собой и вами. У меня братуха бывшей, бывший нарколыга, 5 лет ВИЧа как бухал и шлялся, так и бухает. ПНХ шуганные простудой
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13.11.2020 10:06 Відповісти
не неси маячню.....це тобі трамп сказав? От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 6342
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13.11.2020 05:37 Відповісти
Вот умеют же обнадежить.
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13.11.2020 03:40 Відповісти
В нормальній країні після таких слів це івно вже б вулиці підмітало..
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13.11.2020 04:06 Відповісти
Зеле обещал 120 тыс к концу года если будем соблюдать правила.
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13.11.2020 05:56 Відповісти
Да нихрена ж себе -уже сразу предупреждают,с форой,что будет от того ,что эесрань все разворовал
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13.11.2020 06:13 Відповісти
Что ж такое, президент школы экономики с умным видом просто умножает на два ,получает площадку для своей депрессии, тиражирует чушь , которой мы должны верить на слово. А чего он на три не умножил? Так было бы ещё страшнее.
Эксперты всего мира пытаются спрогнозировать ситуацию , улучшить ее течение, а тут такой милованов со своим умножением на два .
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13.11.2020 06:22 Відповісти
Они как в кино, считают себя великими, и думают что пипл схавает. А пипл младше 60, взрослую жизнь при СССР не жил, хавать не привык. Есть ещё старшая прослойка, верующая правильному курсу. Даже если по выборам в Киеве посмотреть в три раза меньше за год
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13.11.2020 06:40 Відповісти
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 2760
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13.11.2020 06:33 Відповісти
коронний аргумент дурантинофілів...
особливо з Лахти для України...
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13.11.2020 08:11 Відповісти
Количество депутатов посчитай, из 100 уже переболевших, сколько к концу канденции останутся в живых. Отдельную выборку по слоям власти. Офис президента, министерства, их обслуживающий персонал... По мерам и местной власти не нужно, более менее ясная картина
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13.11.2020 06:36 Відповісти
Цих господ лікують за іншими схемами.
Вводять вже готові антитіла.
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13.11.2020 06:45 Відповісти
Певно, більше.
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13.11.2020 06:44 Відповісти
Огромного колличества смертей от ковид, можно было бы избежать еще в мае 2019! А 20 тыс до конца года - это лишь результат хождения лохов на выборы по-приколу
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13.11.2020 06:55 Відповісти
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 7649
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13.11.2020 06:58 Відповісти
В ковидфонде бабла нет,Степанов вдруг врубился ,что ничего за пол года они так и не закупили-бабок на ковид совсем нет...скорей всего этот милованов нас "по дружески" предупредил
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13.11.2020 07:05 Відповісти
Так і хочеться висловитися по-сільському - щоб ти сам здох зі своїм прогнозом. Вже і так по горло вистачає різних відосиків, арахамізмів, кравчукізмів і т.п.
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13.11.2020 07:14 Відповісти
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 2262
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13.11.2020 07:18 Відповісти
Зашибись! Получается должны, откровенно, сдохнуть тысячи людей? Ради обосцанных мафов и прочих вонючих забегаловок?
Есть законная торговля (супермаркеты, аптеки, ТРЦ), остальное всё это балласт в виде киосков-мафов на каждом углу, кофеен и прочей херни!
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13.11.2020 08:35 Відповісти
Ну раз так, то в сутки должны умирать примерно 425 человек.....
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13.11.2020 08:39 Відповісти
Средняя не пиковая смертность в сутки - 1600 от всех болезней, до 1600 можно сунуть дурковид
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13.11.2020 10:16 Відповісти
Треба просто відправити всю освіту на карантин і не треба тоді жорстко карантину
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13.11.2020 08:42 Відповісти
Очнулся планокур.Почём шмаль для народа?
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13.11.2020 09:36 Відповісти
Интересно, как спится убийце Ярослава Журавля? Кошмары не мучают? Нет предчувствия, что последние деньки на этом свете пройдут с выпученными глазёнками крысиными от удушья? И не помогут светила медицины.... И не помогут элитные условия..... Господь воздаст сполна....
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13.11.2020 10:17 Відповісти
 
 