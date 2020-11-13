Черкассы отказались вводить карантин выходного дня

Городские власти Черкасс провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.

Об этом сообщает местное издание 18000, передает Цензор.НЕТ.

На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня. Они просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение дистанции.

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Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не видит необходимости вводить такой карантин: "Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодняшний день мы протестировали около 60 000 жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койко-местами, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Я предлагаю не поддерживать карантин выходного дня".

Также директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковський считает такой карантин неэффективным: "С противоэпидемической точки зрения это решение некорректно. Оно не приведет к улучшению ситуации. Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас у них наиболее часто происходят заражения".

В итоге, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС проголосовали за невнедрение карантина выходного дня на территории города Черкассы.

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В связи с этим в Черкассах разрешается:

свободное передвижение по городу;

принимать посетителей в заведениях общественного питания, включая и на выходных;

работа ТРЦ;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;

прием посетителей в других развлекательных заведениях;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры;

работа рынков.

Напомним, в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.