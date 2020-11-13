Черкассы отказались вводить карантин выходного дня
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Городские власти Черкасс провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.
Об этом сообщает местное издание 18000, передает Цензор.НЕТ.
На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня. Они просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение дистанции.
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не видит необходимости вводить такой карантин: "Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодняшний день мы протестировали около 60 000 жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койко-местами, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Я предлагаю не поддерживать карантин выходного дня".
Также директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковський считает такой карантин неэффективным: "С противоэпидемической точки зрения это решение некорректно. Оно не приведет к улучшению ситуации. Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас у них наиболее часто происходят заражения".
В итоге, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС проголосовали за невнедрение карантина выходного дня на территории города Черкассы.
В связи с этим в Черкассах разрешается:
свободное передвижение по городу;
принимать посетителей в заведениях общественного питания, включая и на выходных;
работа ТРЦ;
прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;
прием посетителей в других развлекательных заведениях;
прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
деятельность учреждений культуры;
работа рынков.
Напомним, в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.
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Как передает Укринформ, об этом сообщает AFP.
Комендантский час будет действовать с 20 часов вечера до 5 утра. В случае несоблюдения правил, нарушителям грозит штраф в 1777 долларов США. Городские власти также закрывают все магазины, кроме супермаркетов, аптек и магазинов по продаже алкоголя. Однако это решение вступит в силу только с четверга.
В Полтавской области больницы загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. Эта область обеспечена кислородом лишь наполовину от необходимого количества. В больницах не хватает медиков, пациенты кислородом дышат по очереди, а трупы порой некому вывозить.
На четыре медсестры 60 больных
Главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказывает, что сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут.
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плебсу хлеба и зрелищ..как всегда актуально...
ничего не изменилось....хотя изменилось..плебсу разрешили ставить крестики на выборах....а зря
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..а грамотные люди предупреждали..
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".
Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
Но они не совподабт с желаниями ковидной мафии. Где диспут эпидемиологов 3 за, 3 против.Иначе все сказанное политшамманами про ковид и есть их 100% шаманство про ковид
Ни правды,ни заботы ни здравого смысла там нет .