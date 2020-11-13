В Харькове школы с понедельника отменят дистанционное обучения, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Общество
С 16 ноября в харьковских школах отменяются дистанционные и возобновляются обычные занятия с посещением школ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковского горсовета.
Директор департамента образования Ольга Деменко отметила, что основанием для возврата к традиционной форме обучения стало решение Кабинета Министров об отказе от адаптивного карантина и введение ограничения "оранжевой" на всей территории Украины.
"Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 ноября, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного учреждения", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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Вчора о 08:34 ·
Ковидный отчёт.
Покаяние и матюки.
День 11.
1. В сети есть мои старые посты где я слишком сомневался в смертельной опасности ковида, их не корректирую , не удаляю, а извиняюсь за них, в том числе и о моих высказываниях о ценности жизни.
2.Вместо них пишу следующее.
3.Вирус реален и очень опасен.
Мне повезло, что получил тяжелую форму, это сильно прочищает мозг, переболел бы легкой, с маленькой температурой и потерей вкуса, оставался бы дальше скептиком, *****.
Стало чуть лучше, хотя дышать тяжело, пару десятков метров и приступ кашля ...
4.Чиновники Зеленского мерзавцы, вместе со Степановым, Радуцким и Шмыгалем.
За несколько миллиардов можно было обеспечить все больницы кислородом стационарным и переносным, построить временные госпитали, создать для медиков и студентов курсы и программы для работы в них.
Вместо этого , поц Степанов, рассказывает что он считает койки и берет интервью у больных и врачей. Идиот...
5.Почему они это не делают ?
Потому что импотенты. Они могут только госрезерв с масками разворовать и вместо медикаментов закатать в асфальт с откатами миллиарды.
Они не строят госпитали, которые предложили китайцы под ключ, знаете почему ?
Долго об откате договариваться , ну и землю они будут согласовывать и искать года полтора. Вот и все...
6. В моей больнице, Врачи и сестры прекрасны. Веселы, бодры и оптимистичны и вежливы . Не смотря на то, что подонки из областного совета, не выделили им никаких доплат, а вот горсовет платит «трухановские» доплаты городским больницам.
7.Моим друзьям рекомендую носить маски, болеть тяжело.
Маска нужна по причине того, что самым сильным носителем и распространителем вируса вы являетесь тогда, когда симптомов у вас еще нет и вы не зная, заражаете других. Или на против вас сидит, уже распространитель и он тоже не ведает , что творит...
8. Про смысл жизни важно задуматься , я об этом думаю уже лет 30, а с 2014 по 15 год, я каждый день выходя из дома прощался с жизнью, типа дзен «сдесь и сейчас», меня взрывали днровцы , покушались ватники, уголовники, чехи и цыгане, наркоторговцы планировали гадкое...
Это был мой выбор и моя война, но вирус это даже не столько ваш или мой выбор, а лотерея и вот ГЛАВНОЕ , государство должно бороться за жизнь человека, в этом его главная функция, но бороться не разоряя , не вгоняяя в депрессию и в репрессию, а показывая, что врачи накормлены, медсёстры сыты, медикаменты есть, резерв дорогих медикаментов есть, кислород есть...
А тратить деньги на зарплаты полицаям , а не врачам, это преступление.
А тратить деньги на дороги, а не кислород , это преступление...
9. Что делать?
А хрен его знает. Думать надо было, когда избрали паяца Коломойского и привели к власти криворожский менеджмент.
Нет хороших решений.
Локдаун выходного дня ? Смешно и не эффективно.
Полный локдаун на две, три недели ? Может и эффективно, но проблема тотального недоверия к этим скорбным ужимкам Степанова , вранью мерзавца Шмыгаля и искренной хрипоте Криворожского Лидера , который считает что он не лох и не дурачок....
Под этот локдаун, они ничего вообще не сделают и украдут последнее, «велюр» вам в помощь...Единственный плюс, разорвать цепочку заражений и разгрузить реанимации, то есть опять ударить по обычным людям репрессиями и бедностью , прикрывая своё воровство и импотентность.
Посмотрите, вместо раскулачивания олигархов и международного ОПГ Коломойского, им дали право грабить ковидный фонд , а бабло хотят получить «выводя из тени» малый бизнес и одновременно объявляя локдаун. Придурок профессор Гетманцев, ещё один зелёный идиот, себя со своей мамашей выведи из тени ...
Просто казлы.
10. Зелёных надо судить.
Порох, добей этих баранов. Куча рейтинга добавится, да и у Байдена осадок не слабый...
А то, вдруг, Байден приймет приглашение выдающегося Администратора Офиса Величайшего Лидера Современности, фсбшного шпиона Ермака....)
11. Ножевниковой и ее «Монстрам», ещё раз спасибо и поклон, выздоравлю, буду грузчиком волонтерить, или курьером ....
.я думаю,что он падлюка недалёкая...
Це перемога ?
знаете одна моя знакомая рассказывала рассказывала своим сыновьям про вред игр со спичками...а потом взяла и отвела в ожоговое отделение(она там работала)..сразу дурь из башки пропала...
им плевать на людей..одним учителем больше или воспитателем меньше..плевать..
они иммунитет у детей вырабатывают..ха ха..за счет людей старшего возраста..ну ну..скоро эти мамашки и папашки тоже придутк 50 60 летнему возрасту..а там новый вирус и..хотя зачем новый с таким обдолбанным населением..вернутся все..с чем так боролись безвозмедно врачи старой гвардии...вам не понять
я девченкой работала с такими ЧЕЛОВЕКАМИ.. военно-полевая хирургия..военная токсикология
а вы все все похерили..у вас даже ума не хватило сохранить то что было хорошее.......эти дядьки мне рассказывали много чего интересного ....эфиопия..афган..и вообще....и про 2 мировуюи не только........