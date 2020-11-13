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МОЗ (3881) плазма (2)

МОЗ схвалило використання реконвалесцентної плазми для лікування COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ схвалило використання реконвалесцентної плазми для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України схвалило використання реконвалесцентної плазми, що містить нейтралізувальні антитіла класу IgG проти SARS-CoV-2 для лікування COVID-19.

Це закріплено оновленим протоколом надання меддопомоги для лікування COVID-19, затвердженим наказом МОЗ 11 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що МОЗ схвалило введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найефективніше - протягом 72 годин від появи перших клінічних симптомів.

При цьому реконвалесцентна плазма може бути використана для раннього специфічного лікування COVID-19 лише для пацієнтів, які мають лабораторно підтверджений SARS-CoV-2, важкий або критичний перебіг захворювання, або прогностичні чинники прогресування до важкого або критичного стану.

Також читайте: МОЗ очікує від регіонів більше оперативних закупівель для забезпечення лікарень киснем, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Неделю назад на цензоре была новость об этом методе, но в Крыму. Почему-то все комментаторы решили, что это говорит об убогом состоянии российской медицины.
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13.11.2020 13:18
+1
мир уже полгода использует-эти только раздуплились
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13.11.2020 12:56
+1
Поки Зеленський не захворів і хвороба не почала проникати в нього досить глибоко, МОЗ був абсолютно бездіяльним! Маю надію по результатам лікування Зеленського та інших керівників держави Степанова та Радуцького викинуть на політичну помийку.
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13.11.2020 13:22
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мир уже полгода использует-эти только раздуплились
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13.11.2020 12:56 Відповісти
Неделю назад на цензоре была новость об этом методе, но в Крыму. Почему-то все комментаторы решили, что это говорит об убогом состоянии российской медицины.
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13.11.2020 13:18 Відповісти
Поки Зеленський не захворів і хвороба не почала проникати в нього досить глибоко, МОЗ був абсолютно бездіяльним! Маю надію по результатам лікування Зеленського та інших керівників держави Степанова та Радуцького викинуть на політичну помийку.
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13.11.2020 13:22 Відповісти
І самого півшостого туди ж варто...
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13.11.2020 13:26 Відповісти
в крыму?та у них воды нету,не из чего даже физраствор приготовить Минздрав одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 1721.морская вода-слишком крутой физраствор,разбавлять надо...и не спиртом
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13.11.2020 13:26 Відповісти
Потому что в Крыму лечат только разговорами о плазме, самой плазиы нет. И в этом легко убедиться почитав крымские форумы, т.е. самих крымчан
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13.11.2020 13:28 Відповісти
у нас всегда так,если что то делают кацапы то это всегда фуфло, а потом сами по этой же теме начинают работать,вот такими темпами всегда в роли доганяющих будем
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13.11.2020 14:09 Відповісти
Так и я о том же. Сами прикалываемся над ихним "что там у хохлов" и сами же им уподобляемся. Забыть про них, как про страшный сон, и идти своей дорогой. Хороших примеров в мире очень много. Зачем в говне ковыряться?
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13.11.2020 14:20 Відповісти
Если эта плазма не помагает даже самим переболевшим /есть случаи повторного заражения через 2-4 месяца/, то почему она буде эффективна, с какой кстати? По этой же причине вакцина от ОРВИ /и гриппов/ - это антинаучный бред!
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13.11.2020 13:15 Відповісти
плазма для недопущения перехода больных в тяжелое и критическое состояние...для уменьшения последствий ковида.и для сокращения сроков выздоровления,а тем самым-ограничения пандемии.
он не является лекарством.
примерно для того же и вакцина.
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13.11.2020 13:29 Відповісти
Причем тут "разговорами лечат"? А у нас она есть? Я про сам метод говорю. Сначала обосрали , а потом делаем то же саме.
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13.11.2020 13:32 Відповісти
а когда помню пол года тому назад была новость что по этой системе кацапы тоже проводят лечение от ковида то тут на цензоре были сплошные издевки и высмеивания,а теперь все внезапно переобулись и начали хвалить и сами делать то же самое,жесть просто
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13.11.2020 14:06 Відповісти
Це прикол? 72 години від перших симптомів? У нас 5-7 діб тест роблять, та ще допроситися треба щоб направлення дали. Які к бісу 72 години?! Та і в якій лікарні є ця плазма? Оголосіть увесь список, будь ласка!
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13.11.2020 15:27 Відповісти
Виникає питання - хто на яких умовах буде здавати плазму, і яка ЧЕСНА фірма буде виробляти ліки?
Без цього бачимо тільки пустопорожні балачки з претензією на новий розпил бабла.
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13.11.2020 16:29 Відповісти
 
 