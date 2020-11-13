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Полиция проверяет информацию о "минировании" здания Рады (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция проверяет информацию о

Сегодня, 13 ноября, поступило сообщение о минировании Верховной Рады. Сейчас на месте проводится проверка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в полицию в 9:20.

"Сейчас на месте работают службы. Информация еще проверяется", - сообщили в полиции.

О том, проводилась ли эвакуация из здания Верховной Рады, в полиции пока не смогли ответить.

По информации "Интерфакс-Украина", проверка завершена, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Читайте: Вице-спикер Кондратюк готова вести заседания Рады, пока Разумков и Стефанчук болеют COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
проверяет информацию о "минировании" здания Рады...

Гадя?
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13.11.2020 10:44
+1
А навіщо перевіряти на замінування об'єкт підвищеної токсичної небезпеки???
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13.11.2020 10:45
+1
Говорили вам савченко с рубаном выпускать не нужно было Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 778
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13.11.2020 10:55
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Кто то решил покончить с вирусом раз и навсегда?
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13.11.2020 10:43 Ответить
проверяет информацию о "минировании" здания Рады...

Гадя?
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13.11.2020 10:44 Ответить
Гадя нагадила. Лозунг - в Зраду по Заряду Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 4320
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13.11.2020 11:15 Ответить
А навіщо перевіряти на замінування об'єкт підвищеної токсичної небезпеки???
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13.11.2020 10:45 Ответить
Може Зінка Надька?
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13.11.2020 10:47 Ответить
Більш вірогідно, що Лисий-сепар "наложив" міну.
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13.11.2020 11:04 Ответить
Зараз як гахне і полетять дупатути в різні боки. Голова-жопа-голова-жопа...
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13.11.2020 10:48 Ответить
Де ви там розгледіли голову, ви що не бачили яка вона у "Колі-каклєткі"?
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13.11.2020 11:02 Ответить
Велюрова? Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 8345
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13.11.2020 11:19 Ответить
В тканинах не розуміюсь, а по величині явно на все лобове скло автомобіля.
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13.11.2020 11:35 Ответить
Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в полицию в 9:20. - кто то проспал и решил вообще не идти на уроки заседания. Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 5717
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13.11.2020 10:53 Ответить
А не забухав?
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13.11.2020 11:05 Ответить
Забухав, он бы звонил и требовал к себе уважения, или признавался в любви. Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 387
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13.11.2020 11:09 Ответить
Міняю думку - вимагав би похмелитися.
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13.11.2020 11:14 Ответить
Не разминируйте, сделайте людям праздник!
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13.11.2020 10:54 Ответить
Незадовго до Нового року так хочеться хоч якогось свята.
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13.11.2020 11:07 Ответить
Говорили вам савченко с рубаном выпускать не нужно было Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 778
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13.11.2020 10:55 Ответить
Вони не заморачивалися - прямо по "кумполу".
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13.11.2020 11:10 Ответить
Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 7943
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13.11.2020 11:11 Ответить
нехай инфу про миномёты по куполу с барж ещё раз проверит.
там ещё было "гранатами закидать, прикладами добить и на гидроциклах сбежать."
инфа достоверная.
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13.11.2020 17:23 Ответить
 
 