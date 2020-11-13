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Минздрав (4828) плазма (2)

Минздрав одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения одобрило использование реконвалесцентной плазмы, содержащей нейтрализующие антитела класса IgG против SARS-CoV-2 для лечения COVID-19.

Это закреплено обновленным протоколом оказания медпомощи для лечения COVID-19, утвержденным приказом Минздрава 11 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Минздрав одобрил введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее эффективно - в течение 72 часов от появления первых клинических симптомов.

При этом реконвалесцентная плазма может быть использована для раннего специфического лечения COVID-19 только для пациентов, которые имеют лабораторно подтвержденный SARS-CoV-2, тяжелое или критическое течение заболевания, либо прогностические факторы прогрессирования до тяжелой или критического состояния.

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Топ комментарии
+2
Неделю назад на цензоре была новость об этом методе, но в Крыму. Почему-то все комментаторы решили, что это говорит об убогом состоянии российской медицины.
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13.11.2020 13:18
+1
мир уже полгода использует-эти только раздуплились
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13.11.2020 12:56
+1
Поки Зеленський не захворів і хвороба не почала проникати в нього досить глибоко, МОЗ був абсолютно бездіяльним! Маю надію по результатам лікування Зеленського та інших керівників держави Степанова та Радуцького викинуть на політичну помийку.
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13.11.2020 13:22
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мир уже полгода использует-эти только раздуплились
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13.11.2020 12:56 Ответить
Неделю назад на цензоре была новость об этом методе, но в Крыму. Почему-то все комментаторы решили, что это говорит об убогом состоянии российской медицины.
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13.11.2020 13:18 Ответить
Поки Зеленський не захворів і хвороба не почала проникати в нього досить глибоко, МОЗ був абсолютно бездіяльним! Маю надію по результатам лікування Зеленського та інших керівників держави Степанова та Радуцького викинуть на політичну помийку.
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13.11.2020 13:22 Ответить
І самого півшостого туди ж варто...
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13.11.2020 13:26 Ответить
в крыму?та у них воды нету,не из чего даже физраствор приготовить Минздрав одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 1721.морская вода-слишком крутой физраствор,разбавлять надо...и не спиртом
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13.11.2020 13:26 Ответить
Потому что в Крыму лечат только разговорами о плазме, самой плазиы нет. И в этом легко убедиться почитав крымские форумы, т.е. самих крымчан
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13.11.2020 13:28 Ответить
у нас всегда так,если что то делают кацапы то это всегда фуфло, а потом сами по этой же теме начинают работать,вот такими темпами всегда в роли доганяющих будем
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13.11.2020 14:09 Ответить
Так и я о том же. Сами прикалываемся над ихним "что там у хохлов" и сами же им уподобляемся. Забыть про них, как про страшный сон, и идти своей дорогой. Хороших примеров в мире очень много. Зачем в говне ковыряться?
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13.11.2020 14:20 Ответить
Если эта плазма не помагает даже самим переболевшим /есть случаи повторного заражения через 2-4 месяца/, то почему она буде эффективна, с какой кстати? По этой же причине вакцина от ОРВИ /и гриппов/ - это антинаучный бред!
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13.11.2020 13:15 Ответить
плазма для недопущения перехода больных в тяжелое и критическое состояние...для уменьшения последствий ковида.и для сокращения сроков выздоровления,а тем самым-ограничения пандемии.
он не является лекарством.
примерно для того же и вакцина.
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13.11.2020 13:29 Ответить
Причем тут "разговорами лечат"? А у нас она есть? Я про сам метод говорю. Сначала обосрали , а потом делаем то же саме.
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13.11.2020 13:32 Ответить
а когда помню пол года тому назад была новость что по этой системе кацапы тоже проводят лечение от ковида то тут на цензоре были сплошные издевки и высмеивания,а теперь все внезапно переобулись и начали хвалить и сами делать то же самое,жесть просто
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13.11.2020 14:06 Ответить
Це прикол? 72 години від перших симптомів? У нас 5-7 діб тест роблять, та ще допроситися треба щоб направлення дали. Які к бісу 72 години?! Та і в якій лікарні є ця плазма? Оголосіть увесь список, будь ласка!
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13.11.2020 15:27 Ответить
Виникає питання - хто на яких умовах буде здавати плазму, і яка ЧЕСНА фірма буде виробляти ліки?
Без цього бачимо тільки пустопорожні балачки з претензією на новий розпил бабла.
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13.11.2020 16:29 Ответить
 
 