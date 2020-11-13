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От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов

Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что до конца года коронавирусная болезнь станет причиной смерти 20 тыс. украинцев. По состоянию на сегодня от COVID-19 скончались 9 145 жителей Украины.

Об этом Милованов заявил в эфире ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ваших цифрах мы можем увидеть, что 9 тысяч человек погибло. Это примерно половину сейчас мы видим активных случаев из всех, что есть. Умножьте это на два - и вы будете знать, что до конца года погибнет 20 тысяч человек в целом", - сказал он.

Милованов уверен, что такого количества смертей от коронавируса можно было избежать.

"Если бы не были б изменены критерии в сентябре и августе, по нашему моделированию ... Я должен сказать, что модели ошибаются, то есть, это не абсолютная правда. По нашему моделированию, количество погибших в стране на конец года было бы 4-6 тысяч. То есть, уже один раз выбрали политическую целесообразность - и потеряли 14-16 тысяч человек", - заявил Милованов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Он добавил, что сейчас в Украине снова выбирают политическую целесообразность.

"Почему мы не вводим жесткий карантин, который правильно делать? Ответ на это: потому что у нас нет денег компенсировать тому бизнесу, который будет вынужден не работать", - отметил президент Киевской школы экономики.

Также на Цензор.НЕТ: Супружеская пара врачей умерла от коронавируса на Львовщине: "До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 8280
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13.11.2020 01:14
+14
Сегодня в фейсбуке смотрел видосик от ЗЕ , где он лживо и лицемерно глотал , что политики и бизнесмены будут лечиться в простой божнице , а сам куда пошёл ? Лживый лицемер
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13.11.2020 01:11
+13
хм.. еще один вирусолог-политолог-и просто-поц .. От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 1672
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13.11.2020 01:00
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хм.. еще один вирусолог-политолог-и просто-поц .. От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 1672
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13.11.2020 01:00 Ответить
"война пришла но было поздно и с той и с этой стороны попередохли от ковида потенциальные бойцы"
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13.11.2020 01:02 Ответить
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 6451
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13.11.2020 01:29 Ответить
хм.. тут не нужно иметь большой аналитический ум чтобы понять что так и будет !!! Потому что во власти в Украине кацапо-диверсанты и бороться с вирусняком никто не собирался и не будет !!!
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13.11.2020 01:37 Ответить
20 тис. померлих це небагато, кожен день в Україні помирає більше 1200 людей від різних хвороб, тому 20 тис. це не критична цифра, потім від інших хвороб помре менше.
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13.11.2020 09:47 Ответить
Откуда ты знаешь точные цифры ?! они нам пистят !! вирус есть, он страшный, и это большая проблема для мира ... спасибо кацапам
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13.11.2020 12:24 Ответить
Бабка ванга очередная -- как вы уже надоели От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 3551
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13.11.2020 06:50 Ответить
И ЭТОТ ДЭБИЛ БЫЛ МИНИСТРОМ ??? СПАСИБО,зеленый идиот,"поддержал" морально Украинцев !!!
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13.11.2020 07:47 Ответить
Примитивное мышление.Вроде вумный а выхода не видит.
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13.11.2020 01:03 Ответить
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 8321
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13.11.2020 01:07 Ответить
La Grande Dance Macabre...

От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 5986
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13.11.2020 01:26 Ответить
Иловайск и Дебальцево?
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13.11.2020 03:48 Ответить
Перемирие от Зебила
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13.11.2020 04:37 Ответить
Разворованный зелей ковидфонд
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13.11.2020 06:15 Ответить
В былые времена, тех кто знал что делать было мало, их ценили, к ним прислушивались. Теперь, в эпоху информационной свободы "навiть гороробцi на Печерську" знают что делать. Вот, только делать теперь некому. Иначе откуда такой вал желающих рассказывать что делать?
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13.11.2020 06:59 Ответить
Ви не праві, знають, що робити усі хатні господарки, перукарі, таксисти та 100 відсотків ЗЕбілів.
Як сказано вище, можуть щось робити одиниці. Але у теперішній владі цих людей немає(
Тому маємо те, що маємо. І зробив це МАЄМО нарід України своїми руками.
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13.11.2020 07:48 Ответить
ЗЕ и компания больше убью людей на перемирие , чем на войне
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13.11.2020 01:08 Ответить
В Італії та Іспанії теж? )))
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13.11.2020 08:37 Ответить
Где есть статистика по недельная или по месячная смертность? Общая, то что эти придурки рисуют от ковида, пусть себе в ж.. засунут
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13.11.2020 01:10 Ответить
Відповідаю-
2018 - в середньому 48,9 тисяч смертей на місяць.
2020 - в середному за перші 7 місяців 47.7 тисяч смертей на місяць.

Отака статистика, порівняйте з кількістю населення в ці 2 роки, мені ліньки, на бажаю.
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13.11.2020 07:58 Ответить
Населення в 2018 - 42.3 мільцони
Населення в 2020 - 41.7 мільйони (до дебільного перерахунку 37.2)

Судячи з цифр, ситуація в 2020 краща ніж в 2018
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13.11.2020 08:18 Ответить
Вообще-то ноябрь, за первые семь не интересно. Октябрь есть данные. Раньше на городском сайте писали родилось 40 человек, умерло 50. Сколько не искал нету данных
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13.11.2020 09:53 Ответить
Вы хотели статистику, я дал вам. Это информация доступна для всех, если умеешь искать.

Все остальные вопросы к госстату и гугля вам в помошь.
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13.11.2020 17:18 Ответить
Госстат даёт то что министерство требует, сейчас цифры скрывают, а то что мне известно полный пистец
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13.11.2020 21:17 Ответить
Вам виднее, я пользуюсь общедоступной статистикой смертности по годам.
У вас более точные сведения. Тогда зачем задаете вопросы?
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13.11.2020 22:31 Ответить
Сегодня в фейсбуке смотрел видосик от ЗЕ , где он лживо и лицемерно глотал , что политики и бизнесмены будут лечиться в простой божнице , а сам куда пошёл ? Лживый лицемер
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13.11.2020 01:11 Ответить
Статьи , может цензор бы опубликовал этот видесик ?
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13.11.2020 01:12 Ответить
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 8280
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13.11.2020 01:14 Ответить
Як невдобно получилось. Ще у березні казав, що все позакривають для цих віпів, а тут бац такоє горє і сам захворів з дєрьмаком. От їх як вилікують, так одразу і позакривають ці совкові лікарні. Бо якось реально ж невдобно получилось. Хто ж знав, хто ж знав.
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13.11.2020 01:47 Ответить
Типа "загадка"

От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 7773
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13.11.2020 07:50 Ответить
Та хоч ти не каркав би, шляк би ті трафив. І без тебе вити хочеться От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 3074
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13.11.2020 01:16 Ответить
с темпами как у нас мы ети 20000 за 15 дней....

так шо не стонать а делать шо то.
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13.11.2020 01:27 Ответить
От онкологии умрут ещё больше .
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13.11.2020 01:39 Ответить
Если цензор пропустит , то ещё скажу , - почти все смертные случаи от болезней сердца , - на самом деле - онкология . Папередники тутнепричём .
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13.11.2020 01:48 Ответить
Цензор пропустив. Шо далі? Поясніть, що це за болєзні серця - це онкологія.
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13.11.2020 01:52 Ответить
Болєзні серця - то дєла виключно амурніє
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13.11.2020 04:00 Ответить
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 3387
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13.11.2020 07:52 Ответить
це різні речі, хворий онкологією не заражає інших....
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13.11.2020 05:35 Ответить
1
майже грип,дурантинофіли ?
2
на ..уя лєчіться -ми всє умрьом !?
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13.11.2020 08:08 Ответить
От водки гибнет больше... Так что теперь?
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13.11.2020 01:40 Ответить
Это где от водки гибнет больше?
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13.11.2020 06:16 Ответить
Сцуки! Не дочекаєтесь! Тільки після вас!
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13.11.2020 01:49 Ответить
Пришла пора соглашаться на карантин "выходного дня", как компромис между обществом и властью. В крайнем случае, страна выдержит двухнедельный локдаун, подрастянем пик эпидемии, это рациональная мера.Главное не затягивать гайки и интеллект включать. НО базовая проблема власти - черно-белое мышление. Или так или сяк. Или запретить или разрешить. Это просто, но не эффективно, а Надо умно!

