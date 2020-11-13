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Черкассы отказались вводить карантин выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Черкассы отказались вводить карантин выходного дня

Городские власти Черкасс провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.

Об этом сообщает местное издание 18000, передает Цензор.НЕТ.

На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня. Они просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение дистанции.

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Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не видит необходимости вводить такой карантин: "Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодняшний день мы протестировали около 60 000 жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койко-местами, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Я предлагаю не поддерживать карантин выходного дня".

Также директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковський считает такой карантин неэффективным: "С противоэпидемической точки зрения это решение некорректно. Оно не приведет к улучшению ситуации. Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас у них наиболее часто происходят заражения".

В итоге, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС проголосовали за невнедрение карантина выходного дня на территории города Черкассы.

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В связи с этим в Черкассах разрешается:

свободное передвижение по городу;
принимать посетителей в заведениях общественного питания, включая и на выходных;
работа ТРЦ;
прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;
прием посетителей в других развлекательных заведениях;
прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
деятельность учреждений культуры;
работа рынков.

Напомним, в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.
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Топ комментарии
+11
чекаємо грозних відосіків від гаранта з погрозами розпустити Черкаси))
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13.11.2020 11:58
+6
Добро пожаловать в Феофанию.
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13.11.2020 12:06
+6
Краще кабмін загнати на самоізоляцію в підвал.Нехай там сидять, доки не здохнуть.
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13.11.2020 12:06
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В австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, ввели комендантский час до 13 сентября из-за вспышки COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AFP.
Комендантский час будет действовать с 20 часов вечера до 5 утра. В случае несоблюдения правил, нарушителям грозит штраф в 1777 долларов США. Городские власти также закрывают все магазины, кроме супермаркетов, аптек и магазинов по продаже алкоголя. Однако это решение вступит в силу только с четверга.
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13.11.2020 11:57 Ответить
Что-то более дебильное трудно себе даже представить. Ночью люди обычно спят в своих постелях и риск заражения сведен к минимуму. Есть правда вариант заразиться в кабаке или ночном клубе, но такие заведения всегда можно закрыть.
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13.11.2020 12:06 Ответить
Почему супермаркетам можно а маленьким магазинам нельзя? Потому , что продажные чиновники.
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13.11.2020 15:03 Ответить
чекаємо грозних відосіків від гаранта з погрозами розпустити Черкаси))
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13.11.2020 11:58 Ответить
Черкассы отказались вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 3106
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13.11.2020 12:02 Ответить
Закройте Черкасы на выезд и вьезд до весны. Пускай работают и гуляют в своих рыгаловках. Посмотрим что из етого они добьются.
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13.11.2020 12:01 Ответить
Краще кабмін загнати на самоізоляцію в підвал.Нехай там сидять, доки не здохнуть.
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13.11.2020 12:06 Ответить
ты сидишь на субсидии и дотациях. что бы ты не сдохз, кто то должен деньги платить в бюджет. как быть?
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13.11.2020 12:07 Ответить
Я желаю тебе чтобы ты за всю свою жизнь получил столько же субсидий и дотаций как я получаю по твоим словам. Черкассы отказались вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7751
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13.11.2020 12:10 Ответить
не дали)))) плохо просил
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13.11.2020 12:14 Ответить
полностью согласен. города которые отказались, закрыть на вьезд и выезд до весны
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13.11.2020 12:08 Ответить
!о господи! где вс таких неучей берут?

В Полтавской области больницы загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. Эта область обеспечена кислородом лишь наполовину от необходимого количества. В больницах не хватает медиков, пациенты кислородом дышат по очереди, а трупы порой некому вывозить.

На четыре медсестры 60 больных

Главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказывает, что сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/419983-*****************************************************************************-19_prihoditsja_sortirovatj
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13.11.2020 12:04 Ответить
Добро пожаловать в Феофанию.
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13.11.2020 12:06 Ответить
хотя..моськи чвакают им сена побольше....!
плебсу хлеба и зрелищ..как всегда актуально...
ничего не изменилось....хотя изменилось..плебсу разрешили ставить крестики на выборах....а зря
.
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13.11.2020 12:07 Ответить
Кому нужно запретить ставить крестики?
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13.11.2020 12:12 Ответить
Те, кто не платит налоги и домокозявкам
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13.11.2020 13:03 Ответить
зебили заняти переводом стрелок с разворованого асфальта на местние власти.
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13.11.2020 12:12 Ответить
тем кто выбрал цирк на дроте
..а грамотные люди предупреждали..
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13.11.2020 12:21 Ответить
Влада бездарно витратила запас часу з весни і, замість підготовки до епідемії, розтринькала кошти коронавірусного фонду. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив ексголова Офісу президента Андрій Богдан.
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".

Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
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13.11.2020 12:22 Ответить
Шо то в лиси здохло нужели дождались, эпидемиологу наконец то дали высказаться. И он сказал то что должны знать все говорящие головы от политики .Самые опасные места заражения. Коронобесов судить за сокрытия знаний эпидемиологов опыт которых 3000 лет.
Но они не совподабт с желаниями ковидной мафии. Где диспут эпидемиологов 3 за, 3 против.Иначе все сказанное политшамманами про ковид и есть их 100% шаманство про ковид
Ни правды,ни заботы ни здравого смысла там нет .
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13.11.2020 12:24 Ответить
Ватный неграмотный длбб, сводить бы тебя на экскурсию в реанимацию ,вот бы ты охренел ! А ведь попадешь не на экскурсию,а в качестве клиента....
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13.11.2020 13:07 Ответить
Да, в Черкассах ,небольшом городе, концентрация *мудрого нарита* особенно высока
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13.11.2020 13:00 Ответить
ага, 90% проголосовало за бениного клоуна.
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13.11.2020 14:20 Ответить
У зелескота, сразу пердаки взрываются, когда они слышат, что кто-то в регионах решил отказатся от зеленого дурантина. А по факту, у преЗЕрвативов было 9 месяцев, чтобы остановить недуг, но зеленые дятлы снимали видосики и пилили короновирусный фонд, вместо того чтобы ремонтировать больницы и строить лаборатории. Теперь уже позно пить боржоми, припарки из дурантина не спасут от ковидной катастрофы.
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13.11.2020 14:19 Ответить
 
 