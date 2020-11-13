УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11036 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
2 555 25
карантин (16095) Черкаси (390) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня

Міська влада Черкас провела засідання комісії ТЕБ та НС. Ухвалено рішення не запроваджувати карантин вихідного дня в місті.

Про це повідомляє місцеве видання 18000, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні також були присутні підприємці, які просили не запроваджувати в місті карантин вихідного дня. Вони просили дозволити працювати маленьким магазинам, закладам харчування, а також ТРЦ, площа яких, за їхніми словами, може забезпечити дотримання дистанції.

Читайте також: Якщо карантин вихідного дня не буде повністю реалізований, то ми прийдемо до повного локдауну, - Немчінов

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко  не бачить потреби запроваджувати такий карантин: "Так, є проблеми, але їх потрібно вирішувати не таким способом. На сьогоднішній день ми протестували близько 60 тисяч жителів Черкас. Є проблеми з тестами, є проблеми з ліжкомісцями, але ми маємо це вирішувати не за рахунок підприємців. Я пропоную не підтримувати карантин вихідного дня".

Також директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський вважає такий карантин неефективним: "Із протиепідемічної точки зору це рішення некоректне. Воно не призведе до покращення ситуації. Є градація місць, де найчастіше виникають зараження, от в ній одне з перших місць займають кабінети лікарів. Зараз у них найбільш часто відбуваються зараження".

У підсумку, на засіданні комісії ТЕБ та НС проголосували за невпровадження карантину вихідного дня на території міста Черкаси.

У зв’язку з цим у Черкасах дозволяється:

  • вільне пересування по місту;
  • приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, включно й на вихідних;
  • робота ТРЦ;
  • приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах;
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальних закладах;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення;
  • діяльність закладів культури;
  • робота ринків.

Нагадаємо, в суботу з 00:00 в Україні набуде чинності карантин вихідного дня.

Також читайте: В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
чекаємо грозних відосіків від гаранта з погрозами розпустити Черкаси))
показати весь коментар
13.11.2020 11:58
+6
Добро пожаловать в Феофанию.
показати весь коментар
13.11.2020 12:06
+6
Краще кабмін загнати на самоізоляцію в підвал.Нехай там сидять, доки не здохнуть.
показати весь коментар
13.11.2020 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, ввели комендантский час до 13 сентября из-за вспышки COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AFP.
Комендантский час будет действовать с 20 часов вечера до 5 утра. В случае несоблюдения правил, нарушителям грозит штраф в 1777 долларов США. Городские власти также закрывают все магазины, кроме супермаркетов, аптек и магазинов по продаже алкоголя. Однако это решение вступит в силу только с четверга.
показати весь коментар
13.11.2020 11:57 Відповісти
Что-то более дебильное трудно себе даже представить. Ночью люди обычно спят в своих постелях и риск заражения сведен к минимуму. Есть правда вариант заразиться в кабаке или ночном клубе, но такие заведения всегда можно закрыть.
показати весь коментар
13.11.2020 12:06 Відповісти
Почему супермаркетам можно а маленьким магазинам нельзя? Потому , что продажные чиновники.
показати весь коментар
13.11.2020 15:03 Відповісти
чекаємо грозних відосіків від гаранта з погрозами розпустити Черкаси))
показати весь коментар
13.11.2020 11:58 Відповісти
Черкассы отказались вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 3106
показати весь коментар
13.11.2020 12:02 Відповісти
Закройте Черкасы на выезд и вьезд до весны. Пускай работают и гуляют в своих рыгаловках. Посмотрим что из етого они добьются.
показати весь коментар
13.11.2020 12:01 Відповісти
Краще кабмін загнати на самоізоляцію в підвал.Нехай там сидять, доки не здохнуть.
показати весь коментар
13.11.2020 12:06 Відповісти
ты сидишь на субсидии и дотациях. что бы ты не сдохз, кто то должен деньги платить в бюджет. как быть?
показати весь коментар
13.11.2020 12:07 Відповісти
Я желаю тебе чтобы ты за всю свою жизнь получил столько же субсидий и дотаций как я получаю по твоим словам. Черкассы отказались вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7751
показати весь коментар
13.11.2020 12:10 Відповісти
не дали)))) плохо просил
показати весь коментар
13.11.2020 12:14 Відповісти
полностью согласен. города которые отказались, закрыть на вьезд и выезд до весны
показати весь коментар
13.11.2020 12:08 Відповісти
!о господи! где вс таких неучей берут?

В Полтавской области больницы загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. Эта область обеспечена кислородом лишь наполовину от необходимого количества. В больницах не хватает медиков, пациенты кислородом дышат по очереди, а трупы порой некому вывозить.

На четыре медсестры 60 больных

Главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказывает, что сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/419983-*****************************************************************************-19_prihoditsja_sortirovatj
показати весь коментар
13.11.2020 12:04 Відповісти
Добро пожаловать в Феофанию.
показати весь коментар
13.11.2020 12:06 Відповісти
хотя..моськи чвакают им сена побольше....!
плебсу хлеба и зрелищ..как всегда актуально...
ничего не изменилось....хотя изменилось..плебсу разрешили ставить крестики на выборах....а зря
.
показати весь коментар
13.11.2020 12:07 Відповісти
Кому нужно запретить ставить крестики?
показати весь коментар
13.11.2020 12:12 Відповісти
Те, кто не платит налоги и домокозявкам
показати весь коментар
13.11.2020 13:03 Відповісти
зебили заняти переводом стрелок с разворованого асфальта на местние власти.
показати весь коментар
13.11.2020 12:12 Відповісти
тем кто выбрал цирк на дроте
..а грамотные люди предупреждали..
показати весь коментар
13.11.2020 12:21 Відповісти
Влада бездарно витратила запас часу з весни і, замість підготовки до епідемії, розтринькала кошти коронавірусного фонду. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив ексголова Офісу президента Андрій Богдан.
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".

Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
показати весь коментар
13.11.2020 12:22 Відповісти
Шо то в лиси здохло нужели дождались, эпидемиологу наконец то дали высказаться. И он сказал то что должны знать все говорящие головы от политики .Самые опасные места заражения. Коронобесов судить за сокрытия знаний эпидемиологов опыт которых 3000 лет.
Но они не совподабт с желаниями ковидной мафии. Где диспут эпидемиологов 3 за, 3 против.Иначе все сказанное политшамманами про ковид и есть их 100% шаманство про ковид
Ни правды,ни заботы ни здравого смысла там нет .
показати весь коментар
13.11.2020 12:24 Відповісти
Ватный неграмотный длбб, сводить бы тебя на экскурсию в реанимацию ,вот бы ты охренел ! А ведь попадешь не на экскурсию,а в качестве клиента....
показати весь коментар
13.11.2020 13:07 Відповісти
Да, в Черкассах ,небольшом городе, концентрация *мудрого нарита* особенно высока
показати весь коментар
13.11.2020 13:00 Відповісти
ага, 90% проголосовало за бениного клоуна.
показати весь коментар
13.11.2020 14:20 Відповісти
У зелескота, сразу пердаки взрываются, когда они слышат, что кто-то в регионах решил отказатся от зеленого дурантина. А по факту, у преЗЕрвативов было 9 месяцев, чтобы остановить недуг, но зеленые дятлы снимали видосики и пилили короновирусный фонд, вместо того чтобы ремонтировать больницы и строить лаборатории. Теперь уже позно пить боржоми, припарки из дурантина не спасут от ковидной катастрофы.
показати весь коментар
13.11.2020 14:19 Відповісти
 
 