Например, УЗ пассажирские перевозки. У нас сейчас едут, как обычно. А лучше вернуть посадку через одно место, но повысить плату за проезд, за верхние места немного, а за нижние пусть на 35% .Тогда пассажиры будут вынуждено спать на разных уровнях и потери перевозчика меньше. Обязать проводников вводить культуру проветривания, на остановках открывать двери и окна, даже в холода, это возможно самое главное. В купе маска бесмыслена, (никто не будет носить их 10-12 час). Значит в купе без маски, но выходишь туалет и т.д. будь любезен надеть. Кондиционеры включать запретить и не только в УЗ, но и везде. Вагоны Интерсити с их вентиляцией возможно вообще не использовать, но это санврачи пусть решают.

И так во всем! Но это не для суеверных невежд трясущихся перед Ковидом. Тут надо волевым усилием отключать эмоции, включать интеллект, подключать реальных ученых, а не истеричек на посту, типа так называемого гл. инфекциониста Голубовской, что бичует глаголом детей - они бляха виноваты у нее во ВСЕХ эпидемиях (интересно а психических эпидемиях тоже дети виноваты?). На хер истериков, нужны атинкризисные менеджеры!
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13.11.2020 02:04 Ответить
...вернуть посадку через одно место... У нас и так всё делается через одно место (т.е. через ж***)
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13.11.2020 06:23 Ответить
Тоесть за 1 месяц в полтора раз умрёт больще чем за 6 лет войны??
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13.11.2020 02:25 Ответить
В штатах давно уже так. От ковид умерло больше чем за все их войны последнего полвека
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13.11.2020 09:43 Ответить
Отлично зелень страной рулит, умирают в 1000 раз быстрее чем в разгар войны
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13.11.2020 02:26 Ответить
Ложь, конечно. В "умерших от ковида" записывают всех подряд. То же самое было и в Штатах.
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13.11.2020 03:21 Ответить
Та же история со СПИДом -- умирают не от СПИДа , а иногда и от насморка .

А серьёзно - ниодин врач не напишет причину смерти : ковид-19 . Будет фатальное поражение лёгких . Или кислородная недостаточность мозга . Или инсульт .

Просто потом проверяют на ковид-19 и если результат положительный - наносят в отчёт .
Просто когда даже у молодого сатурация 70 или 65 , то возможен любой диагноз . И даже некроз обоих почек ...
На днях умер 33-летний фитнес-тренер - от сердечного приступа как бы ... 10 дней ходил с положительным тестом и отказался от госпитализации , а точнее потребовал выписки из ликарни . Бо там тараканы и народ в корридоре , а дома покой и уют . Дали кислородный баллон и выписали . В Австралии или в Израиле его бы прявазали бы ремнями к койке , бо сам себя можешь и не спасать , но где гарантии , шо и за собой ещё десяток не возьмёшь ?!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .

А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
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13.11.2020 05:18 Ответить
Я знаю статистику по Австралии. У нас нет ни одного умершего от ковида, если из статистики вычесть
- очень старых людей живущих в домах престарелых, а также
- тех у кого был рак или другое смертельное заболевание.
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13.11.2020 07:09 Ответить
до кінця року коронавірусна хвороба стане причиною смерті 20 тис. українців. Станом на сьогодні від COVID-19 померли 9145 жителів України.

