Від COVID-19 до кінця року помруть 20 тис. українців, - Милованов
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Президент Київської школи економіки, ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що до кінця року коронавірусна хвороба стане причиною смерті 20 тис. українців. Станом на сьогодні від COVID-19 померли 9145 жителів України.
Про це Милованов заявив в ефірі ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У ваших цифрах ми можемо побачити, що 9 тисяч людей загинуло. Це приблизно половину зараз ми бачимо активних випадків з усіх, що є. Помножте це на два — і ви знатимете, що до кінця року загине 20 тисяч людей загалом", - сказав він.
Милованов упевнений, що такої кількості смертей від коронавірусу можна було уникнути.
"Якби не були б змінені критерії у вересні та серпні, за нашим моделюванням... Я маю сказати, що моделі помиляються, тобто, це не абсолютна правда. За нашим моделюванням, кількість загиблих у країні на кінець року була б 4-6 тисяч. Тобто вже один раз вибрали політичну доцільність — і втратили 14-16 тисяч людей", - зазначив Милованов.
Він додав, що зараз в Україні знову обирають політичну доцільність.
"Чому ми не запроваджуємо жорсткий карантин, який правильно робити? Відповідь на це: тому що у нас немає грошей компенсувати тому бізнесу, який буде змушений не працювати", - зауважив президент Київської школи економіки.
Будь ласка, зачекайте...
Як сказано вище, можуть щось робити одиниці. Але у теперішній владі цих людей немає(
Тому маємо те, що маємо. І зробив це МАЄМО нарід України своїми руками.
2018 - в середньому 48,9 тисяч смертей на місяць.
2020 - в середному за перші 7 місяців 47.7 тисяч смертей на місяць.
Отака статистика, порівняйте з кількістю населення в ці 2 роки, мені ліньки, на бажаю.
Населення в 2020 - 41.7 мільйони (до дебільного перерахунку 37.2)
Судячи з цифр, ситуація в 2020 краща ніж в 2018
Все остальные вопросы к госстату и гугля вам в помошь.
У вас более точные сведения. Тогда зачем задаете вопросы?
так шо не стонать а делать шо то.
майже грип,дурантинофіли ?
2
на ..уя лєчіться -ми всє умрьом !?
Например, УЗ пассажирские перевозки. У нас сейчас едут, как обычно. А лучше вернуть посадку через одно место, но повысить плату за проезд, за верхние места немного, а за нижние пусть на 35% .Тогда пассажиры будут вынуждено спать на разных уровнях и потери перевозчика меньше. Обязать проводников вводить культуру проветривания, на остановках открывать двери и окна, даже в холода, это возможно самое главное. В купе маска бесмыслена, (никто не будет носить их 10-12 час). Значит в купе без маски, но выходишь туалет и т.д. будь любезен надеть. Кондиционеры включать запретить и не только в УЗ, но и везде. Вагоны Интерсити с их вентиляцией возможно вообще не использовать, но это санврачи пусть решают.
И так во всем! Но это не для суеверных невежд трясущихся перед Ковидом. Тут надо волевым усилием отключать эмоции, включать интеллект, подключать реальных ученых, а не истеричек на посту, типа так называемого гл. инфекциониста Голубовской, что бичует глаголом детей - они бляха виноваты у нее во ВСЕХ эпидемиях (интересно а психических эпидемиях тоже дети виноваты?). На хер истериков, нужны атинкризисные менеджеры!
А серьёзно - ниодин врач не напишет причину смерти : ковид-19 . Будет фатальное поражение лёгких . Или кислородная недостаточность мозга . Или инсульт .
Просто потом проверяют на ковид-19 и если результат положительный - наносят в отчёт .
Просто когда даже у молодого сатурация 70 или 65 , то возможен любой диагноз . И даже некроз обоих почек ...
На днях умер 33-летний фитнес-тренер - от сердечного приступа как бы ... 10 дней ходил с положительным тестом и отказался от госпитализации , а точнее потребовал выписки из ликарни . Бо там тараканы и народ в корридоре , а дома покой и уют . Дали кислородный баллон и выписали . В Австралии или в Израиле его бы прявазали бы ремнями к койке , бо сам себя можешь и не спасать , но где гарантии , шо и за собой ещё десяток не возьмёшь ?!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .
А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
- очень старых людей живущих в домах престарелых, а также
- тех у кого был рак или другое смертельное заболевание.
Україна не острів...І не китай ,де за відсутність маски -тюрма
хоча.. якщо острів британія проявилв довбо..бство на початку,то зараз вже пізно...
Эксперты всего мира пытаются спрогнозировать ситуацию , улучшить ее течение, а тут такой милованов со своим умножением на два .
особливо з Лахти для України...
Вводять вже готові антитіла.
Есть законная торговля (супермаркеты, аптеки, ТРЦ), остальное всё это балласт в виде киосков-мафов на каждом углу, кофеен и прочей херни!