Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради (оновлено)
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Сьогодні, 13 листопада, надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Зараз на місці проводиться перевірка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.
Правоохоронці зазначили, що повідомлення про мінування надійшло в поліцію о 9:20.
"Зараз на місці працюють служби. Інформація ще перевіряється", - повідомили в поліції.
Про те, чи проводилася евакуація з будівлі Верховної Ради, в поліції поки не змогли відповісти.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", перевірка завершена, вибухонебезпечних предметів не виявили.
Топ коментарі
+2 Kpnemo Kp
показати весь коментар13.11.2020 10:44
+1 Кардан_вал
показати весь коментар13.11.2020 10:45
+1 Олег Куницин
показати весь коментар13.11.2020 10:55
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Гадя?
ЗінкаНадька? урокизаседания.
там ещё было "гранатами закидать, прикладами добить и на гидроциклах сбежать."
инфа достоверная.