Україна не острів...І не китай ,де за відсутність маски -тюрма

хоча.. якщо острів британія проявилв довбо..бство на початку,то зараз вже пізно...
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13.11.2020 08:10 Ответить
Ковидло гордится собой и вами. У меня братуха бывшей, бывший нарколыга, 5 лет ВИЧа как бухал и шлялся, так и бухает. ПНХ шуганные простудой
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13.11.2020 10:06 Ответить
не неси маячню.....це тобі трамп сказав? От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 6342
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13.11.2020 05:37 Ответить
Вот умеют же обнадежить.
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13.11.2020 03:40 Ответить
В нормальній країні після таких слів це івно вже б вулиці підмітало..
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13.11.2020 04:06 Ответить
Зеле обещал 120 тыс к концу года если будем соблюдать правила.
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13.11.2020 05:56 Ответить
Да нихрена ж себе -уже сразу предупреждают,с форой,что будет от того ,что эесрань все разворовал
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13.11.2020 06:13 Ответить
Что ж такое, президент школы экономики с умным видом просто умножает на два ,получает площадку для своей депрессии, тиражирует чушь , которой мы должны верить на слово. А чего он на три не умножил? Так было бы ещё страшнее.
Эксперты всего мира пытаются спрогнозировать ситуацию , улучшить ее течение, а тут такой милованов со своим умножением на два .
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13.11.2020 06:22 Ответить
Они как в кино, считают себя великими, и думают что пипл схавает. А пипл младше 60, взрослую жизнь при СССР не жил, хавать не привык. Есть ещё старшая прослойка, верующая правильному курсу. Даже если по выборам в Киеве посмотреть в три раза меньше за год
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13.11.2020 06:40 Ответить
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 2760
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13.11.2020 06:33 Ответить
коронний аргумент дурантинофілів...
особливо з Лахти для України...
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13.11.2020 08:11 Ответить
Количество депутатов посчитай, из 100 уже переболевших, сколько к концу канденции останутся в живых. Отдельную выборку по слоям власти. Офис президента, министерства, их обслуживающий персонал... По мерам и местной власти не нужно, более менее ясная картина
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13.11.2020 06:36 Ответить
Цих господ лікують за іншими схемами.
Вводять вже готові антитіла.
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13.11.2020 06:45 Ответить
Певно, більше.
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13.11.2020 06:44 Ответить
Огромного колличества смертей от ковид, можно было бы избежать еще в мае 2019! А 20 тыс до конца года - это лишь результат хождения лохов на выборы по-приколу
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13.11.2020 06:55 Ответить
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 7649
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13.11.2020 06:58 Ответить
В ковидфонде бабла нет,Степанов вдруг врубился ,что ничего за пол года они так и не закупили-бабок на ковид совсем нет...скорей всего этот милованов нас "по дружески" предупредил
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13.11.2020 07:05 Ответить
Так і хочеться висловитися по-сільському - щоб ти сам здох зі своїм прогнозом. Вже і так по горло вистачає різних відосиків, арахамізмів, кравчукізмів і т.п.
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13.11.2020 07:14 Ответить
От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов - Цензор.НЕТ 2262
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13.11.2020 07:18 Ответить
Зашибись! Получается должны, откровенно, сдохнуть тысячи людей? Ради обосцанных мафов и прочих вонючих забегаловок?
Есть законная торговля (супермаркеты, аптеки, ТРЦ), остальное всё это балласт в виде киосков-мафов на каждом углу, кофеен и прочей херни!
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13.11.2020 08:35 Ответить
Ну раз так, то в сутки должны умирать примерно 425 человек.....
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13.11.2020 08:39 Ответить
Средняя не пиковая смертность в сутки - 1600 от всех болезней, до 1600 можно сунуть дурковид
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13.11.2020 10:16 Ответить
Треба просто відправити всю освіту на карантин і не треба тоді жорстко карантину
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13.11.2020 08:42 Ответить
Очнулся планокур.Почём шмаль для народа?
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13.11.2020 09:36 Ответить
Интересно, как спится убийце Ярослава Журавля? Кошмары не мучают? Нет предчувствия, что последние деньки на этом свете пройдут с выпученными глазёнками крысиными от удушья? И не помогут светила медицины.... И не помогут элитные условия..... Господь воздаст сполна....
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13.11.2020 10:17 Ответить
 
 