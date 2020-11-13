МОЗ схвалило використання реконвалесцентної плазми для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України схвалило використання реконвалесцентної плазми, що містить нейтралізувальні антитіла класу IgG проти SARS-CoV-2 для лікування COVID-19.

Це закріплено оновленим протоколом надання меддопомоги для лікування COVID-19, затвердженим наказом МОЗ 11 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що МОЗ схвалило введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найефективніше - протягом 72 годин від появи перших клінічних симптомів.

При цьому реконвалесцентна плазма може бути використана для раннього специфічного лікування COVID-19 лише для пацієнтів, які мають лабораторно підтверджений SARS-CoV-2, важкий або критичний перебіг захворювання, або прогностичні чинники прогресування до важкого або критичного стану.

Також читайте: МОЗ очікує від регіонів більше оперативних закупівель для забезпечення лікарень киснем, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова