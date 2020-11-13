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Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція перевіряє інформацію про

Сьогодні, 13 листопада, надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Зараз на місці проводиться перевірка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що повідомлення про мінування надійшло в поліцію о 9:20.

"Зараз на місці працюють служби. Інформація ще перевіряється", - повідомили в поліції.

Про те, чи проводилася евакуація з будівлі Верховної Ради, в поліції поки не змогли відповісти.

Також читайте: У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: поранено поліцейського, трьох зловмисників затримано, - поліція

За інформацією "Інтерфакс-Україна", перевірка завершена, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
проверяет информацию о "минировании" здания Рады...

Гадя?
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13.11.2020 10:44
+1
А навіщо перевіряти на замінування об'єкт підвищеної токсичної небезпеки???
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13.11.2020 10:45
+1
Говорили вам савченко с рубаном выпускать не нужно было Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 778
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13.11.2020 10:55
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Кто то решил покончить с вирусом раз и навсегда?
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13.11.2020 10:43 Відповісти
проверяет информацию о "минировании" здания Рады...

Гадя?
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13.11.2020 10:44 Відповісти
Гадя нагадила. Лозунг - в Зраду по Заряду Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 4320
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13.11.2020 11:15 Відповісти
А навіщо перевіряти на замінування об'єкт підвищеної токсичної небезпеки???
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13.11.2020 10:45 Відповісти
Може Зінка Надька?
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13.11.2020 10:47 Відповісти
Більш вірогідно, що Лисий-сепар "наложив" міну.
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13.11.2020 11:04 Відповісти
Зараз як гахне і полетять дупатути в різні боки. Голова-жопа-голова-жопа...
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13.11.2020 10:48 Відповісти
Де ви там розгледіли голову, ви що не бачили яка вона у "Колі-каклєткі"?
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13.11.2020 11:02 Відповісти
Велюрова? Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 8345
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13.11.2020 11:19 Відповісти
В тканинах не розуміюсь, а по величині явно на все лобове скло автомобіля.
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13.11.2020 11:35 Відповісти
Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в полицию в 9:20. - кто то проспал и решил вообще не идти на уроки заседания. Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 5717
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13.11.2020 10:53 Відповісти
А не забухав?
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13.11.2020 11:05 Відповісти
Забухав, он бы звонил и требовал к себе уважения, или признавался в любви. Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 387
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13.11.2020 11:09 Відповісти
Міняю думку - вимагав би похмелитися.
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13.11.2020 11:14 Відповісти
Не разминируйте, сделайте людям праздник!
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13.11.2020 10:54 Відповісти
Незадовго до Нового року так хочеться хоч якогось свята.
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13.11.2020 11:07 Відповісти
Говорили вам савченко с рубаном выпускать не нужно было Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 778
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13.11.2020 10:55 Відповісти
Вони не заморачивалися - прямо по "кумполу".
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13.11.2020 11:10 Відповісти
Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 7943
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13.11.2020 11:11 Відповісти
нехай инфу про миномёты по куполу с барж ещё раз проверит.
там ещё было "гранатами закидать, прикладами добить и на гидроциклах сбежать."
инфа достоверная.
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13.11.2020 17:23 Відповісти
 
 