Полиция проверяет информацию о "минировании" здания Рады (обновлено)

Сегодня, 13 ноября, поступило сообщение о минировании Верховной Рады. Сейчас на месте проводится проверка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в полицию в 9:20.

"Сейчас на месте работают службы. Информация еще проверяется", - сообщили в полиции.

О том, проводилась ли эвакуация из здания Верховной Рады, в полиции пока не смогли ответить.

По информации "Интерфакс-Украина", проверка завершена, взрывоопасных предметов не обнаружили.

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