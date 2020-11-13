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Смерть 35-летней жены экс-министра здравоохранения Квиташвили: полиция открыла уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Общество

Смерть 35-летней жены экс-министра здравоохранения Квиташвили: полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 35-летней женщины в одном из столичных лечебных учреждений после проведения плановой операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"В дежурную часть полиции Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из больниц умерла его жена. Он добавил, что возможная причина смерти - это ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Предварительно установлено, что у 35-летней женщины был ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также следователи направили в суд ходатайство на получение необходимой медицинской документации из заведения, в котором она лечилась.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из столичных частных клиник после операции на желчном пузыре скончалась 35-летняя Анастасия Островская – жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили.

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Топ комментарии
+16
Одна из клиник -это «Борис» Радуцкого. Который учит нас в носу ковыряться и насоветовал Зеле «карантин выходного дня»
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13.11.2020 14:19
+10
Вы хоть видели ети частные клиники в Украине? Тупые домохозяйки купившие дипломы врачей пооткрывали в своих квартирах офисы и назвали ето клиниками. Тут даже зубы страшно лечить, а они серьезные операции себе делают в сомнительный забегаловках.
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13.11.2020 14:21
+10
Насміхатись про смерть людини просто неприпустимо, може б адмін закрив би коменти.
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13.11.2020 14:23
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Одна из клиник -это «Борис» Радуцкого. Который учит нас в носу ковыряться и насоветовал Зеле «карантин выходного дня»
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13.11.2020 14:19 Ответить
Не нерв , а сосуд или артерию
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13.11.2020 14:25 Ответить
Не уявляю, чому так. Багато років звертаюсь саме до цієї клініки. Все добре, гарні лікарі, чудовий догляд, хоча може і трохи дорогувато.. Є чудова плеяда лікарів, найкраща педіатр Ірина *, найкращий терапевт Марина *,чудові хірурги, ЛОР, УЗІ, гастроентеролог Інна *, всім їм дай Боже здоров"я і не хворіти, співчуваю всім фігурантам цієї справи, вкрай прикро, що це так сталося і загинула молода жінка, хай спочиває з Богом, Панове, будьте відповідальні і обачні, немає слів розділити біль і горе родичів Спочилої, дуже жаль..
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13.11.2020 21:51 Ответить
Вы хоть видели ети частные клиники в Украине? Тупые домохозяйки купившие дипломы врачей пооткрывали в своих квартирах офисы и назвали ето клиниками. Тут даже зубы страшно лечить, а они серьезные операции себе делают в сомнительный забегаловках.
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13.11.2020 14:21 Ответить
100 баллов
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13.11.2020 14:25 Ответить
Пришел я как-то к частникам с ушибом мизинца ноги. Превдо хирург решил шо у меня проблемы со спиной и послал на мрт спины за 1500 ну и я его послал на мрт мозга)
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13.11.2020 14:50 Ответить
Добробут вполне нормальная сеть клиник.
А врачи там работают те, что раньше в гос. клиниках работали или совмещают.
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13.11.2020 15:28 Ответить
Ну так вы не ходите туда где домохозяйки. Пойдите в нормальную клинику. А зубы можете в Аванто полечить, там и врачи хорошие и оборудование
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13.11.2020 22:35 Ответить
Пришел к доктору с синяком, а тебе отрезали и продали почку.
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13.11.2020 14:21 Ответить
Насміхатись про смерть людини просто неприпустимо, може б адмін закрив би коменти.
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13.11.2020 14:23 Ответить
а нахрен нам писать про ЭТО вообще
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13.11.2020 15:07 Ответить
35-летняя Анастасия Островская - жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили.
Карма?
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13.11.2020 14:24 Ответить
да, надо закрыть комменты, люди не ведают, что несут....
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13.11.2020 14:26 Ответить
Кувітошвілю прыготуватысь..
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13.11.2020 14:48 Ответить
Ужас какой. Как жаль. Такая симпатичная девушка.
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13.11.2020 14:27 Ответить
Ммм, да. Не разобрался Саша в украинских реалиях. Надо было делать как все наши чинуши: кричат о реформах и достижениях, но лечатся в Европе. Сочувствую.
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13.11.2020 14:35 Ответить
в государственной Феофании лечатся. они не дураки
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13.11.2020 14:57 Ответить
Хаос и безответственность власти не может не привести к безответственности и расхлябанности некоторых людей. Отсюда и такое и отсюда и наезды на людей на остановках общественного транспорта и т.п.
Необходимы незамедлительно новые выборы президента и парламента
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13.11.2020 14:44 Ответить
в платных клиниках вообще не нужно лечиться. настоящие практики только в государственных больницах работают. и все великие врачи были бескорыстны. Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7017
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13.11.2020 15:00 Ответить
Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4954
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13.11.2020 17:25 Ответить
Кучма в свое время тоже сделал операцию у наших супер врачей. Министр здравоохранения по телику говорил , что операция плевая (кишечная спайка) - но сделали плохо и
мудрый Кучма рвонул в Германию переделывать. Потом месяц в Баден-Бадене (сотня чиновников с ним поехала тоже подлечиться).

Жив до сих пор.
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13.11.2020 19:07 Ответить
"Реформатор" медицины, посидел, посидел министром да и слинял. теперь ему Украина пенсию платить будет, и 35 лет стажа не нужно.
Учитесь, студенты "стаж" зарабатывать!
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13.11.2020 19:27 Ответить
Министр здравоохранения (хоть и бывший) жалуется на врачей.. Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9025
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13.11.2020 22:43 Ответить
 
 