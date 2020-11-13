Від COVID-19 до кінця року помруть 20 тис. українців, - Милованов

Президент Київської школи економіки, ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що до кінця року коронавірусна хвороба стане причиною смерті 20 тис. українців. Станом на сьогодні від COVID-19 померли 9145 жителів України.

Про це Милованов заявив в ефірі ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ваших цифрах ми можемо побачити, що 9 тисяч людей загинуло. Це приблизно половину зараз ми бачимо активних випадків з усіх, що є. Помножте це на два — і ви знатимете, що до кінця року загине 20 тисяч людей загалом", - сказав він.

Милованов упевнений, що такої кількості смертей від коронавірусу можна було уникнути.

"Якби не були б змінені критерії у вересні та серпні, за нашим моделюванням... Я маю сказати, що моделі помиляються, тобто, це не абсолютна правда. За нашим моделюванням, кількість загиблих у країні на кінець року була б 4-6 тисяч. Тобто вже один раз вибрали політичну доцільність — і втратили 14-16 тисяч людей", - зазначив Милованов.

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Він додав, що зараз в Україні знову обирають політичну доцільність.

"Чому ми не запроваджуємо жорсткий карантин, який правильно робити? Відповідь на це: тому що у нас немає грошей компенсувати тому бізнесу, який буде змушений не працювати", - зауважив президент Київської школи економіки.

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