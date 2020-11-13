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декларация (1313) коррупция (8388) уголовная ответственность (435) НАПК (1164)

Уголовную ответственность за сокрытие имущества от декларирования необходимо восстановить до конца декабря, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уголовную ответственность за сокрытие имущества от декларирования необходимо восстановить до конца декабря, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркивает - важно восстановить уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях чиновников уже в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАПК.

"Только так будет возможно привлечь к ответственности за ложь в декларациях 2020 года нечестных чиновников", - подчеркнули в Агентстве.

"Отмечаем, что согласно Уголовному кодексу Украины, любые изменения в него должны быть внесены отдельным законом. Поэтому для возвращения уголовной ответственности за сокрытие имущества от декларирования должен быть разработан отдельный законопроект, быстрое принятие которого возможно лишь при условии голосования за основу и в целом. Напомним, что ежегодный период декларирования длится с 1 января по 31 марта. Чтобы наказать человека за сокрытие имущества от декларирования, соответствующая статья Уголовного кодекса должна действовать на момент подачи декларации. Если законопроект будет принят, например, в феврале 2021, то все, кто успеет подать декларации ранее, уйдут от ответственности", - объяснили в НАПК.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
А ублюдков из КС хорошо бы расстрелять до конца ноября?
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13.11.2020 10:17
+4
устроили срачь непонятно из-за чего. надо не за сокрытие от декларации сажать, а за незаконное обогащение. кто вам это мешает сделать?
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13.11.2020 10:19
+1
1000%
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13.11.2020 11:02
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А ублюдков из КС хорошо бы расстрелять до конца ноября?
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13.11.2020 10:17 Ответить
устроили срачь непонятно из-за чего. надо не за сокрытие от декларации сажать, а за незаконное обогащение. кто вам это мешает сделать?
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13.11.2020 10:19 Ответить
1000%
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13.11.2020 11:02 Ответить
Это,шош будет?! Все,до нового года,станут "бедными",как гепа,имя по 5-7 соток огорода
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13.11.2020 10:22 Ответить
кошмар. Кримінальну відповідальність за приховування майна від декларування необхідно відновити до кінця грудня, - НАЗК - Цензор.НЕТ 400
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13.11.2020 10:30 Ответить
уроды выбили себе время для перерегистрации имущества.
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13.11.2020 11:00 Ответить
вслед за принятием уголовной ответственности надо вводить всенародное декларирование.
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13.11.2020 11:00 Ответить
Декларирование чего?
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13.11.2020 11:12 Ответить
ВСЕГО)
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13.11.2020 11:23 Ответить
Точнее до 16. Это скорее середина декабря. 20 будут обсуждать отмену безвиза.
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13.11.2020 11:12 Ответить
невже в цій країні хтось сподівається на боротьбу з корупцією на вищих щаблях влади??!?!?!
вже найдурніші бачать, що наскрізь корумпована система влади, що сформувалась за останні 20-25 років злодійським і нікчемним олігархатом який насправді і заправляє усім у країні, створила 300% гарантію абсолютної безкарності у грабунку країни, її ресурсів, і державного бюджету.
і хтось вірить, що ці виродки почнуть боротися самі з собою? між собою, так але не проти себе.
он скільки вже років цивілізований світ намагається створити у нас якісь антикорупційні структури а їх ще до створення під себе нагинають олігархічні жидоморди. одні підімяли НАБУ. інші САП, треті АС, і так далі.
найдурніші вже прозрівають, якщо народ сам не візьметься за це олігархічне шобло в цій країні нічого, наголошую, нічого і ніколи не зміниться. хіба, лишень прізвища президентів, депутатів, суддів КС і генпрокурорів.
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13.11.2020 11:23 Ответить
Будут голосовать депутаты, которые получают каждый месяц тысячи долларов "в конвертах", взятки от олигархов за нужные голосования, депутаты уже успели купить дорогие квартиры в Киеве, автомобили, часы с бриллиантами и сумки стоимостью больше, чем сможет заработать бюджетник за 5 лет своей работы.
Им же опять придется выдумывать в декларациях - откуда вдруг ЗАКОННО свалилось на них богатство
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13.11.2020 13:38 Ответить
Скорей всего уголовная ответственность за ошибки в декларациях (именно это будут утверждать все, у кого что-то найдут) - это тупиковый путь. И дело здесь даже не в КС. Наказывать нужно именно за незаконное обогащение и уклонение от уплаты налогов, а не за неправильное заполнение деклараций. Я не юрист, но мне кажется, что нужно идти именно по этому пути.
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13.11.2020 21:08 Ответить
 
 