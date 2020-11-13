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Полиция проверяет информацию о "минировании" здания Рады (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 13 ноября, поступило сообщение о минировании Верховной Рады. Сейчас на месте проводится проверка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.
Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в полицию в 9:20.
"Сейчас на месте работают службы. Информация еще проверяется", - сообщили в полиции.
О том, проводилась ли эвакуация из здания Верховной Рады, в полиции пока не смогли ответить.
По информации "Интерфакс-Украина", проверка завершена, взрывоопасных предметов не обнаружили.
Топ комментарии
+2 Kpnemo Kp
показать весь комментарий13.11.2020 10:44
+1 Кардан_вал
показать весь комментарий13.11.2020 10:45
+1 Олег Куницин
показать весь комментарий13.11.2020 10:55
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Гадя?
ЗінкаНадька? урокизаседания.
там ещё было "гранатами закидать, прикладами добить и на гидроциклах сбежать."
инфа достоверная.