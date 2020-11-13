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Россия по политическим мотивам удерживает 130 граждан Украины, - офис омбудсмена

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россия по политическим мотивам удерживает 130 граждан Украины, - офис омбудсмена

На сегодня количество граждан Украины, преследуемых Россией по политическим мотивам, составляет 130 человек.

Об этом сообщили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, из них – 111 (в том числе 76 крымских татар) содержатся в местах лишения свободы (исправительных колониях и следственных изоляторах), а 19 – ограничены в свободе передвижения (осуждены условно, находятся под домашним арестом, на принудительном лечении, под административным присмотром).

"Количество граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и временно оккупированном Крыму, постоянно меняется, ведь оккупационная власть продолжает задерживать и открывать новые сфабрикованные уголовные дела, а уполномоченный, в свою очередь, получает новые обращения от родственников, адвокатов, правозащитных организаций о принятии мер для их освобождения", - отметили в офисе омбудсмена.

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Росія з політичних мотивів утримує 130 громадян України, - офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 2434
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13.11.2020 11:02 Ответить
Есть простой и эффективный способ бороться с этим явлением - начинайте арестовывать и шить дела гражданам кацапской ********* и вате с нашим гражданством и меняйте их (так кстати поступают во всем мире, те страны которые заботятся о своих гражданах и не хотят или не могут применять военную силу). А скулеж и жалобы ни к чему не приведут, еврошлюхам и западу плевать на украинцев вообще, тем более что с кацапами у них тесные бизнес связи.
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13.11.2020 11:04 Ответить
"На сегодня количество граждан Украины, преследуемых Россией по политическим мотивам, составляет 130 человек" - вот он настоящий "братский" народе и сруцкий мир.
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13.11.2020 13:04 Ответить
 
 