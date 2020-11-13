Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня
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Міська влада Черкас провела засідання комісії ТЕБ та НС. Ухвалено рішення не запроваджувати карантин вихідного дня в місті.
Про це повідомляє місцеве видання 18000, передає Цензор.НЕТ.
На засіданні також були присутні підприємці, які просили не запроваджувати в місті карантин вихідного дня. Вони просили дозволити працювати маленьким магазинам, закладам харчування, а також ТРЦ, площа яких, за їхніми словами, може забезпечити дотримання дистанції.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не бачить потреби запроваджувати такий карантин: "Так, є проблеми, але їх потрібно вирішувати не таким способом. На сьогоднішній день ми протестували близько 60 тисяч жителів Черкас. Є проблеми з тестами, є проблеми з ліжкомісцями, але ми маємо це вирішувати не за рахунок підприємців. Я пропоную не підтримувати карантин вихідного дня".
Також директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський вважає такий карантин неефективним: "Із протиепідемічної точки зору це рішення некоректне. Воно не призведе до покращення ситуації. Є градація місць, де найчастіше виникають зараження, от в ній одне з перших місць займають кабінети лікарів. Зараз у них найбільш часто відбуваються зараження".
У підсумку, на засіданні комісії ТЕБ та НС проголосували за невпровадження карантину вихідного дня на території міста Черкаси.
У зв’язку з цим у Черкасах дозволяється:
- вільне пересування по місту;
- приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, включно й на вихідних;
- робота ТРЦ;
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальних закладах;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення;
- діяльність закладів культури;
- робота ринків.
Нагадаємо, в суботу з 00:00 в Україні набуде чинності карантин вихідного дня.
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Как передает Укринформ, об этом сообщает AFP.
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плебсу хлеба и зрелищ..как всегда актуально...
ничего не изменилось....хотя изменилось..плебсу разрешили ставить крестики на выборах....а зря
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..а грамотные люди предупреждали..
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".
Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
Но они не совподабт с желаниями ковидной мафии. Где диспут эпидемиологов 3 за, 3 против.Иначе все сказанное политшамманами про ковид и есть их 100% шаманство про ковид
Ни правды,ни заботы ни здравого смысла там нет .