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Росія з політичних мотивів утримує 130 громадян України, - офіс омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Росія з політичних мотивів утримує 130 громадян України, - офіс омбудсмена

На сьогодні кількість громадян України, переслідуваних Росією з політичних мотивів, становить 130 осіб.

Про це повідомили в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, з них - 111 (в тому числі 76 кримських татар) утримуються в місцях позбавлення волі (виправних колоніях і слідчих ізоляторах), а 19 - обмежені у свободі пересування (засуджені умовно, перебувають під домашнім арештом, на примусовому лікуванні, під адміністративним наглядом).

"Кількість громадян України, які незаконно утримуються в Росії і тимчасово окупованому Криму, постійно змінюється, адже окупаційна влада продовжує затримувати і відкривати нові сфабриковані кримінальні справи, а уповноважений, в свою чергу, отримує нові звернення від родичів, адвокатів, правозахисних організацій щодо вжиття заходів для їх звільнення", - зазначили в офісі омбудсмена.

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Автор: Анастасія Потіха
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Росія з політичних мотивів утримує 130 громадян України, - офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 2434
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13.11.2020 11:02 Відповісти
Есть простой и эффективный способ бороться с этим явлением - начинайте арестовывать и шить дела гражданам кацапской ********* и вате с нашим гражданством и меняйте их (так кстати поступают во всем мире, те страны которые заботятся о своих гражданах и не хотят или не могут применять военную силу). А скулеж и жалобы ни к чему не приведут, еврошлюхам и западу плевать на украинцев вообще, тем более что с кацапами у них тесные бизнес связи.
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13.11.2020 11:04 Відповісти
"На сегодня количество граждан Украины, преследуемых Россией по политическим мотивам, составляет 130 человек" - вот он настоящий "братский" народе и сруцкий мир.
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13.11.2020 13:04 Відповісти
 
 