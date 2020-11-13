От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов
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Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что до конца года коронавирусная болезнь станет причиной смерти 20 тыс. украинцев. По состоянию на сегодня от COVID-19 скончались 9 145 жителей Украины.
Об этом Милованов заявил в эфире ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ваших цифрах мы можем увидеть, что 9 тысяч человек погибло. Это примерно половину сейчас мы видим активных случаев из всех, что есть. Умножьте это на два - и вы будете знать, что до конца года погибнет 20 тысяч человек в целом", - сказал он.
Милованов уверен, что такого количества смертей от коронавируса можно было избежать.
"Если бы не были б изменены критерии в сентябре и августе, по нашему моделированию ... Я должен сказать, что модели ошибаются, то есть, это не абсолютная правда. По нашему моделированию, количество погибших в стране на конец года было бы 4-6 тысяч. То есть, уже один раз выбрали политическую целесообразность - и потеряли 14-16 тысяч человек", - заявил Милованов.
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Он добавил, что сейчас в Украине снова выбирают политическую целесообразность.
"Почему мы не вводим жесткий карантин, который правильно делать? Ответ на это: потому что у нас нет денег компенсировать тому бизнесу, который будет вынужден не работать", - отметил президент Киевской школы экономики.
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Пожалуйста, подождите...
Як сказано вище, можуть щось робити одиниці. Але у теперішній владі цих людей немає(
Тому маємо те, що маємо. І зробив це МАЄМО нарід України своїми руками.
2018 - в середньому 48,9 тисяч смертей на місяць.
2020 - в середному за перші 7 місяців 47.7 тисяч смертей на місяць.
Отака статистика, порівняйте з кількістю населення в ці 2 роки, мені ліньки, на бажаю.
Населення в 2020 - 41.7 мільйони (до дебільного перерахунку 37.2)
Судячи з цифр, ситуація в 2020 краща ніж в 2018
Все остальные вопросы к госстату и гугля вам в помошь.
У вас более точные сведения. Тогда зачем задаете вопросы?
так шо не стонать а делать шо то.
майже грип,дурантинофіли ?
2
на ..уя лєчіться -ми всє умрьом !?
Например, УЗ пассажирские перевозки. У нас сейчас едут, как обычно. А лучше вернуть посадку через одно место, но повысить плату за проезд, за верхние места немного, а за нижние пусть на 35% .Тогда пассажиры будут вынуждено спать на разных уровнях и потери перевозчика меньше. Обязать проводников вводить культуру проветривания, на остановках открывать двери и окна, даже в холода, это возможно самое главное. В купе маска бесмыслена, (никто не будет носить их 10-12 час). Значит в купе без маски, но выходишь туалет и т.д. будь любезен надеть. Кондиционеры включать запретить и не только в УЗ, но и везде. Вагоны Интерсити с их вентиляцией возможно вообще не использовать, но это санврачи пусть решают.
И так во всем! Но это не для суеверных невежд трясущихся перед Ковидом. Тут надо волевым усилием отключать эмоции, включать интеллект, подключать реальных ученых, а не истеричек на посту, типа так называемого гл. инфекциониста Голубовской, что бичует глаголом детей - они бляха виноваты у нее во ВСЕХ эпидемиях (интересно а психических эпидемиях тоже дети виноваты?). На хер истериков, нужны атинкризисные менеджеры!
А серьёзно - ниодин врач не напишет причину смерти : ковид-19 . Будет фатальное поражение лёгких . Или кислородная недостаточность мозга . Или инсульт .
Просто потом проверяют на ковид-19 и если результат положительный - наносят в отчёт .
Просто когда даже у молодого сатурация 70 или 65 , то возможен любой диагноз . И даже некроз обоих почек ...
На днях умер 33-летний фитнес-тренер - от сердечного приступа как бы ... 10 дней ходил с положительным тестом и отказался от госпитализации , а точнее потребовал выписки из ликарни . Бо там тараканы и народ в корридоре , а дома покой и уют . Дали кислородный баллон и выписали . В Австралии или в Израиле его бы прявазали бы ремнями к койке , бо сам себя можешь и не спасать , но где гарантии , шо и за собой ещё десяток не возьмёшь ?!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .
А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
- очень старых людей живущих в домах престарелых, а также
- тех у кого был рак или другое смертельное заболевание.
Україна не острів...І не китай ,де за відсутність маски -тюрма
хоча.. якщо острів британія проявилв довбо..бство на початку,то зараз вже пізно...
Эксперты всего мира пытаются спрогнозировать ситуацию , улучшить ее течение, а тут такой милованов со своим умножением на два .
особливо з Лахти для України...
Вводять вже готові антитіла.
Есть законная торговля (супермаркеты, аптеки, ТРЦ), остальное всё это балласт в виде киосков-мафов на каждом углу, кофеен и прочей херни!